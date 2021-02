Na hoaxe postavili tadesco.org a geneticka-vakcina.com svoju konšpiráciu 5 (100%) 1 hlas[ov]

Dnes môže vlastniť médium naozaj ktokoľvek. Portál tadesco.org, bez akejkoľvek profesionálnej žurnalistiky vplával do vôd médií, žiada finančnú podporu pre svoj portál a vydáva články, ktoré majú nebezpečné nadpisy. Napríklad článok s nadpisom: “Igor Matovič nariadil zmrzačiť národ testami, ktoré obsahujú životu nebezpečné látky.”

inzercia:



Foto: Takýto nadpis si bez skutočných zdrojov nedovolí napísať nikto. Pozrite si obsah údajného listu – ide o upravený hoax tak, aby mal iný úvod. Len dodáme, že žiadne list neexistuje. Ide o hoax zdieľaný na facebooku a už sme sa mu venovali.

Primitívna žurnalistika? Alebo 1. aprílový žart v predstihu?

Nikto v reálnom mediálnom svete si nikdy nedovolí napísať „Matovič nariadil zmrzačiť národ“ ani na 1. apríla. Konšpiračný web to ale zvládne ľavou zadnou. Článok je nebezpečný, pretože u ľudí, ktorí nepotrebujú veľmi premýšľať nad obsahom a nenávidia z princípu všetko oficiálne, vyvolá presne tie emócie, ktoré konšpiračné články vyvolávajú a ďalej produkujú svoju viralitu a silu. Nemysliteľný obsah tohto článku uvádza, že “majú dôkazy”. Za dôkazy asi považujú odkazy na ďalšie konšpiračné portály. Tie produkujú nehorázne články plné domnienok, pocitov, vlastných záverov, alebo zle pochopených či preložených dát. Spôsob prihovárania sa k čitateľovi je na úrovni blogu, alebo autora, ktorý začal včera produkovať prvé články. Portál Tadesco.org pritom priznáva, že článok iba prevzal z iného portálu. Z ešte nebezpečnejšieho konšpiračného portálu na doméne geneticka-vakcina.com.

Foto: hoax označujú aj na zdrojom portáli ako “list” napriek tomu, že o žiaden list nejde. List má určitú formu a aby mohol byť listom, musel by byť od niekoho niekomu poslaný. Tento “list” ale nie ej listom, pretože ide len a len o krátku, bludnú Facebook správu zdieľanú na verejnosti. Opätovne pripomína, že ide o túto správu. Portál si sám sype popol na hlavu, pretože priznáva, ako veľmi mu záleží napravde. Neoverované správy? Tak to gratulujeme k výbornej žurnalistike.

Ten dokonca tvrdí v inom svojom článku, že sestrička, o ktorej sme tiež informovali v tomto článku, zomrela, že nám médiá niečo taja, že sestrička má vystavený aj úmrtný list a pod.

foto: v článku u sprisahaní, ktorým nám utajujú smrť sestričky, je zaujímavý záver. Takýto text napísať chce odvahu. Upozorňujú na dôležitú skutočnosť. Ak je ale niečo skutočné, malo by byť tvrdenie niečím podložené. Článok stavia na inom hoaxe o tom, že politici sa nenechávajú očkovať, ale podstupujú injekciu vitamínov. Alebo – priamo článok uvádza aj inú verziu, vraj ide o injekciu filmovú. Zrejme však pisateľ týchto viet nemá ani tušenia, aké zábery ihiel sa do filmov používajú. Zaujímavé je aj to ďalšie tvrdenie, kde vraj politici hrajú pred kamerami divadlo. A údajne dostávajú za to sponzorské dary. Pozor! Obrovské! A nikto z tých politikov nič nepovie, hoci očkujú aj tých, ktorí by veľmi radi rozprávajú. Vážne?

Vymyslené informácie, domyslené hlúposti a pospájané fakty. Falošné portály prichádzajú s nehoráznymi bludmi, ktoré stavajú na vymyslenom príbehu neznámej lekárky. Ešte dokonca aj napíšu, že informácie neoverovali. Toto je prehlásenie média, ktoré pracuje s faktami? Ak už na niečom stavia portál celý článok, je dobré venovať pozornosť overeniu, či je informácia vôbec skutočná. Je nemysliteľné praxovať s hoaxom a tento hoax ďalej rozšíriť o ďalšie bludy. Za zvýšenie úmrtnosti a chorobnosti údajne môže Matovič. Články pritom zabúdajú na to, že situácia má dvíhajúce krivky nie pre Matoviča a nie len na Slovensku, ale deje sa to všade. Rovnaké krivky môžu byť kdekoľvek, pretože situácia je horšia. Záhadou by bolo, aká konšpirácia by vznikla, ak by sa situácia naopak zlepšovala. Šíriteľom týchto informácií zásadne chýba akýkoľvek zmysel pre logické premýšľanie. Prípadne naopak, robia to so zámerom zisku.

Pozor na reklamný priestor s podvodnými reklamami

Najmä v prípade Tadesco.org nás prekvapuje spojenie portálu s jednou z najznámejších reklamných sietí, ktoré distribuujú vo vysokej miere aj podvodné až nebezpečné reklamy, falošné prípravky, rôzne affiliate pasce, v ktorých si nakúpite zdraviu-ohrozujúce alebo životu-nebezpečné lieky a prípravky. Toto prezentuje pod svojimi článkami portál Tadesco.org s plným vedomým, keďže reklamy tohto typu nemožno nasadiť na stránky bez zásahu samotného autora stránok. Reklamy tohto typu platia za zobrazovanie, nie za kliky. Predstavujú tak reálny zisk podľa zobrazenia samotného obsahu. Ide o anglické reklamy, ktoré nemajú žiadny význam pre slovenského čitateľa.

foto: jeden z najzákladnejších prvkov konšpirácie je tvrdiť, že nám niekto niečo zatajuje. Alebo že je nutné niečo šíriť skôr, ako zakročí cenzúra a niekto niečo zmaže. Na snímke sú zachytené nebezpečné reklamy pod článkami Tadesco.org – pozor na akékoľvek zmienky a reklamy na chudnutie, pomoc pri chudnutí, alebo zdravotných kompolikách. A nad týmito reklamami ako posledná veta v článku svieti neprirodzenou farbou domnienka, že nejaký web je nedostupný, ale včera fungoval. Zásadné zlyhanie žurnalistu? Pojem včera doplnený do článku je nemysliteľný. Rovnako nemysliteľný bude o týždeň, keď bude pojem “včera” dávať celkom iný zmysel. Informácia, že “web” je tak presná, že netušíte, čo chcel autor povedať, ak všetky stránky fungujú. Niekedy sa autor samotného zdrojového bludu rozhodne ho zmazať. Aj to však pre konšpirátora vždy znamená “umlčali ho! Zdieľajte, kým nezmažú aj nás!”. Zbytočne sa zdržujeme nehoráznymi hlúposťami. Preto neodporúčame tráviť čas v takomto chaotickom informačne zle zvládnutom chaose.



Odkazy, pred ktorými pozor:

Bludný článok o úmrtí sestričky: https://www.geneticka-vakcina.com/s1/ – článok obsahuje tvrdenia, ktoré sú ťažko uveriteľné. Vychádzajú z domnienok autora. Autor ich nemá nijako podložené, ale šíria sa, pretože ľudia s nezáujmom informácie preverovať sú ovládaní hnevom, zaujatí tajným sprisahaním a presne to v súčasnosti postačí pre šíriteľnosť článku. Odporúčame si pozrieť skutočné fakty, ktoré sa tejto sestričky týkajú. Sestrička nezomrela, ale odpadla. Odpadáva pritom z každej injekcie, podobne ako odpadáva aj Vierka zo Žiliny vždy, keď vidí ihlu. Pozrite si náš článok , a článok Denníka N .

– článok obsahuje tvrdenia, ktoré sú ťažko uveriteľné. Vychádzajú z domnienok autora. Autor ich nemá nijako podložené, ale šíria sa, pretože ľudia s nezáujmom informácie preverovať sú ovládaní hnevom, zaujatí tajným sprisahaním a presne to v súčasnosti postačí pre šíriteľnosť článku. Odporúčame si pozrieť skutočné fakty, ktoré sa tejto sestričky týkajú. Sestrička nezomrela, ale odpadla. Odpadáva pritom z každej injekcie, podobne ako odpadáva aj Vierka zo Žiliny vždy, keď vidí ihlu. Pozrite si , a článok . Článok na portáli Tadesco.org priznáva, že je len prevzatý. No na niektorých miestach je virálnejší, ako ten na geneticka-vakcina.com.

Neodporúčame sledovať a dôverovať žiadnej z týchto stránok pre spôsob komunikácie, úroveň žurnalistiky a nebezpečnosť toho, čo propagujú, alebo uvádzajú.

My, ako ľudia, milujeme sci-fi a fantastické príbehy. Chýbajú nám v reálnom živote a tak vznikajú konšpirácie, aby nudný a systémový život spestrili adrenalínom o sprisahaní a úmrtí sestričky, ktorá omdlela, alebo zaujali príbehom vymysleným na inom hoaxe. Výborne. Rok 2021 nám ešte nepriniesol všetky prekvapenia.

K ďalšiemu obsahu na zmienených stránkach sa radšej vyjadrovať nebudeme. V opačnom prípade by sme tu boli niekoľko týždňov a len pripomíname, že aktívne v tejto oblasti už končíme. Článok vzniká na základe opakovaných žiadostí zo strany čitateľov hoax.sk. Ďakujeme za dôveru.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0