Podvodné zoznamky neprestávajú, posielajú falošné pozvánky od „žien"

Trend ktorý sledujeme už takmer 10 rokov, a výrazne sa ním prejavovalo Badoo, Twoo, a mnoho iných známych či neznámych portálov, je posielanie falošných pozvánok. Niekto vás pozval do zoznamky a ak ste náhodou doteraz inému podobnému pokusu nenaleteli, ste sami a máte záujem o zoznámenie, uveríte tomu. Samozrejme, každý z nás na internet vstupuje v rôznom období. Podvodná zoznamka nám posiela denne niekoľko pokusov o prilákanie na prihlásenie. Vždy je to však o tom istom.

Aká je bežná prax podvodných zoznamiek

Neznámy portál sa snaží falošnou zoznamkou od falošnej osoby prilákať pozornosť a vyvolať záujem. Sú ľudia, ktorí hravo podľahnú zvedavosti, pretože nepoznajú pozadie týchto služieb a technické funkcie. Niekto prejaví záujem, a pozvaný reaguje. Lenže ide práve o to prilákanie. Je často tvorené len záujmom o vyvodenie zvedavosti – nalákajú vás do rozhrania, kde môže byť pokojne priame prihlásenie do služby a správa od priateľa sa tvári ako neprečítaná. Kliknete na ňu so záujmom o prečítanie, ale nezobrazí sa, pretože zobrazovanie a posielanie správ je možné len pre VIP členov, alebo pre platených členov. Prípadne je podmienkou poslanie pozvánky priateľom. Nikdy v takomto prípade nedávajte takejto službe heslo od emailu. Robí to nespočetne veľa ľudí a následne t oľutujú. Pozvánky totiž služba môže poslať všade, aj eshopom, ktoré posielali do schránky potvrdenia o úhradách, ale aj kolegom, ktorí vám niekedy písali.

Pozor na zmienky o mestách

Momentálne v čase júna až júla 2020 sa objavujú rôzne podvodné zoznamky opäť. Skúšajú to vysledovaním Vašej IP a polohy cez rôzne stránky a sledovacie Cookies, ak surfujete po zahraničných zachytených weboch. Následne vám hravo príde email s predmetom „žena z tvojho mesta sa chce zoznámiť“ prípadne priamo lokalizuje a uvádza: „Atraktívna žena z Trnavy sa chce s tebou zoznámiť“. Je to tak ľahký prejav toho, že vás zachytila sledovacia cookies. Tá síce získala len polohu, no i tá stačí, aby „obeť: zareagovala so záujmom oveľa väčším, keďže ide o mesto a o záujem o vás. Aké trápne potom vyznievajú predmety typu “Máte pozvánku od miestnej ženy, aby ste si pozreli fotografie a nové profily”

Varovanie

Posledný prípad v našej schránke prichádza od odosielateľa, ktorý sa necháva identifikovať ako „miestnezoznamky“. Ale ani len netušíte, aké miestne zoznamky. Reálne na neznámych zoznamkách určite nebudú živí ľudia. Preto odporúčame vyvarovať sa zahraničným zoznamkám, ktoré sľubujú spamovaním a ťahaním do registrácie, či prihlásenia (účet na drzovku vytvoria sami). Najmä ak požadujú platby tak ako požaduje napríklad Be2.com, o ktorej je plný Google, množstvo varovaní a ľudia ich čítajú, rovnako ako podmienky samotného Be2.com až po registrácií a zadaní čísiel z karty. Odporúčame kartu ihneď blokovať, ak boli čísla na takéto miesta odoslané.

Hoci je to už spomínané pri jednotlivých prípadoch, nikdy nevkladajte osobné údaje a čísla kariet do zoznamiek. Ak od vás chcú peniaze zoznamky skôr, než ste mali možnosť použiť rozhranie a overiť si, že tam sú reálni ľudia, nemôžete za to platiť. Podvodné zoznamky nemajú reálnych ľudí, len automatizované správy. Dokonca aj úhrada za VIP členstvo, aby ste si mohli prečítať jedinú prijatú správu sa ukáže zbytočná, keď si prečítate v konečne otvorenej správe v skutočnosti len akési uvítanie do vášho nového účtu a nič viac. Ak vám zoznamka sľúbila, že po zaplatení začnú chodiť ponuky na zoznámenie… potom kto tie ponuky bude posielať? Robotický automat… keďže s takou logikou s akou niečo prichádza k vám, ale sami to písať nemôžete, nemôže fungovať žiaden fungujúci systém. Kto delí tých na čakateľov a pisateľov? Vari len ženy majú písať a muži platiť? Trochu zvláštne, nemyslíte?