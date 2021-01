Varovanie pred HARMONICA LINEA, podvodné chudnutie a falošní lekári 5 (100%) 1 hlas[ov]

Po nočnej si pred spaním čítate správy a svetové udalosti, lebo adrenalín z nich možno zvráti únavu. Zrazu vás však upúta akési varovanie, zmienka o lekároch a máte odrazu jasno. Niekto míňa peniaze na zobrazovanie reklamy, ktorú predtým asi ani nevidel. Kto je na toľko neschopný, aby pustil takúto nejasnú kampaň? Samozrejme, podvodník zo zahraničia. Po otvorení sa nám zobrazuje Google Sites LINK1 a v ňom po rusky napísaný odklik ďalej. Takýto postup sme ešte nikdy nevideli, ale všetko je po prvý krát. Následne sa ocitnete na stránkach LINK2 a vám sa idú oči vyočiť. Spoznávame zázrak menom Harmonica Linea.

foto: reklama sa môže zobraziť kdekoľvek. Podvodník si zaplatil kampane v najväčšej reklamnej sieti, ktorá má dosah kdekoľvek.

Podradný podvodný web s falošnými lekármi, nehoráznymi klamstvami. Hlúposťami, nelogickými šialenosťami a pokradnutými fotografiami rôznych žien a mužov, ktorí schudli tvrdou drinou vo fitku. V žiadnom prípade nie vďaka pochybnému šmejdu s názvom Harmonica Linea. Do neba volajúce sprostosti už ale podľa našich zistení chytili pár ľudí do pasce.

Harmonica Linea, podvodný šmejd na chudnutie

Falošná stránka, falošné sľuby, falošné účinky, falošní zákazníci a falošné príbehy. Niekoľko krát upozorníme na to, že Harmonica Linea je produkt, ktorý tieto podvodné stránky prezentujú ako zázrak od lekárov. Upozorníme tiež na to, že stránky tentoraz uvádzajú hneď troch lekárov naraz. Pravdou je, že ani jediný lekár neexistuje a ani jedna z tých tvárí nemá nič spoločné s Harmonica Linea. Aj napriek tomu nám v priebehu mesiaca príde od našich čitateľov objednávka, alebo požiadavka na vrátenie peňazí. Menej už chodia prosby na predpísanie dávkovania a pár krát k nám dorazila aj požiadavka na vrátenie peňazí. Áno, od nás z redakcie hoax.sk, ktorá pred podobnými prípravkami varuje. Tentoraz sme sa rozhodli toto upozornenie dať sem hore. Prosíme, všetkých, ktorí nedokážu porozumieť nadpisu článku a obsahu, aby nás nekontaktovali vo veciach reklamácií, otázok na prípravok a podobne. Nie sme predajcom, ale pred nákupom cez tieto stránky varujeme.

Podvodný šmejd na chudnutie, ktorý je predmetom dnešného skúmania, sa skrýva za odbornosť lekárov. Tí však nie sú skutoční. Nič, čo je na stránkach, nie je skutočné.

Lekári na stránkach s predajom Harmonica Linea

Pozrite sa, akí odborníci sa naozaj nachádzajú za projektom Harmonica Linea.

Dr. Jakub Koen, Riaditeľ Národného vedeckého lekárskeho strediska, významný lekár, dietológ. Pracovné skúsenosti – 28 rokov. Do čerta, akého strediska? Čo za neschopného autora stránok toto môže napísať? Iba ak podvodník, ktorý ľahko oklame nepozorného čitateľa.

V skutočnosti by malo ísť o oveľa staršiu fotografiu z Peru, a lekára s menom Ramirez Bocanegra Maximo Alfredo. Nikto ako Dr. Jakub Koen s jeho pozíciou neexistuje. Najmä sa pozrite, že originálna fotografia zachytáva model chrbtice na stole, kým podvodníci dorobili s chybami do rúk lekára fľaštičku. To isté aj pri vymyslenej neexistujúcej lekárke nižšie.

Dr. Táňa Nováčiková – dietetička (pozor! Nie dietologička) Pracovné skúsenosti – 18 rokov. Ale nedozviete sa kde. Titul Dr. Na Slovensku? Slovenské meno naozaj môže pôsobiť, že má aj slečna pôsobiť na Slovensku. Ak má prax 18 rokov, tak podľa výzoru si otvorila prax zrejme v 9 rokoch. Pozor, ani táto lekárka neexistuje. Ide o ruskú modelku, ktorá sa fotí pre fotobanky. Príklad na konkrétnu fotografiu: https://cz.depositphotos.com/105815838/stock-photo-female-doctor-sitting-at-table.html

Protizákonný predaj

Upozorňujeme na fakt, že na stránkach prebieha protizákonná obchodná činnosť. Prečo? Chýbajú obchodné podmienky, jasné informácie o postupe. Chýbajú reklamačné pokyny, prehlásenie o narábaní s osobnými údajmi, jasná identifikácia poskytovateľa služby či predajcu. Má len okienka, ktoré však stále narábajú s osobnými údajmi. Okienka sú nad falošnými komentármi, ktoré pritom nie sú komentáre, ale natvrdo nasadený text v kóde. Žiadni komentujúci ľudia. Fotografie pochádzajú z rôznych stránok, kde si ľudia telo vypracovali poctivo zmenou životosprávy a prácou vo fitku. Stránky už uvádzaním okien na zadanie údajov v štýle „Napíšte, zavoláme Vám“ preukazujú zámer ponúkať službu či predaj. Už teraz sa na nich vzťahujú všetky povinnosti v zmysle Obchodného zákona. To predajca ignoruje a dopúšťa sa protiprávneho konania.

Akýkoľvek nákup na tejto stránke, alebo inej stránke s ponukou prípravku Harmonica Linea, o ktorom nikde nič nenájdete a neznáme je nie len predajca, výrobca, zloženie, ale aj patričné povolenia, indikácie, vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky sú pri vakcínach číslo jedna, hoci sú oveľa vzácnejšie ako pri hltaní antibiotík, čo už odporcov očkovaia nezaujíma. V prípadoch neznámych prípravkov ide o rozhádzanie metabolizmu, často zásahy do funkcie orgánov.

