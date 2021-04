Ďalšia podvodná súťaž na Facebooku aj s chybami: Dodomčeku.sk 3 (60%) 2 hlas[ov]

Ďalšia lacná podvodná súťaž spískaná za pár minút a tisíce oklamaných ľudí. Následne časť z tých ľudí dostáva informáciu, že vyhrali a majú poskytnúť čísla z platobnej karty, aby im bol pripísaný nárok na výhru a ono, čuduj sa svete… niekto tú kartu vykradne. Poznáte ten scenár? Čudujeme sa, že autorovi týchto podvodných súťaží to vychádza neustále a objavujú sa nové a nové.

Súťaže, ktoré sľubujú záhradné sety, nábytok, bazény, či autá. Súťaž, ktorá nesie názov Dodomčeku.sk používa diakritiku v SK doméne a pravopisnú chybu k tomu, čo by nespravil ani poloslepý pologramotný marketér. Používa však najmä neexistujúcu doménu, ktorá jednoducho nie je. Používaný email ako kontakt je tiež dobrý vtip. V podstate je to presná kópia iného nebezpečného šmejd-podvodneho-projektu Do zahrady.

nezdieľajte súťaž na stránke, ktorá vznikla nedávno, nemá skutočného prevádzkovateľa, skutočnú doménu a neviaže sa na skutočný projekt.

nezdieľajte súťaž, ktorej stačí naozaj málo a sama má problém odprezentovať poriadne podmienky

Dodomčeku.sk a “organizátor súťaže” má snímky pokradnuté zo starších zahraničných stránok a nedisponuje žiadnou cenou. Najmä nie takto drahou cenou.

nedôverujte stránke, ktorá má jediný príspevok a žiadnu históriu za sebou

ak vidíte, že niekto z priateľov robí blbosť, dajte mu o tom vedieť. Teda za predpokladu, že nie je hlupák a nevytasí nejakú svoju zbraň za to, že vstupujete do jeho slobody, v ktorej sa on rozhoduje, čomu veriť a čomu nie.

Náročnosť vytvoriť takú súťaž je cca 20 minút. Náročnosť zisku niekoľko tisíc EUR je potom niekoľko hodín. Aj takto vyzerá úspešný biznis plán. Otázky, prečo polícia nekoná, prosím nesmerujte na nás.

Pri pozorovaní názvu a čítaní vôbec slovného spojenia Dodomčeku.sk skrátka bolia uši aj oči. Štúr sa v hrobe obracia… Teda ako komu… niekomu to možno nevadí. Minimálne autorovi tohto podvodu a tým, ktorí mu uverili.

Dodomčeku.sk je všetko, len nie skutočná súťaž

Ďalšia podvodná súťaž, ktorá zbiera viralitu, požaduje od ľudí klasické “hotovo” a ďalšiu interakciu, chce všetko, len nie férovo súťažiť a potešiť ľudí. Po vykradnutí kariet, či mobilného kreditu si takáto obeť na budúce rozmyslí, či bude zdieľať podobné súťaže. Zväčša ak niekoho upozorníte,že zdieľa blbosť, dočkáte sa útokov, výsmechu, či my sami sa dočkáme emailov, ktoré sú útočné a nenávistné. Vraj nemôžeme vedieť všetko, alebo my sami sme autormi tohto podvodu. Vzápätí prichádza email prvej obete, druhej, tretej, záznam komunikácie… a email, ktorý na nás útočí ani nepotrebuje komentár. Ak ste jedným z tých pisateľov, čo k nám smeruje podobné emaily o tom, že klameme, alebo nebodaj že “poškodzujeme možno ozajstnú férovú súťaž”, neodpovedáme len preto, aby sme sa zbytočne nepohádali. Ako už bolo avizované, oslabil som svoje pôsobenie a prispievam už len sporadicky.

ODPORÚČANIE: Pozrite si knihu (Ne)bezpečný internet. O podobných súťažiach je tam informácií viac než dosť.

