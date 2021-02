Pozor: nebezpečný liek na srdce Cardio NRJ. Zneužitý slovenský kardiológ 5 (100%) 2 hlas[ov]

Neuveriteľné, koľko falošných liekov na srdce / kardiologické ťažkosti ešte nájdeme na internete, alebo nám ich pošlete ako nový prírastok do zbierky. Podvodné stránky, ktoré sa nazývajú „Kardiologické správy“ na podivnejšej doméne „https://medgohlth.pw/trtosk/“ alebo aj inej, prezentujú liek na srdce Cardio NRJ, ktorý má rôzne účinky. Podvodníci však na svojich podvodných stránkach prezentujú ako hlavného garanta lieku a jeho účinkov reálneho slovenského lekára. Gabriel Kamenský, ktorého by každá skutočná odborná stránka uvádzala viac autorizovane, ale hlavne pod celým menom a titulmi, ako Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. Je dôležité upozorniť na to, že:

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc nemá nič spoločné s podvodným Cardio NRJ

Upozorňujeme preto, že celý rozhovor je vymyslený. Ide o podvodný fingovaný rozhovor, ktorý nebol robený s doktorom Kamenským.

Jeho fotografia a meno bez titulov je v tomto prípade zneužitá. Vytvára a stavia účinnosť lieku na odborníkovi, ktorý však nikdy vedome nemohol podporiť látku, či liek, ktorý (a pred tým varujeme):

Nemá jasné zloženie

Neuvádza žiadneho výrobcu, pochádzať tak môže z hrdzavého kotla zo záhradkárskej oblasti niekde z okraja Moskvy (áno, toto je snaha o vyvolanie humornej emócie, ale tiež podnet na zmyslenie sa. Liekom možno nazvať len látku / výrobok, ktorý pochádza z jasného zdroja s jasným zložením a štúdiami)

Žiaden takýto portál neexistuje. Vraj kardiologické správy, a podvodník nie je schopný ani na stránky nasadiť slovenské falošné logo. Necháva logo z rovnakých podvodných nemeckých stránok.

Tento fingovaný portál nemá žiadne sídlo, zodpovedného redaktora, kontakt

Predaj je ilegálny. Je nemysliteľné, že tri okienka bez všeobecných podmienok, reklamačného poriadku, jasných kontaktov a identifikácie predajcu vôbec môže predávať. Absurdný predaj, ktorý porušuje azda všetky zákony o prevádzke elektronického či zásielkového predaja, má vážne trhliny.

Stránky, ktoré sa neštítia predávať liek na srdce s ukradnutou tvárou, so zneužitím skutočnej odbornej osobnosti lekárstva, sa neštítia predávať pokojne nebezpečné látky, neúčinné šmejdy a rizikové látky. Už na zneužitie lekára je potrebné zbaviť sa svedomia. Rovnako ako ho nemať pri poškodzovaní zdravia tých, ktorí naleteli na podvod podvodníka.

Komentáre pod článkom nie sú komentáre. Nemajú komentovací systém. Sú bludnými fingovanými textami. Nereálne tvrdenia vymyslených ľudí. Fotografie týchto ľudí sa pohybujú na rovnako podvodných ruských stránkach.

Na foto: Cardio NJR, obsah 15 kapsúl,ale žiadne priznaný výrobca, pôvod, krajina pôvodu… nič. Všímate si ten nechutný psychologický útok na zmýšľanie ľahko manipulovateľných ľudí? Posledných 14 kusov. Takáto informácia má ľudí prinútiť objednávať rýchlo, cez overovania a uváženia. Celý podvod a investícia do reklamy ale nie je pre 14 kusov. Skladom majú šmejd vo vyššom počte. Číslo 14 je len presvedčovací prvok.

Opakujeme! Slovenský kardiológ nikdy nepodporil liek Cardio NJR

Keďže sme ustavične cieľom útokov aj od čitateľov, ktorí nás obviňujú, že tieto prípravky sami predávame, alebo od nás žiadajú jasné dôkazy o tom, že ide naozaj o podvod a nie o konkurenčný boj. Čelíme nemysliteľným argumentom a protestom ľudí.

V tomto prípade by sme radi podotkli, že Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc sám odmieta akúkoľvek spojitosť. Ani tento článok sme si nevymysleli, ale podnet prichádza priamo z prostredia samotného kardiológa. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc ikdy nemal nič spoločné s touto sieťou podvodných stránok, svoju tvár a čas neposkytol na rozhovor a prípravu týchto, ale ani iných stránok liekov, liečív, podporných prostriedkov a podobne, z týchto, alebo ich podobých stránok.

