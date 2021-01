“Váš systém bol napadnutý vírusom. Zariadenie bolo úspešne prerušené.” 5 (100%) 1 hlas[ov]

Obraciate sa na nás so žiadosťou o preverenie spamu, ktorý nám prichádza už rok. Ten s predmetom “Váš systém bol napadnutý vírusom. Zariadenie bolo úspešne prerušené.” ale zrejme zasahuje aj tých, ktorí dosiaľ nič také nedostali. Inak si nevieme vysvetliť, že ide o ľudí dosiaľ nijako nepoznačených vyčíňaním takéhoto spamu. Spam sa ale rýchlo zmení na scam. Vydiera vás o peniaze a to samozrejme vystraší kohokoľvek, čo nemá ani tušenia o falošných spamoch v tomto štýle. Hoci ide o iný predmet, stále je to ten istý prípad ako minule s predmetom “Čakám na Platbu”, či predminule.

Aj tento prípad je ten istý. Oslovené obete ho však nesmú brať osobne a ako reálnu hrozbu. Emaily sú rozposielané na slepo, neadresne a rovnaké znenie dostávajú aj schránky, ktoré nie sú nijakým spôsobom priradené žiadnej osobe. Spomínané adresáre a informácie páchateľ – odosielateľ vlastniť nemôže, pretože by sa nemal k nim ako dostať. Najmä oslovení by nemali mať obavy z toho, že v ich počítači je nákaza. Samozrejme, v základe je nevyhnutné nejaký antivírus mať, pre prípady, kedy by podobné hrozby boli reálne.

Predmet tvrdí že máte systém napadnutý vírusom. Druhá veta je už nezmysel. Dostatočne však vedia vystrašiť ľudí bez skúseností.

Znenie spamu s tvrdením o “víruse”

Znenie podvodného hlásenia odosielaného emailom je zaujímavo zakončené. Vraj “nerobte hlúposti”. Poslúchnite a naozaj nerobte hlúposti. Neučte sa ako posielať BitCoin a hlavne páchateľovi nič neposielajte.

Zdravím vás.

Vaše zariadenie dlhodobo monitorujem v sieti a úspešne sa mi ho podarilo hacknúť. Nebolo to pre mňa ťažké, keďže sa tomu venujem už dlho. Pri návšteve stránky s pornografiou sa mi podarilo do vášho počítača napadnúť vírus, ktorý mi umožnil plný prístup k vášmu zariadeniu, konkrétne: ku kamere, mikrofónu, hovorom, okamžitým poslom, dianiu na obrazovke, telefónnemu zoznamu , heslá zo všetkých sociálnych sietí atď. Aby som skryl prácu s vírusom, napísal som špeciálny ovládač, ktorý sa aktualizuje každých pár hodín a znemožňuje jeho detekciu. Zachytil som video z vašej obrazovky a fotoaparátu zariadenia a upravil som video, na ktorom je v jednej časti obrazovky video, ako masturbujete, a v druhej pornografické video, ktoré ste v tom okamihu otvorili. Môžem bezpečne odoslať akékoľvek údaje z vášho zariadenia na internet, ako aj všetkým, ktorí sú zaznamenaní vo vašich kontaktoch, posloch a sociálnych sieťach.

Môžem tiež komukoľvek poskytnúť prístup k vašim sociálnym sieťam, e-mailom a okamžitým poslom. Ak to odo mňa nechcete, potom:

Preveďte 1300 dolárov (amerických dolárov) do mojej bitcoinovej peňaženky. Na prevod peňazí vám dávam 48 hodín. Inak sa budem riadiť vyššie uvedeným.

Časovač sa spustil automaticky, akonáhle otvoríte písmeno.

Automaticky tiež dostávam oznámenie o otvorení tohto listu. Ak neviete, ako prevádzať peniaze a čo je to bitcoin. Potom napíšte Googlu žiadosť „Kúpiť bitcoin“

Adresa mojej bitcoinovej peňaženky je: bc1q74cfx95mpg5tzkh6hs5k54cahnz4z7qewlcmwy Hneď ako dostanem prevod požadovanej sumy, systém ma automaticky informuje o prijatej platbe a ponúkne odstránenie všetkých údajov, ktoré som od vás dostal, zo svojich serverov.

Preto teda potvrdím vypustenie. Nepokúšajte sa nikde sťažovať, pretože peňaženku nie je možné nijako sledovať, takisto sa nesleduje ani pošta, z ktorej list pochádza, a vytvára sa automaticky, takže mi nemá zmysel písať.

Ak sa pokúsite tento list s niekým zdieľať, systém automaticky odošle požiadavku serverom a on začne zverejňovať všetky údaje na sociálnej sieti. Zmena hesla na sociálnych sieťach, v pošte a zariadení vám tiež nepomôže, pretože všetky údaje už boli stiahnuté do klastra mojich serverov. Prajem vám veľa šťastia a nerobte nič hlúpe.

