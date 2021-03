Prečo existujú „recenzie zoznamiek“ ako napríklad seznamky-srovnani.cz 5 (100%) 1 hlas[ov]

Dlhodobo to sledujem a nedokážem pochopiť. Na čo existujú portály ako je napríklad www.seznamky-srovnani.cz aby hodnotil zoznamky? Hodnotenie jedného človeka, ktoré sa prezentuje na takomto webe má čitateľovi dať echo o tom, ktorá zoznamka v ČR je tá správna a ideálna. Kde budú výsledky. Jeden jediný hodnotiaci ale nemôže hodnotiť systém zoznamovania a úspešnosť, pretože každý pracujeme inak, zoznamujeme sa inak, vytvárame prostredie pre zoznamovanie iné. To najzarážajúcejšie je v tomto prípade to, že tieto weby, a je ich v skutočnosti niekoľko, nehodnotia zoznamky. Hodnotia len konkrétne systémy od jedného či dvoch prevádzkovateľov, ktoré ich majú hneď niekoľko, s dizajnom podobným až rovnakým. V konečnom dôsledku, nech si vyberiete z pár služieb čokoľvek, skončíte v platenej službe bez skutočných istôt, ktoré pritom sľubujú recenzie.

Čo slúži ku cti

Ku cti prevádzkovateľovi portálu slúži to, že upozorňuje, ak na dve z piatich služieb existuje vysoká miera sťažností a bojuje proti nim aj dTest. V tomto je seznamky-srovnani.cz asi lepší a férovejší, než mnoho iných podobných, ktoré sú systémovou (obsahom a spôsobom prezentácie) kópiou.

Čo je skutočným dôvodom manipulácie s obsahom?

Všimnite si, že každý z odkazov na zoznamku, obsahuje merací kód. Odporúčanie týchto zoznamiek totiž prináša odporúčateľovi províziu. Províziu – peniaze za to, že stránka niekoho poslala a on si účet založil a uhradil. Stránky nemajú reálny úmysel uvádzať zoznamky, v opačnom prípade by uvádzali skutočné zoznamky a tie služby, ktoré v ČR majú svoj úspech. Už to, že sa vôbec Be2 na tejto stránke zobrazuje, vytvára pochybnosti. Ba čo ešte horšie – aj po tom, čo prevádzkovateľ vie o tom, že má Be2 viacero problémov, uvádza ho, pretože provízny kód je naďalej platný.

Podobné weby, ktoré tiež odporúčajú tieto zoznamky len kvôli provízii, nie pre skutočné prieskumy a náročné výskumy úspešnosti:

5nej.cz/srovnani-seznamek/

fajnseznamky.cz/lptop5

top5-nezavaznezoznamky-sk.com

seznamkypodlupou.cz

A mnoho iných. Všetky fungujú len pomocou affiliate kódu – meranie konverzií / meranie úhrad členského, z ktorých prevádzkovateľ takýchto webov dostane províziu.

Kde vidíme problém?

Portál sa stavia do pozície radcu – pomocníka. Radí ľuďom, kde sa zoznamovať, ale neprináša skutočný prehľad. Pohľad jedného človeka, nasadených čísiel a aspektov pohľadu je nehorázny.

Všetko, čo odporúča, je pod jedným prevádzkovateľom a za províziu. Nič reálne, čo Češi používajú, tam nie je. Nič reálne.

V českej republike má dlhoročný mimoriadny úspech služba https://www.stesti.cz/ alebo https://www.seznamka.cz (rande.cz, spolu.sk), prípadne ďalšie. Ostatné spoplatnené služby sú silné len svojim marketingom.

Ak už chceme hodnotiť zoznamku, hodnotiť by ju mali skupiny, prieskumy, nie jeden jednotlivec, alebo niekto, ktorý k hodnoteniu použil nejasné prvky, detaily, zážitky. Je nemysliteľné postaviť hodnotenie nejakej služby týkajúcej sa sociológie, ľudského správania a úspešnosti zoznámenia vôbec ako takého na základe jednej skúsenosti. Subjektívny názor tu nemá čo hľadať. Že oň ani nejde, je jasné každému, kto vie od čoho je affiliate merací kód a prečo sa tu vo veľkom spamuje.

Od akejkoľvek stránky, ktoré vám odporúča zoznamku Be2.com okamžite ruky preč. Nie len že dTest proti nej bojuje, ale proti nej bojuje aj zdravý rozum. Spôsob bavenia sa s ľuďmi, zavádzanie, sťahovanie peňazí, absolútna neochota komunikovať, riešiť spory, problémy, reklamovať platbu, nespokojnosť zákazníka s profilom, nespokojnosť so zoznamovacím prostredím, k nám poslali za posledné roky mnohé obete. Zoznamke Be2 venovala časť RTVS v relácii Občan za dverami. Zoznamka be2 dohnala do zúfalstva mnohé obete a oklamaných ľudí. Be2 sa objavuje aj v knihe https://www.bux.sk/knihy/597322-ne-bezpecny-internet.html

