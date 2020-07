Kríž na oblohe medzi oblakmi v Írsku a modliaci sa ľud je len hoax 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na internete sa objavilo video bieleho kríza na večernej oblohe a okamžite sa rozprúdila diskusia o znameniach Boha, či Ježiša. Roztrhlo sa s tým aj vrece s fanatickými náboženskými tvrdeniami o zjavení, o láske Ježiša a ďalších spojeniach. Veriaci veľmi rýchlo informáciu zdieľali od Írska po arabské krajiny, kde Ježiša majú podľa islamu taktiež za veľmi dôležitého proroka. Nemožno sa teda čudovať, že aj tam sa našlo pomerne veľa tých, čo uverili zaručeným správam o skutočnom zjavení v Írsku na oblohe a ešte k tomu pred niekoľkými dňami, či týždňami.



Kde je pravda?

Podobné triky je možné vytvoriť pomocou hologramu a aj niektorých špeciálnych vizuálnych techník. Možno sa stal neuveriteľný zázrak a niekto mal mimoriadne šťastie na prelet hneď niekoľkých liniek, ktoré vytvorili v redšom oblaku mriežku do tohto tvaru. Nepochybne do tohto diela na oblohe priletel aj niekto s pravítkom, aby zarovnal hrany. V každom prípade však určite nejde o Írsko a určite nie rok 2020. Toto video bez pridanej „írskej“ kulisy, už koluje po internete minimálne od roku 2015. Ide tak o HOAX.

Ešte v marci pri rovnakom videu pokrikovali cudzie jazyky. Na tomto videu je zarážajúca nehoráznosť. Má ísť o nahrávku “LIVE” z Facebooku, no ako dostať do nahrávky vodoznak? Rovnakú nahrávku nachádzame aj opakovane na ďalších miestach. Je na nej meno niekoho, kto si video zrejme už raz na Youtube nahral. Ťažko teda môže byť “live stream” na Facebooku. Malo by ísť o meno Youtube používateľa ” YASSINE AOUADI”.

O niekoľko mesiacov už je súčasťou videa nahrávka anglicky hovoriacich ľudí a zaznie samozrejme aj “džízas”.



Nezdieľajte preto tento fanatický výmysel a za redakciu prosíme, aby sme sa vyvarovali vysvetleniam javu, ktoré spájajú koronavírus, Ježiša a lásky, plaču Ježiša nad obeťami koronavírus (a práve v Írsku?) a iné zaručené pravdy o tom, prečo sa toto na oblohe objavilo.