Seriál Krajné medze (fikcia) konšpirátori berú za úvod o chemtrails

Sem tam narazíme na nejaký nehorázny absurdný blud, ktorému ťažko uverí aj jeho samotný autor. Tak ako napríklad video ustrihnuté z fiktívneho seriálu Krajné medze, ktoré je súčasťou podivnej propagandy podporovateľov myšlienky, že nás cielene likvidujú látky cielene obsiahnuté vo výfukoch lietadiel. Tzv. chemtrails je niečo, čomu sa ako ťažko uveriteľnej nelogickej téme ani nechceme venovať. Oveľa zásadnejší je však fakt, že video podivuhodne zostrihané, rôznych domnienok, stavia v úvode na reportáži americkej televízie s dabingom. Konšpirátori, ľudia šíriaci nenávistné nálady, podivné názory a tvrdenia o sprisahaniach a likvidácii populácie zeme, nevidia problém v tom, čo vidia. Nejde o žiaden dokument, ale výstrih z fikcie.

Seriálová fikcia vystrihnutá a použitá ako “FAKT”

Údajný reportér Donald Rivers (v skutočnosti herec Alan Thicke) vo fiktívnej relácii The Whole Truth uvádza veľké sprisahanie. Zábery rôznych ľudí a rôzne strihy nás prevádzajú aj fiktívnymi scénkami, či historickými záznamami. Na človeka sa vyvalí veľká sprcha rôznych šokujúcich tvrdení. Lenže je to cielene pripravené tak, aby to šokovalo a pripravilo diváka na ďalší dej v seriály. Zámerne sú tvrdenia prehnané. Ide dokonca o český dabing. Konkrétny diel seriálu Krajné medze (Krajní meze) pochádza z roku 1997. Mali sme ho možnosť vidieť na TV Nova a neskôr aj na iných TV.

Autor bludu, ktorý tento seriál pokladá za „reálny dokumentárny film“ si nahral roztrasenou kamerou práve takéto televízne vysielanie na SCIFI kanáli. A toto sci-fi podsúva verejnosti ako akýsi informačný predvoj… ako sprcha šokujúcich faktov americkej televízie na úvod.

(Sám autor, ktorý si nahral túto úvodnú scénku predsa vie, na akom kanály to nahral a teda vie, že zámerne tvorí dezinformáciu. V opačnom prípade má problém odlíšiť úspešný sci-fi seriál od dokumentárneho filmu, čo je problém pomerne vážny. Nevedieť rozlíšiť The Walking Dead, Game of Thrones, či Atlantis SG-1 od reálneho dokumentu by mohlo znamenať naozaj fatálne problémy).

K téme chemtrails sa však nevyjadrujeme. Veriacich v túto problematiku nepresvedčíme a ostatní už svoj názor majú. Nezáujem venovať sa chemtrails nie je aktuálne rozhodnutie. Je tu od počiatku portálu. Túto tému podrobne nerozoberáme už od samotného založenia a ani sa jej nebudeme venovať. Toto stanovisko sa nemení ani u šéfredaktora, ani u mňa, staronového spoluautora obsahu.

Na záver snímka, cez ktorú nás náš čitateľ na toto video poslal so žiadosťou o overenie:

Pozrite si fotografiu a veľmi dôkladne. Tvrdenie v príspevku vydanom 13. marca… aj čas na hodinách. Typické prvky bludného hoaxu sú tvrdenia „Rýchlo zdieľajte, kým to nezmažú“. Lenže bludné hoaxy často zmaže ich samotný autor. Ak taký zdieľate a v jeden deň už nie je aktívny, je to len preto, že samotný autor príspevok maže. Facebook príspevky a hoaxy nemaže. Pridáva pod ne tvrdenia o nepravdivej informácii. Neustále opakujúce sa tvrdenia o tom, že niekto niekomu niečo zmazal, sú opakujúcim sa prasprostým tvrdením dezinformačnej scény. Príspevok zmaže iba ak autor. K zmazaniu dochádza iba ak z dôvodov propagácie terorizmu, pedofílie, nahoty, rasizmu, náboženskej nenávisti… a tu sme aj skončili.

