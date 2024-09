Ako blokovať deťom nevhodné primitívne videá na Youtube? Ťažko! 5 (100%) 1 hlas[ov]

V snahe blokovať nevhodný obsah na mobiloch detí, opakovane zisťujeme, že stále nemáme toľko možností, aké by si situácia žiadala.

Príkladom môže byť aj pomerne známa záležitosť, ktorá trápi nemálo učiteľov a rodičov. Basta Fix je pojmom pre dnešných školákoch, ako aj pre rodičov a učiteľov. Cieľovkou sú vyslovene malé deti. Vidieť to zo sociálnych sietí tohto interpreta. Netají sa tým a spolieha sa na túto cieľovku. Google uvádza pri jeho vyhľadávaní jeho popis ako „Basta Fix je spevák, herec, zabávač a influencer, ktorého cieľom je zabávať ľudí. Je to nová mladá tvár slovenského šoubiznisu, ktorá má za sebou rady úspešných piesní, virálnych zábavných videí a spoluprác. Jeho výtvory sa tešia veľkej obľube o čom svedčia aj enormne vysoké čísla na sociálnych sieťach.“ pričom ten, čo to písal asi netuší, čo je slovo rada a aký je rozdiel od slova rad. Jeho videá sú charakteristické výrazným spevom, nezameniteľným hlasom a filtrami zvýrazňujúcimi jeho hlavu a gestikuláciu. Klobúk. Nezabudnime na ten klobúk. V mimoriadne populárnych videách spieva známe piesne, ale so slovenskými údajne zábavnými textami. Pri textoch však nemálo rodičov pozerá zhrozene a uvažuje, čo je ešte prípustné a normálne.

Má úžasnú sledovanosť, úžasný úspech a zdieľanosť. Detičky ho žerú. Niektorí rodičia tiež. Zásadným problémom tohto úspechu je, že tou hlavnou cieľovkou sú deti na základnej škole. Texty neraz výrazne primitívne vulgárne, polovulgárne, rozosmievajú. Tu niekde by som sa rád pristavil ako človek, ktorý stále vidí do učiteľskej zborovne, do problematiky vzdelávania na prvom stupni základných škôl. Kým pre ôsmakov, deviatakoch a stredoškolákov v školských kolektívoch texty a melódie pesničiek Bastafix vyznievajú detinsky až trápne, bodujú u predškolákov až po šiesty, siedmy ročník. Môže za to vizuálne spracovanie, ktoré na deti pôsobí viac, než Jovinečko, alebo Frlajs. V škôlkach zaznievajú úryvky, alebo konkrétne slová. Ak sa ich učiteľky snažia identifikovať, až po dlhšom čase dochádza aj rodičom, o čo ide. „…čo má pipikááá„…

Videá majú viacero spoločných vlastností

Pomerne rýchle tempo, spleť grimás a dejov na pozadí je doplnené tým najdôležitejším. Prízemným humorom, ktorý v texte niekedy len tesne míňa hrubú vulgaritu. Do úst detí, prvého až piateho, či šiesteho ročníka, podobne ako do úst škôlkarov sa dostávajú slová, slovné výrazy a spojenia, či celé verše, ktoré do takýchto úst nepatria. „Barbie z plastu.., čo má pipíka“ je jednou z tých piesní, ktoré sa stali v detských kolektívoch na dlho populárne. Pohoršene pritom pozerajú rodičia (ideálne rodičia iných detí na to vaše), aj učitelia. Hoci by nás mohlo tešiť, že majú deti záujem o hudbu a zábavu, či recitácie, práve tento prípad bude o inom.

Viacerí rodičia si všimli, že problém je vulgarita videí a ich neprístupnosť. Rodičia chcú mať pod kontrolou, aký obsah dieťa vidí a aké slová používa pri komunikácii s rovesníkmi. Jeho viralita však môže preniknúť cez nastavenia detí, ako sme sa presvedčili. Možnosti klasického Youtube sú obmedzené. Nakoniec aj ochrana zariadení u nás nepomáha, ak znalosťou celého textu novej piesne pretekajú v kolektíve 7 ročných a tak ubrániť vlastné dieťa pred textom ďalšej skladby môže mať rodič sťažené. Aktuálne je hitom skladba, kde vo videu „učiteľka“ víta deti ako „zdochliny“ a toto slovo spolu s jeho neskorším rýmom, slovom „ciciny“ má u detí úspech. Rodič nech potom čelí otázke dieťaťa, „mám aj ja cicinu? kde to je? čo je to tá cicina?“ Interpret dokonca organizuje koncerty pre deti, ktoré ho totálne žerú z priestoru pod pódiom a následne doma cez internet. Slovník interpreta je však nepochopiteľný. Pre nás zostáva nepochopiteľné už len to, že mnohé deti sú na tieto koncerty dovezené rodičmi a aj následné sledovanie videí online je rodičmi tolerované.

Kde je problém?

Nahrávanie videa na Youtube a na sociálne siete umožňuje vybrať vlastnosti, ktoré ho robia nedostupným pre deti, alebo nevhodným pre deti. Videá takto nastavené nie sú. Napriek filtrom a prístupom sa k nemu ľahko dostanú aj deti cez zapnutý „OBMEDZENÝ REŽIM“. Deti nasávajú slovné spojenia, obscénne a nechutné slovné spojenia a rýmy, ktoré v rámci scrollovania na instagrame pobavia dospelých, rodičov, bezdetných, ale rovnako tak aj tých najmenších nasávačov všetkého okolo nich. Redakcia HOAX.SK nie je prudérna. Sme však toho názoru, že rodičia sú tí, ktorí budú rozhodovať, aká miera vulgarizmov sa objaví v ich svete, v ich rodine a v ústach a hlavách ich najmenších detí. Detinský vzhľad videí a scény deti považujú ako prehováranie k ich generácií a berú tento obsah ako obsah pre nich.

Chichotajúce deti, ktoré nedávajú na hodinách pozor, majú rôzne záujmy. Príčiny odpútanej pozornosti. Dnes sú to dokonca aj vlastné mobily v rukách pod lavicou a mimo to sa objavujú aj zvláštne situácie, keď sa počas výkladu povie slovo, ku ktorému deti spustia rehot a celá trieda je vo varu, pretože k slovu existuje rým. Taký, ktorý využil BastaFix v niektorom svojom videu. Obsah jeho videí naozaj nie je normálny a v žiadnom prípade nie je vhodný k deťom. Obsah by mal byť blokovaný a aj uvádzaný ako neprístupný. Vzhľadom na stratu virality a lajkov je to málo pravdepodobné. Preto ak máte doma, v škole, alebo v škôlke problém, pokúste sa minimalizovať príležitosti, kedy dieťa siahne po vašom mobile. Blokujte svoju obrazovku a ak prepožičiavate deťom mobil, potom:

Čo robiť v prípadoch, keď budete potrebovať blokovať obsah:

Ak sú na vašom, alebo na svojom – potom YouTube Kids



Malým deťom sprístupnite Youtube Kids. Ten napriek mnohým pokusom nájsť tam určité videá, žiadne video „BastaFix“ neprepustí. Nebuďte celkom benevolentní k tomu, čo im poskytuje doba, mobil a internet. Klasický Youtube malému dieťaťu do rúk nepatrí. Aj kvôli reklamám a aj kvôli obsahu. Desaťročného asi ťažko udržíte na Youtube Kids, ak je celá trieda zavesená na klasickom Youtube a nemá obmedzenia. Vaše dieťa tým výrazne degradujete a deklasujete voči ostatným v kolektíve. Žiaľ, vidíme to opakovane pri práci s deťmi. Dieťa, ktoré nemá dovolený mobil, má prístup k videám vonku na mobiloch priateľov a dopraje si tak všetko to, čo má zakázané na mobile svojom. Dohľad tak je možné mať aspoň pri malých deťoch a im prístupnom riešení v podobe aplikácie YouTube Kids, kde môžete ručne schváliť alebo zablokovať konkrétne kanály alebo videá. V opačnom prípade sa veľa spraviť nedá. Konkrétny účet len tak nezablokujete. Pozastaviť ho je možné len pri Facebooku a správnom vystihnutí voľby „pozastaviť na 30 dní“.

Na účtoch svojich detí s klasickým Youtube rozhraním je možné skontrolovať históriu prezeraných videí pomocou odkazu: https://www.youtube.com/feed/history, ktorý je však nutné otvoriť priamo na zariadení dieťaťa. Výhodou je, ak dieťa netuší, že sa zaznamenáva história. Môže si ju totiž upravovať a vymazať konkrétne sledované videá.

Ako zablokovať kanál na YouTube Kids:

Otvorte aplikáciu YouTube Kids. Vyhľadajte kanál alebo video, ktoré chcete zablokovať. Basta Fix tam na šťastie nie je Kliknite na tri bodky vedľa videa alebo kanála. Vyberte možnosť Zablokovať a potvrďte akciu. Zadajte heslo nastavené pre YouTube Kids.

Týmto spôsobom môžete priamo zablokovať obsah, ktorý nechcete, aby vaše deti sledovali.

Obmedzenie cez Google Family Link

Google Family Link vám umožňuje spravovať aktivity vašich detí na rôznych zariadeniach, vrátane YouTube. Ideálne je, ak má dieťa svoj Android telefón, či tablet s emailom registrovaným ako dieťa. Toto dieťa sa následne v rozhraní Family Link v Googli nastaví ako „dieťa“ a váš účet ako „rodič“. Family Link je bezplatná aplikácia, ktorou je možné sledovať miera využívania aplikácií, čas strávený na mobile, na diaľku blokovať, aj overiť GPS polohu, ak je dieťa pripojené na internet.

Nastavenie YouTube cez Family Link: Stiahnite si aplikáciu Google Family Link a prepojte účty svojich detí.

a prepojte účty svojich detí. V aplikácii môžete zvoliť, aký typ obsahu je pre vaše deti vhodný (vrátane obmedzenia obsahu na YouTube). Na youtube však chodiť môže a nie je možné blokovať len konkrétne kanály.

Môžete nastaviť, aby vaše deti mali prístup len k YouTube Kids, kde máte väčšiu kontrolu nad obsahom. Obmedzenie YouTube aplikácie: Ak vaše dieťa používa klasickú aplikáciu YouTube, nemôžete priamo blokovať jednotlivé YouTubery cez Family Link, ale môžete nastaviť YouTube s obmedzeným režimom. Tento režim obmedzuje prístup k nevhodným videám. Základom je však to, aby aj samotný autor videí nahrával videá ako neprístupné, alebo aby boli samotnou službou vyhodnotené takéto videá ako neprístupné a obmedziteľné. Ak sa to nestane, ochrana videá prepustí. Ako zapnúť obmedzený režim: Otvorte YouTube v prehliadači alebo aplikácii. Prejdite do nastavení. Na počítači postačí kliknúť na ikonku v hornom pravom rohu symbolizujúcu váš prihlásený účet. Nájdite Obmedzený režim (Restricted Mode) a zapnite ho. Nachádza sa priamo v Youtube na konkrétnom zariadení a účte – potrebujete mobil dieťaťa, kliknúť na používateľa v Youtube a nájsť túto prepínateľnú možnosť. Nikoho nepoteší, že dieťa si ho môže kedykoľvek vypnúť. Ak o nastavení vie. Obmedzený režim nezablokuje všetky videá, ale vypne komentáre. Mnohé videá naďalej prepustí. Napríklad BastaFix účet to veľmi neoslabuje a videá vidieť naďalej. Obmedzí sa však obsah, ktorý je férovo pridávaný ako nevhodný pre deti.

Facebook stránka a videá priamo na nej:

Facebook je možné jednoducho zablokovať tým, že na hlavnom profile vyberiete v hornej časti v tlačidle tvorenom troma bodkami možnosť BLOKOVAŤ. Účet sa tak na danom zariadení a v danom účte nezobrazí. Toto pomáha napríklad v prípadoch, kedy svoj mobil prepožičiavate dieťaťu a viete, že môže prejsť na váš účet Facebooku. Blokovanie konkrétneho účtu môžete spraviť rovnako tak, ale dieťa bude mať na svojom Facebook účte stále pod kontrolou prípadne odblokovanie. Pri šikovnom dieťati si rodič veľmi nepomôže.