Údajný LIEK na cukrovku Gluconol, Dr. Dušan Kováč a ďalšie varovania

Cez internet je pomerne ľahké naraziť na falošné diabetologické portály, magazíny a stránky, ktoré sa prezentujú ako akýsi neznámy Slovenská diabetologická starostlivosť. Stránky môžu výrazne propagovať liek Gluconol, ktorý je uvádzaný ako liek, ktorý lieči a celkom človeka zbavuje cukrovku. Pred viac ako rokom sa rovnaká podvodná sieť domáhala pozornosti ľudí neodhlásiteľným spamom v podobe nevyžiadaných emailov. Dnes je to masívna kampaň v reklamách a na podvodných stránkach. Stránky na doméne LINK1 (na konci článku v celom znení) obsahujú ťažko uveriteľné a stráviteľné množstvo falošných informácií, ktoré sú spleťou údajných superlatívou a chvály smerujúce k úspechom lieku Gluconol. Zarážajúce je, že prvou fotografiou na podvodnom webe je fotografia údajného slovenského lekára menom Dr. Dušan Kováč. Tento lekár má zapôsobiť na návštevníka stránok, ako autorita. Odborná garancia všetkého, čo sa na stránkach dozvie. Všetko, vrátane komentárov, log inštitúcií, úradov, príbehy spokojných zákazníkov, aj kompletný zdrojový kód tohto odfláknutého webu sú podvodné. všetky informácie a mená falošná.

Varovanie pred „liekom“ Gluconol a pred stránkami, ktoré ho ako liek ponúkajú

Gluconol je reálne dostupný voľnopredajný doplnok stravy. Nejde o liek. Celá prezentácia tohto prípravku podvodníkmi s falošnými lekármi a obsahom, ktorý je zachytený na obrázkoch, je podvodná. Je vysoko pravdepodobné, že samotný výrobca prípravku nemá žiadne prepojenie na podvodníka, ktorý nakúpil zásoby tohto doplnku stravovania a vydáva ho za liek. Vydáva ho za dielo vymyslených výskumov a ako nástroj špecializovaného odborníka o ktorom bude reč.

Gluconol môže byť doplnkom pri regulácii cukru v krvi, v ponuke len pár predajcov, ktorí majú zahraničných dodávateľov. Nie je však žiadnym zázračným liekom, ktorý dokonca nahradzuje všetky ostatné metódy liečby. Prezentovaný falošným webom, ktorý má naozaj ďaleko od odborného lekárskeho webu, z neho robí niečo iné. Údajný lekár neexistuje. Možno podvodníci majú pred sebou zoznam najčastejších mien, no ak sa pokúšajú moskovského lekára Aleksandra Measnikova vydávať za slovenského diabetológa, dôverčivý človek môže uveriť. Rovnaká fotografia je pritom použitá napríklad v médiách LINK2 a LINK3.

Podivne až neuveriteľne znie text o lekárovi v odstavci pod fotografiou: „Doktor Dušan Kováč je lekár uznávaný v celej Európe. V súčasnosti je uznávaný ako najlepší špecialista na cukrovku v Európskej únii. Všetky celebrity, ktoré trpia cukrovkou, sa snažia objednať na konzultáciu k nemu. Pacienti prichádzajú z Izraela, USA, Veľkej Británie a ďalších krajín. Doktor Dušan Kováč je jedným z najvýznamnejších endokrinológov v Európe. Je autorom 32 vedeckých kníh a publikoval trikrát toľko článkov vo vedeckých časopisoch. Dr. Dušan Kováč dokázal, že cukrovku 2. typu možno a treba liečiť pomocou moderných vedeckých poznatkov. O týchto a ďalších dôležitých radách pre diabetikov informoval našu redakciu.“ Nuž a práve táto kapacita sa rozhodla prehovoriť a ja mám možnosť čítať toto vážne odhalenie a pravdu. Presvedčujúci text pokračuje ešte na kilometer dlhej stránke plnej klamstiev, ktoré neskôr prinášajú oklamané obete píšuce do našej schránky svoju skúsenosť a zúfalstvo.



Celé stránky ďalej ponúknu klamstvá ako:

nepravdivé informácie o výskumoch a certifikátoch. Tie sú veľmi malé a nedajú sa priblížiť.

stránka opakovane narába s pojmom liek a lekár . Opakovane vytvára také vety, ktoré priamo, alebo nepriamo uvádzajú, že ide o odporúčanie lekárom, alebo voľba lekárov, či nevyhnutný liek pri skutočnej vážnej liečbe cukrovky. Kaufland predáva tento doplnok stravy a uvádza aj zloženie. Pripomíname znova, že ide o doplnok stravy. Stránky, ktoré o lieku zavádzajúä, uvádzajú niečo iné. Neponúknu vám ani informáciu o tom, kto je skutočným výrobcom. Kaufland ho uvádza ako spoločnosť v Litovskom Vilniuse: LINK4

. Opakovane vytvára také vety, ktoré priamo, alebo nepriamo uvádzajú, že ide o odporúčanie lekárom, alebo voľba lekárov, či nevyhnutný liek pri skutočnej vážnej liečbe cukrovky. Kaufland predáva tento doplnok stravy a uvádza aj zloženie. Pripomíname znova, že ide o doplnok stravy. Stránky, ktoré o lieku zavádzajúä, uvádzajú niečo iné. Neponúknu vám ani informáciu o tom, kto je skutočným výrobcom. Kaufland ho uvádza ako spoločnosť v Litovskom Vilniuse: neexistuje informácia o tom, kto ho vyrába a čo obsahuje. Nájdete ju až na skutočných stránkach skutočných predajcov, ktorí ho nevydávajú za liek, ale reálne uvádzajú vlastnosti a účinky, čo je trochu v rozpore s kampaňou podvodníkov.

každý jeden príbeh údajného zákazníka je vymyslený a falošný. Fotka svetlého pána nám príliš nápadne pripomína jedného pána z Veľkej Británie, ktorý pravdepodobne na Slovensku nikdy nebol.

na drzovku uvádzajú logá niektorých inštitúcií. Uvádzanie loga ŠÚKL má zrejme navodiť dojem,že ide o skutočný liek. Uvádzanie BENU lekárne tiež, ak liek nikdy nebol v ich ponuke. Za pomenovanie „liek“ bez úvodzoviek by sme si preto mali dať sami po prstoch.

lákajú na príležitosť, akúsi vymyslenú dotáciu a ponúkajú ho zadarmo. Stačí si vybrať zľavu v troch dverách a ako na potvoru, vždy trafíte na prvý pokus zľavu sto percent. Následne si vyžadujú kontakt. Tým sa vystavujete známej procedúre nátlakov, presvedčovania a klamstiev. Nám už známa sieť plná arogancie, agresívneho prístupu a nútenia do nákupu pomaly s výrazmi, že ak nenakúpite, zomriete, zaberá najmä na staršiu generáciu.

Na snímke vyššie: Na jednej strane podvodníci hovoria niečo o tom, že tradičné lieky nepomáhajú a pomáha tento zázrak. Ale že vymyslia časť, kde sa pochvália údajkne tými, čo im toto celé podporili… a že tam použijú logo ZENTIVA, to je prekvapenie. Zároveň použijú známu farmaceutickú značku BAYER, vlastne konkurenta pre značku ZENTIVA. A do toho logo BENU lekárne, kde nikdy prípravok nebol ani len v ponuke. Z nepochopiteľných dôvodov podvodníci sekli Ministerstvo zdravotníctva s Ministerstvom hospodárstva. No samotné logo ŠÚKL, ktoré tiež malo tento podvodný web a jeho mašinériu podporiť, je už provokácia naozaj poriadna.

„A to se vyplatí, přátelé…“

Pozor, stránky uvádzajú, že nelieči len cukrovku, ale má aj iné benefity. Podľa toho, čo stránka uvádza, sa u 1000 (vymyslených) dobrovoľníkov objavili aj: Oprava ciev – 100 % účastníkov, Žiadne vedľajšie účinky – 100 % účastníkov, Zlepšenie zdravia pokožky, kostí a svalov – 96 % účastníkov , Normalizácia potencie – 91 % účastníkov (pre mužov) , Zníženie nadváhy – 92 % účastníkov , Normalizácia pankreasu – 100 % , Normalizácia hladiny glukózy v krvi – 100 % účastníkov. Možno sme si dohľadali niečo o skutočnom Gluconole, ale toto sa nikde neuvádza. Podvodníci si vymysleli krásne čísla. Ak ste v prvej polovici neboli presvedčení, po tejto časti možno máte pocit, že ten liek naozaj potrebujete. Lenže klasická liečba vašim lekárom je podľa tejto stránky zámernou lobby. Máte si liek kúpiť bez porady s lekárom. Prvé balenie zadarmo, ale s výbornou ponukou, aby bol dosiahnutý výsledok, potrebujete balení viac. Pripravte sa preto na slušnú cenovku, v prípade poškodenia zdravia nulové šance na vymáhanie škody / odškodného a dohľadanie páchateľa. Alebo máme ešte niečo lepšie. Celkom sa týmto stránkam a šmejdu s názvom Gluconol vyhnite.

Odporúčame preto zvážiť nákup tohto prípravku na základe obsahu stránok, o ktorých je reč vyššie. Zvážte, alebo si rozmyslite nákup prípravku, ak k nemu pristupujete na základe prečítania príbehu údajného lekára a príbehov falošných zákazníkov. Ide o reálne dostupný doplnok stravy, ktorý však nie je liekom a nemá účinky a superlatívy, o ktorých hovoria podvodníci. Najmä nedávajte príležitosť agresívnemu spôsobu predaja cez telefón, ku ktorému dávate prístup práve tým, že im do formulára vkladáte svoje kontakty.

