FB stránka FAO dizajn a súťaž o záhradný ratanový nábytok je podvod

Neutíchajúce podvodné súťaže na Facebooku o drahý záhradný nábytok dnes už neváhajú zneužiť aj niekoľko skupín, ktoré sa zameriavajú na rekonštrukcie záhrad, domov, na trávnikové riešenia a spamujú ich príspevkom, ktorý ďalej podvodnou viralitou núti ľudí zdieľať a dúfať vo výhru. Dnes tu máme Fao Design, stránky, ktoré boli na toľko neschopné vytvoriť si vlastné logo, že si ho jednoducho len ukradli. Stránky bez histórie, reálneho obsahu, prevádzkovateľa, jasných pravidiel a kapitálu, používajú fotografiu z nemenovaného škótskeho obchodu so záhradným nábytkom a prinášajú údajnú výhru.

Fao Design nie je nič iné, len podvod a politika ako bonus

V tomto prípade sa však prejavuje neschopný amaterizmus dosť šialeného rangu, keď si súťaž podkopáva vlastný imidž roznášaním nenávisti… Oprava! Politickej nenávisti. Podmienkou na účasť je “lajk” na stránku proti ĽSNS a SMERu. Nikdy sme dosiaľ nevideli súťaž o záhradné doplnky, ktoré by sa kombinovali s nenávisťou a politikou. Podvodná súťaž v tomto prípade siaha priďaleko, vlastným primitivizmom a naivnosťou. Zarážajúce je, že práve novými cestami, ktorými sa podvodná súťaž šíri, oslovuje dosiaľ neoslovených ľudí.

Neznáma stránka vznikla len 29. júna a za žiadnych okolností neodpovedá na otázky týkajúce sa pravosti súťaže. Naopak, spôsob komunikácie stránok z iných miest je prejavovaný strašnou štylistikou, čo je nemysliteľné na vystupovanie spoločnosti s rozpočtom schopným financovať súťaž. Samozrejme, všetko je na stránke podvodné, od obsahu, informácií, nejasností, po grafiku posťahovanú z internetu. Ide o identický prípad ako pri slávnom…

Množstvo naivity ako riziko

Viac ako dve tisícky obetí, ktorí uverili podvodnej súťaži na falošných stránkach, zrejme doteraz nemali skúsenosti s týmto konceptom súťaží, v ktorých je vyžrebovaných niekoľko desiatok, alebo stoviek obetí. Každý s tým, že vyhral. Je prinútený k úhrade, registrácii, aktivácii, alebo poslaní skenov dokladov, či podpisov niečoho, čo byť podpísané nemôže za žiadnych okolností. všetci tí, ktorí sa tak horlivo pustili do zdieľania a komentovania, napomáhajú šíriť podvodnú súťaž a tiež tým napomáhajú k tomu, že ktokoľvek z ich blízkych môže byť ďalšou obeťou podvodu, ktorý sa nedarí nikomu vymietiť. To už raz tak, keď je polícia nečinná a stovky, či tisíce eur nestoja za to, aby sa konečne problém tohto typu riešil.

Doteraz nebol privolaný žiaden odborník na postup, nebol začatý alternatívny postup oproti klasickému – zrejme neúčinnému. Je ťažko uveriteľné, že za celé roky sa nepodarilo nájsť páchateľa. Nech už je ako chce, zdá sa nám neuveriteľné, že po toľkých obetiach a nešťastných osudoch ľudí ešte stále niekto verí súťažiam bez organizátora, podmienok, bez toho, aby organizátor podvodnej súťaže vôbec mal akúkoľvek cenu v rukách…