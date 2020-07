Existujú ich tisíce, možno milióny rôznych kombinácií. Emaily, ktoré tvrdia, že ste vyhrali v nejakej charite, lotérií, v nejakom výbere, sú vždy jeden jednoduchý podvod. Základom týchto spamov je vzbudiť záujem. Vždy totiž čakajú, že sa niekto chytí a on sa chytí. Inak by nestálo za to posielať tisíce emailov, riešiť maskovanie, servery a len tak pre nič za nič. Ak ste prišli na internet teraz a nemáte tušenia, ako to chodí, môžu sa vám zdať takéto emaily ako pravdivé. Nikdy predtým ste o nich nepočuli, nepoznáte ich. Každý v nejakom období vstrupujeme na internet a preto sa netreba hneď smiať a urážať obete podvodníkov, ako to zvyknú a naši čitatelia v komentároch.

Aj toto je jeden z tých prípadov, kedy sa obeť nájde, pretože netuší, ktorá bije a o čo ide. Skrátka vyhrali ste 3 500 000 dolárov a jediné, čo potrebujete spraviť, aby ste ich dostali je napísať na email a potvrdiť tak výhru.

Momentálne nám na rôzne schránky prišiel aj takýto konkrétny email:

Váš e-mailový účet byl vybrán pro darování 3 500 000,00 dolarů za

CHARITY. PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ VIA

(cj371317@yahoo.com)



Je veľmi jednoduchý. Podobne jednoduchých je ich mnoho. Základom je vylákať od vás potvrdenie, že váš email existuje a funguje. následne odpovedať na požiadavku dotyčného v pozadí. Buď chce vaše osobné údaje, aby vedel kam poslať peniaze, alebo ešte častejšie, komunikujete s robotom, ktorý vyžaduje úhradu správnych poplatkov za prevod vysokej sumy. Alebo poplatok za právne služby. Zaplatíte 90 eur, možno 150 eur… ale stále sa vám to bude zdať super poplatok, ak máte dostať 3 500 000 dolárov. Po úhrade sa objaví email s poďakovaním a inštrukciou, že máte čakať. Tak teda čakajte niekoľko rokov a potom to vzdajte. Samozrejme, že ide o podvod dnes a pôjde oň aj o niekoľko týždňov, mesiacov, rokov a pod. Ak sa sami cielene neprihlásite do súťaže, ktorá má jasné pravidlá, štatút, organizátora, sponzora, podmienky viditeľné a jasné od zadu aj z predu, tak nikdy nič podobné nebude pravda.

Delivered-To: prijímateľ@centrum.sk

Received: from unknown (unknown [10.255.254.31])

by gmmr3.centrum.cz (Postfix) with QMQP id 1F1A618008FC2

for <prijímateľ@centrum.sk>; Wed, 1 Jul 2020 18:49:26 +0200 (CEST)

Received: from bq.virusfree.cz by bq.virusfree.cz

(VF-Scanner: SA:SPAM-TAGGED:RC:0(193.232.194.3):SC:1(30.4/5.0):CC:1:;

processed in 0.0 s); 01 Jul 2020 16:49:26 +0000

X-VF-Scanner-Mail-From: info@laopdr.com

X-VF-Scanner-Rcpt-To: prijímateľ@centrum.sk

X-VF-Scanner-ID: 20200701164916.054664.121683.bq.virusfree.cz.0

X-SpamDetected: 1

X-Spam-Status: Yes, hits=30.4, required=5.0

Subject: =?UTF-8?Q?Pro_v=C3=ADce_informac=C3=AD?=

Received: from serv3.cemi.rssi.ru (193.232.194.3)

by bx.virusfree.cz with SMTP; 1 Jul 2020 18:49:16 +0200

Received-SPF: softfail (bq.virusfree.cz: transitioning domain of laopdr.com does not designate 193.232.194.3 as permitted sender) client-ip=193.232.194.3; envelope-from=info@laopdr.com; helo=serv3.cemi.rssi.ru;

Received: from 193.232.194.3 (localhost [127.0.0.1])

by serv3.cemi.rssi.ru (Postfix) with ESMTP id A1E60201286;

Wed, 1 Jul 2020 19:37:19 +0300 (MSK)

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;

format=flowed

Date: Wed, 01 Jul 2020 08:37:19 -0800

From: Charles Jackson <info@laopdr.com>

To: undisclosed-recipients:;

X-VF-Scanner-Moved-Subject: =?UTF-8?Q?Pro_v=C3=ADce_informac=C3=AD?=

Reply-To: cj371317@yahoo.com

Mail-Reply-To: cj371317@yahoo.com

Message-ID: <e09ada4f0b975902b7b38fa1b2fed58d@laopdr.com>

X-Sender: info@laopdr.com

User-Agent: Roundcube Webmail/1.3.6

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable