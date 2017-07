Podozrivý Bioxyn na falošnom magazíne zdravotnickyportal.com

Bioxyn má byť novým zázrakom v boji proti nadváhe. Bioxyn vám má pomôcť schudnúť závratne veľa kíl bez zdravotných komplikácií a potreby sa hýbať,...

Bioxyn má byť novým zázrakom v boji proti nadváhe. Bioxyn vám má pomôcť schudnúť závratne veľa kíl bez zdravotných komplikácií a potreby sa hýbať, či meniť stravovacie návyky.

To je potom doslova zázrak, pretože nič nedokáže predsa bez spaľovania pohybom a výdajom energie tráviť nadbytočnú telovú hmotu. A predsa, bioxyn to tvrdí a zaručujú to aj lekári na stránke Zdravotnickyportal.com. Zásadným problémom však je, že celý Zdravotnickyportal.com nikdy nebol zdravotníckym portálom. Ide o nafingovaný podvodný web, ktorý má ďaleko od dôveryhodnosti. Práve naopak, vytvorený len za účelom absurdného propagovania vymyslených prípravkoch na rôzynch vlastných podstárnkach bez fungujúcich stránok, navádzajú ľudí z konkrétnych adries len na jediné miesto – na kúpu konkrétneho prípravku, ktorý sa práve rozhodli propagovať. Nič z toho, čo je na stránkach, nie je pravda.

Upozornenie na podvod

Upozorňujeme na fakt, že stránky uvádzajú niekoľko lekárov, ktorí majú tvrdiť a potvrdzovať účinky tohto zázraku. Zámerne nie sú uvedené ich mená, aby pôsobili len ako názor dobre vyzerajúceho lekára.