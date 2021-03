Varovanie pred nebezpečnou Facebook stránkou/profilom „Do Záhrady” 4 (80%) 2 hlas[ov]

Aj dnes po tisíci krát zopakujeme, že platobná karta slúži vždy len na platbu a nie na prijímanie peňazí a výhier. Zadaním čísiel z karty neznámo kam poskytujete prístup k svojim peniazom neznámym útočníkom, podvodníkom, špekulantom. Facebook stránka Do Záhrady – ktorá je v nadpise je presnejšie osobný profil. Osobný profil s menom Do Záhrady neobsahuje žiaden obsah a ani nemusí. On totiž priamo napíše vám správu a nemusí nič prezentovať u seba. Ak sa náhodou zúčastníte nejakej súťaže inde, tak práve tento profil vám napíše, aby vyvolal dojem, že píše nejaká stránka o záhradách. Vy so záujmom o výhru môžete reagovať a vyplniť údaje na podstrčenej nebezpečnej stránke sutazime-dnes.eu

inzercia:



Tam sa nachádza falošný formulár, ktorý od vás chce údaje z platobnej karty, vraj pre účely vyplatenia výhry.

POZOR

Upozorňujeme, že takáto komunikácia niekoho s vami, nemôže prebiehať týmto štýlom, v ktorom pisateľ nereaguje na správne argumenty a otázky. Posiela vás na akýsi nepodarok a vyžaduje cez neho platobné údaje.

Ak podvodníkovi napíšete otázku, či nejde o podvod, neodpisuje, alebo nepoužije argumenty. Ak mu napíšete, že to podvod určite je, nie len že neodpisuje, ale ste pre neho zablokovaný.

Čísla z karty nikdy neuvádzajte nikde, mimo platobné terminály v obchodoch a aj to len v tých, ktoré poznáte, alebo máte poriadne preverené, že existujú a fungujú.

nikdy neuvádzajte nikde, mimo platobné terminály v obchodoch a aj to len v tých, ktoré poznáte, alebo máte poriadne preverené, že existujú a fungujú. Profil, ktorý píše takéto správy, nemusí mať žiadnu spojitosť so súťažou a stránkou, ktorá vám písala pred tým

Robte si screenshoty činnosti takýchto stránok. Správu môžu zmazať a neskôr tak nemáte dôkaz, napríklad v prípade zneužitia karty.

Ďakujeme pani Martine za snímky, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Problematike sa podrobne venuje kniha (Ne)bezpečný internet

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0