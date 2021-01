Koronavírus-HOAX: nosový test je vraj vakcína a podstupujeme genocídu

Ohodnoťte článok

Na Facebooku sa objavil hoax, ktorý nepovažujeme za vážny… aj keď…. Jeho autor samotný musel pri zostavovaní tejto správy s brutálnou oslepujúcou gramatikou praskať od smiechu. Toľko neskutočných hlúpostí v jednom príspevku musí bezpodmienečne byť pokusom priliať medzi hoaxy trochu absurdity. Možno ide o test toho, čomu sú ešte dnes ľudia schopní uveriť. Autor nám však nedal vedieť a tak dúfajúc, že to pisateľ naozaj nemyslel vážne, predsa len reagujeme… hoci sme už nechceli v téme koronavírus nijako vŕtať. To ale nejde. Najzábavnejší a najšialenejší hoax, či skôr niekoľko hoaxov v jednom, to je skrátka hodné ocenenia. Ak by to šlo, putoval by tento príklad rovno do knihy. Mal by čestné miesto. Žiaľ, neskoro.

Hoax o nasálnej utajovanej vakcinácii, genocíde a o ovciach používa niekoľko jasných prvkov, kde svieti semafor s varovným „TOTO JE JEDNOZNAČNÝ HOAX!“ tak výrazne, že mu idú všetky pomyselné žiarovky popraskať. Viac nápadnejší už byť hoax nemôže. Toto naozaj musí byť niekoho žart. Aj keď ho za žart niektorí ľudia vôbec nepovažujú.

Originálne, z obrázka prepísané znenie:

Písala mi známa, lekárka z oblasti na Slovensku, kde sa pravidelne pretestováva antigenom, že strasne veľa ľudí v nemocnici zomiera. 5 za deň. CT snímok sa zmenil, pľúca sú celé biele. Ľudia nemajú krvné zrazeniny, ale ich zaleje voda z tela. Chorobnosť sa zvýšila po testovaní. Ľudový snem dával na oficiálny rozbor antigénove testy (nie je to test, ale nasalna vakcína, ktorú na náš testujú) a zistilo sa, ze obsahuje kortizon, ktorý pôsobí na obličky a iné chemikálie, ktoré spôsobuje nádorové bujnenie. Prejaví sa to cca za pol roka. Elity predpovedali rakovinu pandémiu na jar. Tiež iné laboratórium vo svete objavilo v nasal vakcinach nanoboty, ktoré dokážu na diaľku dávkovať látku. NETESTUJTE SA, JE TO GENOCÍDA. Zdieľajte, nech sa už konečne ovce zobudia.

Dobre… upokojme sa. Keďže nás dokázal hoax pobaviť, tak sa poďme na chvíľu zdržať nejakou analýzou… a tiež pridajme trochu humoru. Nech je to vyrovnané. Oko za oko.

Poďme si rozobrať jednotlivé tvrdenia:

Písala mi známa (jasné, tú poznáme. To je sestrinho uja, od švagrinej susedy kolega z práce s menom… to meno si nikdy nikto nepamätá, keď treba), lekárka z oblasti na Slovensku (oblasti 51? Oblasti s výskytom afrického moru? Aká oblasť?), kde sa pravidelne pretestováva antigenom (ak je lekárka, tak zdravotnícky personál sa pretestováva bežne. To nešlo ten úvod vymyslieť lepšie?), že strasne veľa ľudí v nemocnici zomiera (údaj „strašne veľa“ má „strašnú“ výpovednú hodnotu). 5 za deň (vieme mnohí, že je to zlé). CT snímok sa zmenil, pľúca sú celé biele (nejde o nejaký zlý preklad z nejakého zahraničného hoaxu?). Ľudia nemajú krvné zrazeniny, ale ich zaleje voda z tela (tak to je úžasný popis). Chorobnosť sa zvýšila po testovaní (Zrazu skok na tému o chorobnosti. O čo sa opiera toto tvrdenie?).

Ľudový snem (Čože? Aký snem? Ľudový? To sme teraz do akého sci-fi filmu skočili?) dával na oficiálny rozbor (oficiálny rozbor? Čiže aj neoficiálny rozbor máme?) antigénove testy (nie je to test, ale nasalna vakcína, ktorú na náš testujú) (aha, čiže nosový test je vlastne vakcína. A nebolo treba ani chladničky. Takže sme už vlastne ovakcínovaní v počte takmer 3 milióny Slovákov a ani to nebolelo. Počkať, neznamená slovo vakcína vakcináciu? Čiže používanie vakcín v potrebnom množstve a ich očkovaní? Ihla, rozvedenie krvným obehom… nič? Tu niekto používa pojem vakcinácia pri tyčinke v nose?) a zistilo sa, ze obsahuje kortizon, ktorý pôsobí na obličky (autor zrejme ani netuší, čo je hormón kortizón tvorený nadobličkami v ľudskom tele) a iné chemikálie (obsahuje iné chemikálie, alebo pôsobí aj na iné chemikálie? Tu to celé nesedí, takže aj tak aj inak to nedáva logiku), ktoré spôsobuje nádorové bujnenie.

Prejaví sa to cca za pol roka (Nuž, ak je to pravda, tak to znie strašne). Elity (Čože? Kto sú elity? Čo je toto za výraz? Toto napíše len niekto, kto prekladá nejaký ruský, poľský hoax, či možno z iného jazyka, kde sa takýto pojem môže objaviť.) predpovedali rakovinu pandémiu na jar (pandémia rakoviny? To už aj rakovina sa bude šíriť ako vírus? A to sme si mysleli, že pandemické stavy sa týkajú vírusových ochorení).

Tiež iné laboratórium (iné, čiže inak povedané stále žiadne? Lebo nespomína sa ani prvé, ani druhé, takže stále žiadne) vo svete (kde vo svete? Čo je to svet?) objavilo v nasal vakcinach nanoboty (ako už bolo naznačené, niekto tu pletie nejaký sci-fi film. Áno, nanoboty. Stále lepšie, ako autoboty. Tie by sa do týchto zamaskovaných „vakcín“ nevošli), ktoré dokážu na diaľku dávkovať (úžasné, a so sebou majú aj baterky pre napájanie, aby to zvládali samostatne s veľkou anténou trčiacou z krku. To pre zaistenie komunikácie s materskou vežou) látku. NETESTUJTE SA, JE TO GENOCÍDA (ruky na hlavu…. pomoooc). Zdieľajte, nech sa už konečne ovce zobudia (A je to tu. Nebol by to HOAX, keby nežiadal povinne zdieľať… a ešte ovcami nazýva tých, ktorí majú dostatok rozumu a z ďaleka sa tomuto výbuchu bludov vyhýbajú).

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme poškvrnili ich vierovyznanie, názorové presvedčenie a degradovali sme informáciu, ktorú brali vážne. Ale presne tak, ako HOAX chcel pobaviť verejnosť s možným rizikom, že niekto zo šíriteľov to myslel vážne, reagujeme, s rovnakou dávkou irónie, sarkazmu… a čohokoľvek iného.

