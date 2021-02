Súťaž: vyhrajte 2x vlastnú knižnú novinku (Ne)bezpečný internet 5 (100%) 1 hlas[ov]

Celé roky sme bojovali proti súťažiam podvodníkov a teraz si pre zmenu dáme jednu reálnu, našu. Rovno o to najcennejšie, čo v spojitosti s HOAX.sk existuje. Knižná novinka (Ne)bezpečný internet môže byť vaša. Ak ste si ju doteraz nekúpili, určite tak urobte. Súťažami nekončíme a tí, ktorí si ju už zadovážili, môžu vyhrať ďalšie zaujímavé ceny už čoskoro. To, na čom nám teraz záleží, je, aby každý vedel o knihe, ktorá môže zachrániť viac ako len peniaze na bankovom konte.

inzercia:



Ako už možno viete, kniha (Ne)bezpečný internet má niekoľko cieľov. Medzi nimi naučiť verejnosť, ako funguje internet, ako fungujú podvodníci, rôzne hrozby, ako prebiehajú útoky hackerov, pedofilov, alebo ako rozoznať spam, falošnú súťaž, falošný eshop a je toho ešte ďaleko viac. Všetko pritom tak, aby to pochopil detský čitateľ, jeho rodič, seniori, aj podnikatelia. Žiadneho čitateľa kniha nepoznačí, no mala by mu zmeniť uvažovanie počas používania internetu. Dlhoročné know-how, mnoho príbehov, reálnych osudov ľudí na Slovensku a riešení sa ocitlo v jednom ucelenom diele. Od 15. januára, kedy prišla kniha na trh, už stačila zaujať niekoľko médií, aj odborníkov. Zámer skončiť je tak o niečo bližšie k realite, hoci odchádza sa ťažko.

Súťaž o knihu (Ne)bezpečný internet

Kniha, o ktorej je reč, môže byť vaša. Presnejšie jedna z dvoch kníh. Stačí odpovedať na niekoľko veľmi ľahkých súťažných otázok. Ak ste čítali článok súťaže pozorne a nazriete aj do ponuky ktoréhokoľvek online kníhkupectva, odpovede nájdete ľahko. Všetky odpovede sú skrátka na očiach. Výhercov vyžrebujeme po 22. februári.

Aké sú ciele knihy (Ne)bezpečný internet? Kedy vyšla kniha (Ne)bezpečný internet? Pre akú vekovú hranicu je kniha určená? Čo v knihe určite nenájdete (vyberte z A, B, C):

A) návod ako si overovať fakty alebo skutočný pôvod fotografií,

B) podrobný návod na výrobu bomby a svetlíc

C) návod ako rozoznať podvodníka, alebo podvodné súťaže na Facebooku

TIP: Našli ste, alebo viete správne odpovede? Šup s nimi do komentára. Nápovedu nájdete v obchodoch, kde sa (Ne)bezpečný internet dá zakúpiť.

Právne informácie a podmienky:

Súťažíme do 22. februára 2021

Správne odpovede píšte do komentárov pod tento článok.

pod tento článok. Uvádzajte správny email, v opačnom prípade Vás nemôžeme kontaktovať.

Do súťaže sa smie zapojiť len súťažiaci s adresou na Slovensku a vždy len 1x. Opakované pokusy zneplatnia akúkoľvek ďalšiu účasť, vrátane prvej. Vrátane akejkoľvek inej súťaže.

hoax.sk poskytnuté emailové adresy nijako neposkytuje tretím stranám.

Účasťou v súťaži súhlasíte s prijatím emailov o vyhodnotení súťaže, o zásadných zmenách cien a akciách spojených s uvádzanou knihou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, akoukoľvek písomnou formou.

Výherca bude požiadaný o zaslanie adresy, kam priamo vydavateľstvo Lindeni zašle jednu z výherných kníh.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0