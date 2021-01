Schránky plné spamu s Cannabis Oil a falošný reumatológ Martin Bator 5 (100%) 1 hlas[ov]

Emailové schránky rôznych slovenských domén sú pod paľbou nevyžiadaného spamu s prípravkom Cannabis Oil. Jednoduchý názov, tmavohnedá fľaštička a v nej opäť nejaký zázrak, za ktorého vývojom údajne stoja odborníci a vedci najvyššej triedy. Aká je pravda? Netušíte nie len, kto to vyrába, z čoho, čo to obsahuje a či vás to nepripraví o život, ale čokoľvek, čo tieto stránky prezentujú je prasprostý podvod.

foto: spam nesie predmet “Konopný olej obnovuje chrupavku a kĺby za 28 dní” a trúfa si tým na veľké sľuby. Smeruje pritom po kliknutí na stránky s adresou LINK1. Slovenský pravopis je príšerný.

Cannabis Oil vám zachráni rozpadnuté kĺby do 28 dní? Vážne?

Za 28 dní obnovuje chrupavku a kĺby na kolenách. Neuveriteľný sľub. Na čo existuje oficiálna medicína, keď nám tu “médiá zatajujú zázračný prípravok, ktorý nám omladí choré kĺby?”. Informácie o zložení neuvádzajú to, na čom je postavený celý tento zázrak… teda šmejd. Názov hovorí o marihuane, ale v sekcii zloženia sa na to už zabudne. To nie je až taký problém. Horší problém je vo všetkých použitých drístoch. Stránky si vymysleli lekára, vymysleli si všetkých zákazníkov, ich fotografie pobrali z iných stránok a vymysleli si príbeh ku každému takto vymyslenému zákazníkovi.

Žiadne obchodné podmienky, žiadne prehlásenie k osobným údajom. Iba akýsi odkaz na text v angličtine PRIVACY POLICY, no nič reálne a použiteľné pre slovenského zákazníka. Ak je raz rozhranie a celý obsah v slovenčine, je evidentné, že zámerom bolo osloviť slovenského zákazníka. Tvrdia to aj do slovenčiny ladené výmysly a mená vymyslených osôb. Objednávka je výsmech Obchodnému zákonníku. Odpočítavanie, ktoré sa tu objavuje, je ďalší výsmech logike. Výhodnú cenu získate, len počas odpočítavania a potom vyprší. Len čo dosiahne nulu, zasekne sa a onú výhodnú cenu ponúka aj naďalej. Nátlakové akcie tohto typu sa pokúšajú zaistiť rýchle rozhodovanie, aby človeku neunikla limitovaná ponuka. Vidíme toľko porušení zákonov, že… stránky ani neotvárajte.

Veď to je všeliek na všetko a vždy s výsledkom za 28 dní

Zasmejte sa. Len pred pár týždňami rovnaký prípravok rovnaký podvodník ponúkal na riešenie prostatídy. Dnes je to na kĺby. Zajtra to bude na boľavé zuby a o mesiac to bude na podporu otehotnenia. Prostatída a obnova chorých kĺbov je sakramenský rozdiel. Zrejme samotní výrobcovia oleja ani len netušia, že majú vysoký odbyt u podvodníka, ktorý to ponúka ako všeliek. Pozor, aj prostatídu vylieči presne za 28 dní.

Falošný lekár Martin Bator… čiže lekár, ktorý neexistuje

Vraj názor odborníka a tam prezentujú vymysleného lekára. Uvádzajú ho pod menom a funkciou: Martin Bator, reumatológ najvyššej kategórie, profesor. Titul napísaný akoby ho písal žiak základnej školy. Čokoľvek, čo stránka uvádza v súvislosti s týmto lekárom, len dokazuje, že ide o podvodné stránky.

Na nemeckých stránkach ponúkajúcich podobný prípravok LINK2 je rovnaký lekár už prezentovaný pod menom a funkciou Prof. Dr. Dieter Speer, FA für Rheumamedizin, Oberarzt. V žiadnom prípade však nejde o skutočného lekára. Je to model, ktorého fotografiu využívajú viaceré firmy, podniky, ordinácie a podobne. Ako lekár s ordináciou a praxou osoba nefunguje. Na rôznych podvodných stránkach z celej Európy je pán uvádzaný pod rôznymi menami a titulmi. Pritom ako model má len lekársky plášť a dosky v rukách…



Používajú ho napríklad na:

https://www.facebook.com/LaborareConseil/photos/a.205099939875364/1125770674474948

https://www.abakon.cz/detaily-akce

https://wihealthgroup.ie/2017/11/14/vanessa-butler/

Odkazy v článku:

LINK1: http://sk.cannajointn.com/?TID=60109A99005B7A35270C5869&host=sudalen.com&c=sk

LINK2: http://kundenrezensionen.de.com/cannabisvital-oil

