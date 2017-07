Podvodné stránky “zdravej-vyzivy-sprievodca.com” a Kankusta Duo

O prípravku na chudnutie s názvom Kankusta Duo sme si už veľa krát povedali mnoho. Doteraz každá jedna stránka, ktorá prinášala informácie o tomto...

O prípravku na chudnutie s názvom Kankusta Duo sme si už veľa krát povedali mnoho. Doteraz každá jedna stránka, ktorá prinášala informácie o tomto prípravku v pozitívnom svetle a hneď uvádzala aj odkaz na nákup tohto prípravku, bola podvodná. Alebo článok zaplatený na stránkach, ktoré nepozerajú na podvodný obsah, ale pozerajú len na peniaze, ktoré za zverejnenie získali. Odmietli sme už niekoľko ponúk na inom projekte, kde sa nám títo podvodníci snažia natlačiť články o zdraví a chudnutí tam, kde píšeme len o trendoch v bývaní. Ponúkajú veľké peniaze a je ľahké tak majiteľov stránok zlomiť. Nie, nemáme však záujem bojovať proti tejto internetovej špine a ešte ju zároveň na inom mieste podporovať. Dnes sme narazili na nové stránky na doméne „zdravej-vyzivy-sprievodca.com“ a nový dizajn s modrou a žltou v hornej časti stránok. Ide o novinku s ktorou sme sa ešte nestretli. Je však nutné sa jej venovať a napísať, do akej miery je aj táto stránka podvodná, ako všetky doteraz.

Falošný magazín s logom BELLE INFO

Horná časť stránok obsahuje logo BELLE INFO, jednoduché farby, ktoré dnes žiadna inteligentná stránka v žiadnom prípade nepoužije a dlhé menu. V menu sa nachádza viacero kategórií a možno z nich dostanete aj vy domnienku, že stránky sú veľké, dlho na trhu a majú taktiež veľa obsahu. V skutočnosti tu žiaden obsah nie je. Všetky kategórie článkov sú len prázdne napísané slová v akejsi v bunke. Nejde o žiadne položky. Na stránke nefunguje a neexistuje nič iné. Žiaden obsah, ani redakcia.

Stránky sú zatajované. Nezistíte, kto za nimi stojí, ako sa volá redaktor, ako je možné, že vôbec niečo také je online. Stránky nemajú stavbu magazínu. Kód stránky je postavený len ako fingovaná jednostránková prezentácia pochybného výrobku. Ak chcete náhodou čítať niečo na tému cestovanie, technológie či biznis, všetko vedie na nákup tohto pofidérneho svinstva na adresu “http://zdravej-vyzivy-sprievodca.com/purea/order/” a nikam inam. Kompletne všetky odkazy z webu vedú len sem a nikam inam. Dozviete sa o revolučnej neuveriteľnej kúre z Harvardu, ktorá 3-násobne zrýchľuje metabolizmus a vďaka toku schudnete 15 kilogramov za 5 týždňov. Vraj je efekt potvrdený 64 237 pacientmi. Zvláštne, že to vedia presne a stopli toto počítadlo v nejakom neznámom momente. Fingované sú komentáre. Nejde o komentáre nasadené cez komentovanie, ale komentáre nasadené pri napísaní stránok a spustení všetkých klamstiev. Text komentárov bol nasadený umelo, kód stránok prezrádza, že systém komentovania tam ani nie je žiaden nastavený. Všetko je fingované klamstvo. Aj predajné stránky, kam vás všetko kliknuté odkazuje. Uvádzajú odborníka, či dokonca lekára s menom Thomas Koller. Ale v skutočnosti nikto taký neexistuje. Ukradli fotografiu fínskeho ortopéda menom Jukka Leononen a zverejnili ho pod menom Thomas Koller. Nechutný odporný podvod a zavádzanie ľudí, ktorý vyrobili naozaj jednoducho. https://www.terveystalo.com/fi/References/Specialist/?Specialist=25172&Name=Jukka-Leinonen. Vidíte originál?

Kankusta Duo nevyskúšali a teda nemajú čo rozprávať

Základom, aby podvodný web prilákal a ľudí presvedčil, čiže ich úspešne obral o peniaze pomocou zavádzania a klamstva – to je spomínaný podvod – postačí vymyslieť si príbehy ľudí a pokradnúť fotografie tých, ktorí vraj vec vyskúšali. Fotografie ľudí, ktorým vraj látka pomohla, ale pochádzajú z iných stránok a z iných príbehov, ktoré sa netýkajú žiadnej látky menom Kankusta Duo.

Podvodníci na každom kroku

Je dosť zvláštne, že odcudzené fotografie sa objavili aj v článku, ktorí si jeden portál kopíruje od druhého. Dokonca tak nekvalitný obsah nie je ničím neobvyklým na nižšie spomínaných stránkach, ktoré sa neboja zverejňovať aj neoverené správy a hoaxy. Kým jeden článok začína so slovným spojením narážajúcim na vianočné kilečká, druhý článok vydáva rovnaký pochybný obsah s článkom o veľkonočných kilečkách. Nepodporujú na šťastie aspoň prípravok, hoci využívajú odcudzenú fotografiu, ktorá nemá s prípravkom nič spoločné.

Príklady týchto kopírovaných článkov:

V skutočnosti pochádza fotografia z niečoho iného

V skutočnosti je fotografia tejto ženy súčasťou rôznych balíčkov fotografií, ktoré majú byť inšpiráciou pre ostatných. Ženy, ktoré si povedali dosť a začali na sebe makať tvrdou prácou. Nie žraním pochybných vymyslených tabletiek a práškov z roku 2016 a 2017. Najmä ak fotografia podchádza z roku 2009, čo je takmer sedem či osem rokov. Jeden taký článok je aj tu: http://www.trimmedandtoned.com/fat-loss-motivation-the-most-amazing-female-weight-loss-transformations-30-pics/ – Pripomíname opäť, že len vlastným úsilím, drinou vo fitku a zmenou stravy. Nie tabletkami.

Originál fotografie odhaľuje, že ide o fitnesku menom Briana Christine

Táto žena to dotiahla naozaj ďaleko. Dokonca vieme jej meno a jej životný príbeh. Drela na sebe a nikdy do seba nedala svinstvo, ktoré spomínajú tieto podvodné stránky a ani neskúšala recepty, aké spomínajú slovenské pochybné stránky pre ženy. Briana Christine pochádza z Kalifornie, schudla a podelila sa so svojimi skúsenosťami aj s ostatnými vo svojom programe na stránkach https://www.bikinibodymommy.com/. Toto je originál.