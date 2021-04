Plastový sneh sa netopí? Desaťročia starý trik a absurdnosť dezinformácie 3.67 (73.33%) 3 hlas[ov]

Sú problémy a dezinformácie, kde je nám až hlúpe venovať im priestor. Potom prídete vy a chcete, aby sme sa tomu tiež venovali, pre akúsi “úplnosť a aktuálnosť”. To, že stlačená snehová guľa pri určitej výške je od sadzí a nehorí, je známe možno viac ako len 40-50 rokov. Na tomto fakte sa zabával nemenovaný desiatnik v 70-tych rokoch v kasárňach pod Tatrami. Dokázal na stávkach zarobiť pár Kčs na cigarety a pochytil tento trik nejeden mazák a skúšal to na iných. Veď čo bude skôr? Vyhorená zápalka alebo pokvapkaný stôl?

Dnes je rok 2021. Zabudlo sa na takú blbosť ako guľa od sadzí nad zápalkou či zapaľovačom a USA rieši, že im napadal plastový sneh. A tento sneh, hoci sa roztopí a vznikne čistá voda, je stále považovaný za plast, či výplod chemtrails. Áno, to sú tie stopy za lietadlom, keď letia. Podľa teórie bláznov a pološialencov sú to stopy, ktoré obsahujú cielené jedy, ako ten prípad z Brna, ktorý bol postavený len na nevzdelanosti pisateľa článku, či skôr neschopnosti vôbec overovať, ako funguje letecká doprava.

Čo čert nechcel, aj na Slovensku sa objavil osamelý jazdec, ktorý prišiel po dlhých rokoch so zistením, že malý zapaľovač alebo zápalka majú v určitej vzdialenosti efekt zanášania sadzí a nepôsobia takou teplotou, aby vôbec mohli roztopiť sneh. Chce to aj krátky čas a správne vzdialenosti. Je totiž známe, že zápalku a zapaľovač si vieme pri správnom „výpočte“ dať pod dlaň a dlaň nie je popálená, len čierna od sadzí. Zabávame sa celé roky so sviečkami, ktoré začernejú od sadzí. Lenže tento fakt niekto zneužije na to, aby vyvolal ošiaľ. Alebo je len na toľko pohodlný, aby ani len nezapol makovicu a preveril si, ako funguje fyzika, tak trochu chémia. To však zrejme chceme priveľa.

Dezinformácia, ako si hoaxer praje

Keď chcete vymyslieť blud, ktorým zaujmete odmietačov všetkého oficiálneho a chorobných zdieľačov sprisahaní a utajovanej pravdy skôr, než ju niekto nezmaže… tak si ho vymyslíte. Môžete použiť aj roky známu, ale už zabudnutú srandohru so snehovou guľou. Lenže ľudia, ktorí žijú v inej sociálnej bubline, neprichádzajú do styku s takýmito zábavkami a srandičkami, nemajú anipoňatia že niečo také existuje, odrazu uveria. Pretože je tam nasadená davová psychóza – mnoho lajkov, mnoho komentárov a ľudia naladení na rovnakej vlne nenávisti a odmietania, alebo dôvery v dezinformácie, zapôsobia.

A sme tam. Tisíce Slovákov znova uverilo bludu, ktorý zdieľa konkrétna pani. Vraj nám padá plastový sneh a ten nehorí. Znova má chuť vytvoriť atmosféru strachu, že naše životy riadi niekto tam hore a myslí sa tým nejaký „Nový svetový poriadok“, vláda v USA, či pre niekoho možno aj Putin. Už sme si prečítali aj teórie o mimozemšťanoch. A to všetko vyvoláva strach, nedôveru v čokoľvek. Stačí 10 takýchto informácií, kde si má byť jednoduchý človek neistý a spôsobí to len to, že neistota bude prúdiť aj z 11-tej informácie, ktorá však bude pravdivá a bude si vyžadovať dôveru verejnosti.

V čom je problém?

K slobode a právu vyjadrovať sa sa dostávajú ľudia, ktorí si ju pletú so slobodou vyjadrovať sa k čomukoľvek a akokoľvek. Dnes má možnosť ktokoľvek niečo vyhlásiť a ak použije správne slová a vyvolá viralitu, máme tu ďalšie a ďalšie šialenstvo. Stránka polície a hoaxov na tento šialený hoax upozornila, dočkala sa pritom útokov, že samotný pisateľ príspevkov šíri hoaxy. Od ľudí, ktorí nemajú ani poňatie o tom, čo je tam vonku a žijú vo vlastnom presvedčení, bez chuti informácie overovať a rozumieť im.

Príspevok, ktorý viralitu vyvolal, jasne hovorí, že SNEH JE PLAST a NIE JE TO HOAX. Z takto podanej stručnej informácie si môžeme robiť srandu, no ak zdieľate aj iné podobné bludy, už je jasné, že vám príliš o srandu nejde, ale hľadáte tajné sprisahanie… Tento konkrétny prípad sme nestihli. Len tie z TEXASU. Nájdete ho na stránke Polície s perfektným komentárom:

Mikroplasty a sneh? Môže byť, ale toto už je o niečom úplne inom

Ak si budete hľadať informácie o tom, či môže existovať plastový sneh, narazíte na informáciu o mikroplastroch v snehu. Len upozorňujeme, že táto informácia sa netýka toho javu, ktorý chcú dosiahnuť dezinformátori. Mikroplasty v snehu sú žiaľ dôsledkom našej úžasnej doby. Nie chemtrails a primitívnych teórií o svetovom sprisahaní. Teórie o plastovom snehu, ktorý by v konečnom dôsledku mohol poškodzovať životné prostredie, nemajú ani len logiku. Lenže mikroplasty sú drobné čiastočky, ktoré vznikajú rozpadaním väčších plastov. Lenže to je odpad, plastové fľaše, sáčky, kanistre, obaly. Rôzne kúsky, ktoré sa rozpadajú na slnku, vo vode, hoci veľmi pomaly. A vyparovaním vody, hlavne však vetrami sa tieto kúsočky dostanú aj do vzduchu a prúdia kade-tade po svete.

Drobné čiastočky mikroplastov sú a budú žiaľ okolo nás. No ich koncentrácia je ešte stále nízka. Roztopte si sneh do veľkej minerálkovej fľaše a analyzujte, že ide o vodu. Pod mikroskopom však nájdete slabú, no stále však koncentráciu drobných čiastočiek, ktoré ale – opakujeme – nemôžu mať súvis s výmyslom zvaným chemtrails. Ak nájdete zmienky o vedcoch, ktorí v Antarktíde našli mikroplasty, tak tu sa obracajte na Áziu, neprispôsobivé národy, tých, ktorí sypú neporiadok okolo seba.

Koncentrácia týchto čiastočiek je však stále akousi rybkou v studni. Je len vecou štúdií, či ako môžu mikroplasty zasahovať do zdravia ľudí. Stále však nie je možné považovať za zmenu fyzikálnych vlastností vody obsah plastu. Najmä ak náš sneh nemusí byť poznačený prúdmi a odpadovými nánosmi. Takéto informácie sú však hrachom na stene. Najmä pre tých, čo nerozumejú pojmu mikroplasty. O to viac to nič nehovorí ľuďom, ktorí nedokážu separovať odpad, majú jeden kôš a necítia potrebu si vytvárať priestor na ďalšie koše na plasty a pod. S našou schopnosťou separovať sme na tom stále zle. Čiže nie sme ideálny národ na pochopenie mikroplastov, plastov a ich pôvodu v prírode.

Úvaha na záver

Ak už trpím paranojou a na záhrade mi padá plastový sneh, mal by som trpieť aj paranojou – čo po jeho roztopení? Budem jesť v zelenine plast? Či? Ako to je? Prvá pomoc – pozbierať sneh a dať do kontajnera. Lenže príde smutné zistenie. Nejde o plastový sneh, pretože kým nájdete lopatu, stihne sa roztopiť. Tak prečo sa nechcela roztopiť guľa nad ohňom? V prvom rade preto, že nešlo o oheň, ale plamienok. V druhom rade preto, že ste guľu stlačili a nenechali ju ako voľný sneh. Chce to ešte rukavicu, nie holé ruky, ktoré pomáhajú guľu roztápať.

