Koronavírus-hoax: z výteru mám bolesti… po výtere cítim, že mi… 5 (100%) 2 hlas[ov]

Prvý deň „dobrovoľného“ testovania a výteru z nosa, ktoré je viac povinné ako dobrovoľné, je za nami. Vôbec nemáme nič proti testovaniu. Vadí len to slovo „dobrovoľné“, ktoré celkom mení význam toho, čo vôbec znamená. Avšak testovanie vítame. Počas vojen sa s ľuďmi civilistami dejú horšie veci, ako len pokojné pozvanie na hromadné testovanie, no žijeme príliš pohodlný život a tak mnohí vnímame toto testovanie za narúšanie svojho komfortu a zasahovanie “do ústavných práv”… Prečo ústava? Lebo je to obľúbený výraz tých, ktorí cítia krivdu. To, čo sa objavuje od včera na sociálnej sieti v skupinách plných protestujúcich a odmietačov, je pozorné sledovanie svojho zdravotného stavu. Objavujeme ľudí s veľmi jednoduchými názormi, ktorí testovanie obviňujú už aj z depresie. Ľudia jednoduchí s vyjadreniami o tom, že “To si Matovič vypije”, odhodlaní podať trestné oznámenie na XY, či na WXYZ.

inzercia:



Výtery údajne spôsobili zdravotné ťažkosti

To, čo sa u ľudí často prejavuje v domácom prostredí, pri skúšaní rôznych vitamínov, prípravkov, zmien, noviniek, je pozornejšie sledovanie akýchkoľvek zmien. Absolvovali ste test. Po výtere ste sa možno cítili nepríjemne, pretože mäkké tkanivá v nose sa bežne stretávajú len so vzduchom a sopľami. Ľudia odchádzajúci z testov môžu mať jednak pocit, „Fajn, mám to za sebou a ešte papier že som negatívny… zatiaľ. Super!“. Trochu pozitívneho pocitu pre negatívny výsledok. Sú však medzi nimi takí, ktorí nedokážu zabudnúť, kde boli. Bola to udalosť dňa a tá musí pokračovať.

Silný zážitok? Od toho momentu sa pozorne sledujú. Už včera večera sme mali možnosť vidieť názory, že pani z Nových Zámkov cíti bolesť v krku a nádchu. Cíti, že na ňu ide koronavírus, ktorý na ňu preniesli z testovacej tyčinky.

Upozorňujeme, že tyčinka sa rozbaľuje presne pred testom, je sterilná a vírus nemôže prežiť na nej, bez hostiteľa. Na povrchoch žije len niekoľko hodín. Vonku nebolo vhodné počasie na niekoľkohodinové státie. Aj preto mnohí nachladli, zle oblečení, nepripravení, nechali sa moknúť, pretože komunikovať so susedmi a ľuďmi okolo seba „Prepáčte, podržíte mi rad? Skočím si domov lepšie sa obliecť, či po dáždnik“ je pod ich úroveň. V dedinke, kde žijem, v tomto dlhom rade poradil príslušník ozbrojených síl, nech sa pani určite lepšie oblečie ak nebýva ďaleko, že dohliadne na jej miesto v rade. Naozaj dohliadol. Všetky spravodajské kanály upozorňovali na zlé počasie a radili ľuďom obliecť a prísť s dáždnikom. Prípadov, ktoré po dlhom čase vyrazili von, nachladli a teraz tvrdia, že sú nakazení, si môžete všimnúť skôr ako komentáre k iným príspevkom na stránkach, ktoré zdržujú odmietačov, ľudí jednoduchých, horlivo zdieľajúcich pochybné informácie a nepresnosti.

Vážnejšie „zdravotné komplikácie z výteru“ na seba nenechali čakať

Napriek tomu, že jednotlivci počas daného dňa po dlhej dobe vyrazili k ľuďom, absolvovali chôdzu, vystavili sa nepriazni počasia, možno po ceste skočili niekam… doma sa pozorne sledujú. V nedeľu ráno už je pozorovateľný aj jav vážnejších problémov. Silné bolesti hlavy, bolesť očí, neprirodzená únava. Všetko zdravotné ťažkosti, ktoré by človeka zasiahli tak či tak. Byť či nebyť výteru. Objavujú sa v rôznom čase. Stačí každý v poradí 100 000 Slovák, ktorého rozbolí hlava večer po výtere a máme na svete teóriu – čo ak za to môže výter?

Dnes ráno už vidíme názory, že hordoleum (jačmeň) na oku spôsobil výter stredoškolákovi. Označujete nás v príspevku pani s napuchnutou perou. Premýšľame, čo je to za reakciu, že výter v nose spôsobí opuch hornej pery. Zárodky na takýto opuch sa mohli v tele prejavovať viac ako deň. Skôr ide o alergickú reakciu, či chémiu, avšak priame pôsobenie na konkrétne miesto. Tkanivá v nosovej dutine sú jemnejšie a citlivejšie, takže v prvom rade by bol prejav tam. Pre závery toho, čo môže za takýto obuch, je nevyhnutné vyhľadať skutočnú zdravotnú pomoc. Tá vylúči alebo potvrdí anomáliu, akou by bolo

Petrovi dnes ráno vyskočilo koleno a na Facebook písal, že to je nepochybne z výteru. Jeho príspevok však bol iróniou. Vo večerných hodinách som mal vážne bolesti chrbtice, ktoré ma zložili do postele už krátko po večerných správach. Podľa tejto teórie zodpovednosti výterov za poškodzovanie zdravia a načasovania je bolesť spôsobená výterom. Alebo len možno časom stráveným bojom proti hlúpostiam, podvodom, pedofilom a hoaxom na internete.

Podľa niektorých Slovákov ide o čipovanie

O čo má vlastne ísť? Do tela nám vložili čip, ktorý je tak malý, že ho necítime a ten sa teraz postará o ovládanie našej mysle, pretože 5G vysielače vybudoval Bill Gates presne preto… Takto znie jedna teória, proti ktorej bojujeme už nejaký čas. Má mnoho stúpencov v Čechách, na Slovensku, vo svete a dokonca má niekoľko menej science fiction verzii, podľa toho, ktorá časť z toho komu pripadá pritiahnutá za vlasy. Ako sa u vás prejavilo čipovanie? Vykonávate činnosť, ktorú neriadi vaša hlava, ale deje sa automaticky? Americkí špióni už možno testovali spojenie čipu a mozgu pomocou prvých funkčných 5G vysielačov vo vzduchu.

Priatelia, sledujme svoje zdravie, zmeny. Nepripisujme však všetko „ZARUČENE“ výteru. Pani Márii z dedinky pri Poprade zmizla zo záhrady tekvica, keď bola na výtere. Je to neuveriteľné, ale za tento trestný čin zrejme naozaj mohol výter. Ak by naň nešla, tekvica by zrejme nezmizla. K iným prípadom zavinenia výterom je už ale otázne, či len netúžime výter z niečoho obviniť, alebo máme iný problém. Horšie, ak človek netuší, aký.

Nepopierame možné zdravotní ťažkosti, ak výter vykonával nepozorný zdravotník a nesprávne. Prosíme však, aby zbytočné hoaxy a poplašné správy nevznikali spontánne, z každého miesta na Slovensku, cez osobné profily ľudí, ktorí majú pocit, že… . Výnimočne sa totiž téma roka týka už aj tých, koho sa netýkala. Pocítiť potrebu prispieť do kotla informácií svojim zážitkom z výteru, strachu, zaručených informácií a byť súčasťou aktuálnej témy pociťujeme mnohí. Chceme prispieť… nuž teda prispejme pozitívnou informáciou. Potešme druhých niečím milým… skôr ako sa pod vlastným menom a profilom na Facebook vyjadriť, že som zaručene nakazený koronavírusom, lebo ma škriabe od včera v krku… a pod.

Prosíme, pozrime spoločne na kalendár a mesiac v ňom

Dovoľte nám pripomenúť, že nie je máj, ani august. Prichádza, respektíve už tu je daždivé chladné počasie. Každoročne je to obdobie zmien. Dávajme na seba a našich blízkych pozor. Keď odstránime pomyselnú vrstvu tvorenú koronavírusom a obmedzeniami, zostane len náš normálny obyčajný jesenný život a k nemu doteraz patrili na nádchy, nachladnutia a ďalšie zdravotné komplikácie pred zimou či počas nej. Niektorí ľudia zabudli, že žili v rovnakom čase minulý rok. Koronavírus bol ešte v evolučnom zárodku… podľa niektorých hoaxerov v americkom, izraelskom, či dokonca nejakom európskom laboratóriu. Ale nádchy vtedy existovali. Aj bolesti hlavy, opuchnuté oči, opuchnuté pery, kožné ekzémy a všetko to, pre čo existuje v učebniciach medicíny názov nie od soboty, ale celé roky.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 1 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 1