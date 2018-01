LibreCoin a podvodné stránky, ktoré vám ponúkajú jeho nákup

LibreCoin má byť jednou z virtuálnych mien. Ale v skutočnosti sa nenachádza medzi skutočnými virtuálnymi menami. Veľa vecí okolo nej je zvláštnych.

LibreCoin má byť jednou z virtuálnych mien. Ale v skutočnosti sa nenachádza medzi skutočnými virtuálnymi menami. Hoci niekto vytvoril pár užívateľských účtov s týmto názvom na stránkach zaoberajúcich sa obchodovaním, to je tak všetko. Názvom je k nej najbližšie skutočná a fungujúca LiteCoin, no o LibreCoin sme nepočuli.

Ak, tak ide o slabú menu, ktorá nepatrí medzi TOP meny súčasnosti. Narazili sme na stránky, ktoré sú od rovnakých autorov a podvodníkov ako všetky doteraz medializované látky ako Nidora, Kankusta Duo, Hallux Forte a mnoho iných.

Všetko to, čo malo doteraz liečiť a pomáhať. Od rovnakých autorov na rovnakom dizajne a rovnakým spôsobom sa propagujú momentálne niekoľké domény, ktoré prezentujú výnimočný systém zarábania. Lákajú na nákup kryptomeny LibreCoin. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby to neponúkali cez seba cez svoju stránku a nie cez oficiálne zmenárne. Možno preto, že oficiálne zmenárne o nej nič nevedia.

Rozbor podvodných stránok a ich pochybení

Pochybné stránky nájdete na týchto adresách:

Prvá stránka: (http://newmoneymaker .eu/421/librecoin/) – (pridali sme medzery, aby nebola adresa klikateľná bez reálneho záujmu) stránky NEWMONEYMAKER-EU obsahujú neuveriteľné množstvo hlúpostí. Snažia sa vysvetliť, ako fungujú kryptomeny, ale im samotným to nejde. Stále opakujú to isté a to je pritom len vetné spojenie o úspešnosti a ziskovosti. Nič o rizikách a skutočných vlastnostiach kryptomien. Stránky využívajú to, že ľudia by mali záujem o kryptomeny, ale nevedia ako sa k nim dostať. Tu môžu vidieť šancu na ich získanie.

Stránky používajú svoj obľúbený slogan. Niekde sú to „Lekári sú prekvapení rýchlosťou liečby“ pri falošných prípravkoch na rast svalov je to „Majitelia posilovní sú prekvapení účinkami“ a teraz sú to „Finančníci prekvapení: s touto metódou môžete zarobiť viac.“ Celkom prvé stránky obsahujú kradnutú falošnú fotografiu mladíka v bazéne s priateľkou v pozadí. Už sme ju videli na rôznych pochybných zárobkových systémoch aj v minulosti. Žiaľ, nie je pravá.

Ani jedna osoba, ktorá sa na stránkach nachádza, nie je skutočná. Všetko sú to fotografie z internetu, ktoré nachádzame aj na mnohých iných stránkach. Prekvapivé (pre nás už vlastne ani nie) sú aj prvky v kóde stránok. Komentáre sú umelo nasadené, žiadne skutočné komentáre, ktoré by písal reálny človek.

Presvedčovacia stránka, druhá v poradí po kliknutí kamkoľvek z prvej, je (http:// easymoneyearning .com/421/librecoin/) opäť so zámerne pridanou 2x medzerou. Obsahuje mnoho fotografií ľudí, ktorí vraj celú vec vyskúšali. Opäť, ani jedna osoba nie je pravá. Tie fotografie pochádzajú z fotobánk, z projektových webov, zachytávajú skutočných ľudí, modelov a podobne. No ani jeden sa nevolá tak, ako uvádzajú tieto stránky a ani jeden z nich nemá žiadnu spojitosť s tým, čo tieto stránky prezentujú. Ide tak o podvodné zneužitie tvárí rôznych ľudí, úmyselné zavádzanie za účelom vymámenia peňazí od ľudí.

Vzhľadom na nulové obchodné podmienky a vysvetlenie, ako to prebieha, nie je jasné, čo máte po kúpe v rukách. V dolnom rohu sa objavujú fingované hlásenia o tom, kto práve objednal. Majú len tvoriť psychologický nátlak na vás, že ešte stále otáľate, keď sa iní rozhodli tak rýchlo. V skutočnosti nikto na stránke byť nemusí. Všetko je podľa načasovania zobrazované komukoľvek, čo na stránke je, pretože je to nastavené do písmenka celé v kóde vopred. Žiadna pani Mária z Trebišova práve neobjednala a ani nič podobné.

Mená ako Branislav Vrana, Bernard Kováč, Martin Šmíd, Damián Čap, Júlia Hrochová nemusíte nikde hľadať. Sú vymyslené. Spomínaný Bernard Kováč má mať v Bratislave 15 rokov vlastnú poradenskú firmu v Bratislave. Ako čistá šablóna. Rovnaké podvodné stránky tu zväčša zavesia fotografiu lekára a vymyslený text o 15 ročnej praxi a vlastne ambulancii v Bratislave. Pochopiteľne, nič také v Bratislave ani tentoraz nie je.

Predajná stránka: (http ://easymoneyearning .com/421/librecoin/order_page.php) v ktorej sme zámerne urobili medzery, aby nebola adresa priamo klikateľná, neobsahuje žiadne obchodné podmienky, podmienky nákupu a záruky. Nič. Neobsahuje ani žiadne súhlasy a odvolávky, kontaktné osoby a prevádzkovateľa. Absurdné a primitívne.

Upozornenie: nekupujte neznámu menu, o ktorej neexistujú žiadne zmienky a ani žiadne skutočné informácie. Neviete nič o prevádzke, podmienkach výberu, vkladu, neviete skrátka nič. Vyhýbajte sa tej oblasti, ktorej nerozumiete a overujte skôr, ako niečo kúpite. S prípadom falošnej, alebo len málo propagovanej kryptomeny, ktorá propaguje naozaj podozrivým spôsobom jej funkcie a jej nákup, sme sa ale ešte nestretli.