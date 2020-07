HOAX: Utečenci, ktorí žiadajú 2000 EUR vreckové a pas za nič nerobenie

Ohodnoťte článok

Len ťažko uveriteľný článok o údajnej požiadavke utečencov v Rakúsku na vreckové 2000 eur a cestovný pas, sa javí ako hlúposť no s plnou vážnosťou si email preposielajú ľudia aj v úradnej sfére, či medzi profesionálmi v rôznych odvetviach. Áno, v roku 2020, keď utečenci tak nefrčia, ako koronavírus, Cibulková, alebo otváranie kúpalísk.

Toto dielo podľa Bulvar.cz pochádza z Rakúskeho webu Unzensuriert.at. To, že je plné nezmyslov, je k nemu len jedna nekvalitná fotografia, s nápismi na ceduľkách, ktoré sú nelogicky retušované a nedajú sa ani čítať, akoby bolo nepodstatné. Ak si dobre všimnete, celý text tohto kolujúceho vymysleného článku sa objavuje aj v komentároch nesúvisiacich článkov. Napríklad na Idnes.cz, na Pravda.sk, na Blesk.cz a podobne. Vždy je to len priestor pre verejné komentáre a nič viac. Ktokoľvek s úsilím tam niečo vydať to aj dosiahne a je v Googli. Zarážajúce je, že tento blud sa posiela znova a znova. Momentálne ako úplná novinka. Akoby to niekto našiel pri čistení emailu z roku 2015 či 2016 a dal tomu druhý dych. Článok, ktorý je ako DOCX dokument preposielaný od jedného k druhému ako aktuálna novinka a teraz však odkazuje na pôvodný článok, ktorý už je zmazaný.

Čisté bezzdrojové, neoveriteľné, dorábané fake news

(Zaujímavosťou článku je aj fakt, že jeho skopírovaním autor plagiátu skopíroval aj prvok, ktorý v sebe zanechal link na pôvodný zdroj. V ňom môžeme len hádať, že článok odkazoval aj na pôvodný rakúsky zdroj Unzensuriert.at. Na článok na pravyprostor.cz v čase dostupnosti článku odkazovalo množstvo rovnako koncipovaných odkazov z rôznych komentových príspevkov vo veľkých médiách. Napríklad na portáloch idnes.cz, lidovky… Článok sa s odkazom na tento portál objavil aj tu: https://www.czechfreepress.cz/. Smeruje na pôvodný článok na http://pravyprostor.cz/imigranti-radeji-smrt-hladem-nez-potupnou-almuznu-nizsi-nez-2000-euro-na-mesic/, avšak ten je už nejaký čas zmazaný. Tomu sa povie skvelý linkbuilding, len škoda že s Chybou 404.)

Znenie falošného článku:

Raději smrt hladem než “potupnou almužnu” nižší než 2.000 euro na měsíc

To je šílené – vědí vůbec, že to je vlastně 56.000 Kč?

Imigranti: Raději smrt hladem než “potupnou almužnu” nižší než 2.000 euro na měsíc.

V Rakousku azylanti drží hladovku za zvýšení kapesního. Požadují 2.000 eur na osobu a cestovní pas.

I když těchto 20 hladovkářů z korutanského tábora v St. Kanzian am Klopeinersee zjevně nemá představu o hodnotě peněz a za jiných okolností by to byl jen komický výjev, ve skutečnosti jasně dokazuje, že o nějakou záchranu před válkou jim nikdy nešlo. Jsou to nejen ekonomičtí uprchlíci, ale navíc i pijavice, kteří na západ šli s vizí, že dostanou povinně od hloupých Evropanů miliony zdarma.

Bohužel, místo toho, aby tyto arogantní příživníky Rakušané posadili do letadla se zpáteční letenkou, klidně je nechají, ať dále přežívají na úkor rakouských daňových poplatníků.

Incident popsala ve středu zpráva policie. Předseda korutanského strany Svobodných, Christian Ragger, zhodnotil tuto akci jako “nehorázné požadavky”, která ukazuje, jak někteří azylanti spekulují v možnostech zneužití sociálního státu. “Celá ta věc ukazuje, že budeme muset k otázce uprchlíků přistupovat velmi diferencovaně. Je zřejmé, že mezi uprchlíky panuje velké nedorozumění o tom, co lze očekávat v Rakousku nebo Německu. Azyl přináší práva a povinnosti. O tom jsou špatně informováni”, řekl Ragger. Za účelem prosazování svých požadavků většího kapesného, chtěli mimo hladovky také uspořádat tiskovou konferenci, ale ta se nakonec neuskutečnila.

Obzvláště šokující jsou požadavky 20 hladovkářů na 2.000,- euro měsíčně kapesného ve srovnání s příjmy domácích Rakušanů. Kupříkladu obyčejný nižší důchod činí kolem 872,- eur za měsíc, ale z toho musí pokrýt své bytové potřeby a jídlo. A to za tvrdou práci po celý život a placení daní. Azylanti chtějí jídlo zdarma, ubytování zdarma a dva tisíce měsíčně ještě navíc na vlastní útratu. Dostanou je nebo zemřou hlady?