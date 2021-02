Nemilé štatistiky za posledný mesiac? Vedú nahé fotky aj nákupné galérie 4 (80%) 1 hlas[ov]

Každý portál určitým spôsobom sleduje štatistiky. Z ich vyhodnocuje sledovanosť tém, alebo záujmy ľudí. Aj u nás neraz vyhodnocujeme štatistiky. V mnohých prípadoch nám dokazujú, ktoré prípravky stupňujú svoju silu a stávajú sa vyhľadávanejšími. Vieme podľa nich zistiť záujmy ľudí. Keď sa náhle oživí záujem o podvodný liek na srdce HeartTonic, alebo sa oživí téma falošného prípravku na chudnutie, ktorý zneužil Adelu Vinczeovú. Sledovanie doterajších štatistík za rok 2021 nám prinieslo dosť zásadné poznatky. Dozvedeli sme sa totiž:

Nahé fotografie dievčat v spojení s Facebookom sú top

Nič sa nám nedrží tak vysoko, ako záujem verejnosti o hackovanie účtov, prenikanie do účtov mladých dievčat a záujem u rôzneho vekového spektra ľudí o nahé fotografie dievčat (nie žien) na Facebooku. Ide o niekoľko desiatok až niekoľko stoviek vyhľadávaní denne, ktoré prinášajú návštevnosť. Bez výpadkov v podstate už viac ako rok. Smutné je na tom najmä to, že sami neponúkame žiadne nahé fotografie dievčat. Na hoax.sk nenájdete takýto obsah a ani cestu, kde ho stiahnuť. Upozorňujeme na vydieranie dievčat, ich zneužívanie a rôzne pasce, ktoré môžu znamenať prienik útočníka a rabovanie v Messengeri.

Napriek tomu sme prilákali rôznych „labužníkov“, záujemcov o nahé fotografie, kolektorov a možno aj nevinných zvedavcov. Vyhľadávajú:

Reálne dievčatá z Facebooku a ich nahé fotografie

Skutočné amatérky na Facebooku

Heslá od účtov dievčat, skutočných nahých Sloveniek

Aké sklamanie, keď vyhľadávajúci takýchto hesiel narazia na stránku, ktorá práve naopak, bojuje proti nepozornosti a únikom takýchto materiálov. Upozorňuje na podvodníkov a vydieračov.

Vitamíny zadarmo

V posledných troch týždňoch sa zásadne zvýšil dopyt po vyhľadávaní slov a hesiel spojených s nemenovanou farmaceutickou firmou, či skôr výrobcom vitamínových doplnkov stravy. Štatistiky nás upozorňujú na to, že sa to deje s rovnakým predajcom. Ľudí sa po dlhšej dobe opäť začali dotýkať pouky na vitamíny zadarmo. Najmä Vitamín D zadarmo, ktorý má povesť bojovníka proti COVIDu-19. Aj tým sa takéto ponuky stali vyhľadávané. Reálne však, ako ste nás informovali, ani po rokoch nie sú vitamíny zadarmo. Zákazník súhlasí so vzorkou a vernostným systémom, ktorý v sebe ukrýva nemalé platby za niečo, čo možno nakoniec nepotrebujete.

K téme sa my viac vracať nebudeme. Na to aby mohlo byť niečo zadarmo, je nutné, aby to bolo zadarmo a teda nepodmienené niečím v drobným písmom písaných podmienkach, alebo nezrozumiteľnom blude. Štatistiky hľadania nám ukazujú aj to, že záujem overovať si tieto informácie prichádza z celého Slovenska a prakticky od ľudí rôzneho záujmu. Nie len tých o zdravie a životný štýl.

Nákupné galérie

Suprisimo a bonky, sú dva identické portály, ktoré nie sú eshopmi. Id eo tzv. Nákupnú galériu. Od Vianoc nachytali množstvo Slovákov a následky ich nakupovania na miestach, ktoré si predtým nijako neoverili, prichádzajú počas posledných mesiacov. Žiaden tovar, celé týždne či mesiace žiadna odozva a ak aj náhodou tovar dorazí, ľudia netušia, kam nekvalitné braky posielať. S pôvodnou prezentovanou fotografiou nemá dodaný tovar nič spoločné. Bezradnosť a smútok ľudí sa dá pochopiť. Ak totiž objednávate podľa popisu kvalitné nohavice a príde kus látky, ktoré sa nedá ani identifikovať, alebo namiesto obalu na mobil príde neidentifikovateľný kus plastu, rozhorčenie je na mieste. Kam ale tovar poslať a reklamovať, keď sa vám vráti ako neprevzatý?

Opakujeme to stále. Prosíme, aby pred každým nákupom v obchode, v ktorom ste predtým nikdy nenakupovali a tovar neprevzali, overovať jeho názov, firmu, prevádzkovateľa. Stačí vo vyhľadávaní preveriť, či s doménou a eshopom má niekto iný skúsenosti. AK netušíte, čo to znamená „overovať“ požiadajte o pomoc ľudí vo svojom okolí, alebo na Facebooku. Dnes má každý Facebook, skôr než nazbiera akékoľvek skúsenosti o tom, čo je to internet a aké riziká na ňom môže spotrebiteľ / nakupujúci zažiť. Stretávame sa s tým každý deň. Pocit, že ak človek vie spustiť video na Youtube a skontrolovať činnosť priateľov na Facebooku , dnes znamená, že už vieme všetko a nič nás neprekvapí. Reálne ale používateľ takouto činnosťou neprenikol do šupky pomaranča. Ba ešte stále sa šupky z pohľadu fyziky ani len nedotýka.

Odporúčame aj ostatným, obracať sa na ČOI.cz, prípadne SOI.sk. V prípade veľkých súm podávať trestné oznámenia, alebo sa spájať s ďalšími obeťami. Sami nemáme ako zakročiť.

Toľko štatistiky. A čo kniha?

15. januára sa do predaja dostáva zásadná kniha, ktorú sme si dovolili nazvať najdôležitejšou knihou tohto roka. Prihliadame pri tomto tvrdení na vybavenosť ľudí, dnešnej mládeže, ale aj našich starých rodičov vedomosťami, s ktorými sa zoznamujú s internetom. Pripájame horlivo všetkých, len aby sme boli počas lockdownu online. Pripojiť ale stále neznamená aj vysvetliť, ako to na internete chodí a kde sa možno stretnúť s hrozbami. To sa snaží zmeniť (Ne)bezpečný internet, ktorý zatiaľ oslovil niekoľko inštitúcií, škôl a jednotlivcov. Veľmi nás teší záujem tých, ktorí na knihu dosiaľ narazili.

Ja, ako autor, zakladateľ, správca a hotline na Facebooku / emailoch hoax.sk, budem postupne oslabovať svoje pôsobenie, ako avizujem. Je to však ťažké. Problémov, podvedených obetí, je priveľa na to, aby sa dalo len tak odísť. Pokúšam sa odpovedať, no je to ťažké. Najmä HOAX.sk nie je spojený so žiadnym grantom, dotáciou, inštitúciou. Veď pred rokmi nás nikto nebral vážne, len zopár médií a na problémy, ktoré sme považovali za problém sa nepozeralo ako na spoločenskú tému. Dnes na niektoré upozorňujeme už menej a stávajú sa vážnou témou na portáloch, kde ste sa v minulosti nedočítali o falošných Facebook súťažiach, ani pedofiloch, či bezpečnosti detí. Teší, že tento záujem prišiel. Možno je to vyčerpanosťou, ale tiež záujmom sa venovať rodine, upokojiť náročnosť nocí a riešení prípadov… no hoax.sk už postupne nebude tak promptne odpovedať, ako v minulosti. Dôvody, ale aj viac o tomto pláne sa dočítate práve v knihe.

Ďakujem všetkým, ktorí po nej siahnu a stane sa pre nich zdrojom informácií, poznatkov a možno aj záchrany. Ktokoľvek z čitateľov by mal otázky ku knihe, reakciu, názor, je vítaný.

