Cirrofit zázrak na liečbu chorých obličiek, avšak pozor na podvodné ťahy

Čitateľ Ivan nás upozornil na medicínsky zázrak. Máte choré obličky, rakovinu obličiek, parazitov v obličkách, alebo vôbec akokoľvek postihnuté a nefungujúce obličky? Existuje liek Cirrofit, no jeho účinky sú uvedené len a len na pochybných stránkach plných podvodného obsahu s fotografiou lekárky z fotobanky, ktorej vymysleli meno a k tomu pridali niekoľko údajných klientov, ktorých tváre v rovnakom poradí nájdete na množstve ruských portálov pri iných medikamentoch. Nie, žiaľ tomuto zázraku nemožno veriť ani len ten nápis. Podozrivé stránky nájdete na adrese http://www.onlineimprove(bodka)com/sk_cirrofit/, prípadne iných, napríklad SK vymeňte za CZ, pochopíte.

Cirrofit ako zázrak na obličky

Bez toho, aby ste o tejto látke ískali akékoľvek informácie a vedeli o ňom aj skutočný odborníci, sa stránky snažia v slovenčine a teda na Slovensku ľudí zaujať príbehom o to, ako veľmi účinný tento prípravok je. Cirrofit je pritom celkom neznámy, nie preto, že by sa ho snažili farmaceutické spoločnosti utajiť, aby neprišli o zisky (obľúbený argument konšpirátorov a v poslednom čase aj rôznych podvodných predajcov) ale preto, že ide o neznámu látku, ktorá sa prezentuje cez falošné informácie o účinkoch a výsledkoch.

Neexistujúca lekárka, v skutočnosti nemecká nelekárka

Lekárka neexistuje. To sme už spomínali? Pani Kaniaková, len čo skúsite inú doménu, je odrazu lekárka Veselá (prípad, keď zmeníte SK v adrese za CZ, viditeľný na fotografiách.) Podvodníci vymysleli neexistujúcu lekárku. Nikto s týmto menom a špecializáciou nežije. Tá tvár na fotografii vám pripadá dôveryhodne? Možno je to tým, že ide o nastajlovanú modelku a snímku, ktorú si môžete kúpiť vo fotobanke, napríklad keď plánujete robiť veľký billboard na novú nemocnicu a chcete, aby to vyzeralo skvelo. Tieto fotografie pritom neslúžia na podvodné praktiky a vytváranie neexistujúcich ľudí. Originálnu snímku si pozrite tu: https://www.123rf.com/photo_20501019_woman-doctor-smiling-…..

Varovanie pred nákupom a pred týmito stránkami

Stránky nazývame podvodné plným právom vzhľadom na obsah, opakované zavádzanie, nepravdivé informácie, ale tiež pre podivné prvky v predajnom webe na adrese http://www.onlineimprove(bodka)com/sk_cirrofit/step2.php, kde sa dostanete po kliknutí na objednať. Žiaden súhlas s obchodnými podmienkami, súhlas s použitím osobných údajov, neexistuje identifikácia predajcu, neexistuje viacero povinných náležitostí plynúcich zo zákona SR. Absolútna ignorácia bežných postupov pri predaji.

Zavádzajúce sú aj psychologicko-nátlakové pokusy v podobe zobrazovania informácií o tom, kto aktuálne objednáva, koľko je ľudí na stránke a podobne. Všetky tieto informácie sú nastavené v kóde a vybiehajú automaticky. Reálne nedochádza k masovému nákupu a nezobrazujú sa skutočné údaje skutočných ľudí, ktorí práve nakúpili. Pri úpornom hľadaní nájdete aj miesta v slovenčine, ktoré výrobok vychvaľujú. Ide napríklad o neznámy magazín https://sk.girl-talk(bodka)info/cirrofit-cirrhroph-drops-restoring-kidneys/, ktorý však, ako vysvitne, je len falošným magazínom s podvodným obsahom preloženým cez prekladač. Neexistuje nikto reálny v pozadí, história a nič, čo by podporilo reálnu hodnotu stránok.

POZOR: informácia o tom, že výrobok je certifikovaný na Slovensku alebo v Českej republike je… zvláštna. Ak sa niekomu z našich čitateľov podarí objaviť miesto a dátum, kedy bol výrobok certifikovaný, budeme určite radi za doplnenie. Nám sa nič podobné nepodarilo overiť a ani nájsť informáciu o presnej certifikácií. V záujme uviesť veci na pravú mieru sme sa chceli zaoberať aj týmto výrazným tvrdením, ktoré je na jednej zo snímok viditeľné.

Odporúčanie

Vzhľadom na nečinnosť orgánov a beztrestné fungovanie podobných stránok je riešenie problému riešiteľné len tvrdšími nástrojmi. Odporúčame v prípade nálezu stránok, ktoré predávajú Cirrofit, kontaktujte Ústav pre kontrolu liečiv, Ministerstvo zdravotníctva, prípadne v prípade objednávky a v prípade pochybnosti podajte trestné oznámenie pre podvod z vyššie uvedených dôvodov. žiaden iný spôsob riešenia tohto problému totiž my sami v rukách nemáme a obávame sa, že nič iné voči týmto liečivám nezapôsobí.