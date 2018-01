Varovanie pred obchodom s teniskami na adrese Warmey.eu

Naša čitateľka Dana nás upozornila na zaujímavé fungovanie obchodu na adrese Warmey.eu. Stala sa totiž obeťou podivného fungovania, kedy jej z účtu stiahli...

Naša čitateľka Dana nás upozornila na zaujímavé fungovanie obchodu na adrese Warmey.eu. Stala sa totiž obeťou podivného fungovania, kedy jej z účtu stiahli celkom inú sumu, ako bola v objednávke. Peniaze a ani tovar už však neuvidela, podobne ako stav svojej objednávky, keďže jej konto bolo po pár dňoch zrušené. Akékoľvek pokusy kontaktovať obchod zlyhávajú.

Tak ako v prípade Warmey.eu, tak aj v mnohých iných prípadoch v súčasnosti sledujeme šialený rozmach podvodných obchodov, ktoré na rôznych doménach prevádzkujú stránky odchytávajúce údaje z kariet, alebo lákajúce na lacný tovar. Reálne však so zákazníkmi nalákanými do pasce nekomunikujú. Len nedávno to bol tento prípad. Obchod Warmey má niekoľko závažných pochybení.

Pochybenia na strane WARMEY

Je vážnym porušením zákona o prevádzke predajného miesta a obchodu, ak sa predajca neidentifikuje. Na stránke chýbajú údaje o prevádzkovateľovi. Hoci sú stránky v slovenčine – čo je prejav záujmu o slovenského zákazník a a teda pôsobenie na Slovensku, stránky celkom ignorujú prísne nariadenia Obchodného zákonníka.

Stránky neuvádzajú všeobecné obchodné podmienky

Stránky neuvádzajú žiadne kontakty, ani technickú či zákaznícku podporu

Cielene sa na stránkach objavujú frázy také, aby nalákali na NIKE obuv LACNO a ďalšie spojenia.

Stránky nemajú žiadne živé prvky, ako kampane, akcie, podporu, spolupráce, sociálne siete, nič. Sú len mŕtvym opakujúcim sa webom nepochybne aj na iných doménach v rovnakej podobe. Chýba tu originálne logo, ktoré by naozaj pôsobilo dojmom, že stránky existujú pod svojim názvom a reálne aj fungujú.

Pri platbe na warmey.eu vám strhne peniaze portál Xiamen.eu

Stránky sú prístupné pri hľadaní konkrétnych modelov tenisiek. Núkajú naozaj kvalitnú obuv lacnejšie, no chybou slovenského klienta môže byť práve fakt, že neoveruje informácie.

Prosíme, vždy sledujte nasledovné

Pokiaľ máte záujem objednávať akýkoľvek tovar v zahraničí, sledujte a nikdy neprehliadnite najdôležitejšie informácie hovoriace viac o pravosti obchodu. V prvom rade musíte vedieť, kto je prevádzkovateľom a teda predajcom, následne musíte vedieť všetko o podmienkach nákupu v obchode, v opačnom prípade môžete nákupom v obchode súhlasiť s platbami povedzme 1500 EUR a tie bude od vás obchod vymáhať. Je to len hypotetické, nie reálne. No kto nečíta podmienky, ani zbežne, ten nevie do čoho ide. Koho niečo také nezaujíma, robí zásadnú chybu a dovolíme si tvrdiť, že by sa nemal pohybovať na internete s pripravenou platobnou kartou na úhradu. Bezpodmienečne tak overujte, kde uhrádzate a platobná brána musí byť bezpodmienečne reálnou platobnou bránou na zabezpečenom serveri s HTTPS v adrese. V žiadnom prípade nie na http a na neznámych stránkach s podivnou diakritikou a nejasným jazykom.