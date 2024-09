Eva Máziková, Marika Gombitová aj Milan Kňažko sú v poriadku 5 (100%) 1 hlas[ov]

Podvodníci na falošných fingovaných weboch predávajúcich podvodné prípravky a lieky na všetky možné ťažkosti opakovane neváhajú vytvárať falošné weby s falošným spravodajstvom. Tieto falošné reklamy sú následne súčasťou pochybných reklamných sietí, ale aj cielených kampaní na Facebooku smerovaných na konkrétnu generáciu používateľov podľa veku. Stránok, ktoré obsahujú šokujúce reklamy o vážnych nehodách, či smrti našich osobností, lákajú na šokujúce titulky. Eva Máziková, Marika Gombitová aj Milan Kňažko sú momentálne len časťou známych osobností, ktoré podvodníci zneužívajú a lákajú seniorov na neuvážené kliky a následne neuvážené nákupy z webov, ktoré sľubujú liečebné zázraky.

Dnes ráno sme si tak mohli prečítať podivné správy na falošných weboch o tom, že Marika Gombitová mala vážnu nehodu a končí so spievaním. Alebo že Eva Máziková oznámila šokujúcu správu. Až vo falošnom článku sme sa dozvedeli, že údajne odchádza z verejného života a končí so spevom. Nemožné. Zaujímavé je však čítať aj šokujúce správy o tom, že Milan Kňažko mal vážnu nehodu a je v kritickom stave. V minulosti sme už podobné správy čítali. Zomrel v nich údajne Rytmus, Jaromír Jágr a mnoho iných hercov a osobností. Ich základom je poslať človeka na falošný web plný reklamy. Šialenci, ktorí majú momentálne na svedomí údajné spravodajstvo o vážnych nehodách a zraneniach, majú podobné ciele.

Podvodníci chcú, aby ste sa začítali do ich falošného spravodajstva

Šokujúca informácia cielená na staršiu generáciu hovoriaca ich jazykom, alebo spomínajúca pre ne známe osobnosti , má v tomto prípade priniesť návštevnosť na nebezpečné stránky na doméne https://news-master.website/ a jej podobných. Stránka je pritom nebezpečná, pretože je plne v rukách ruských autorov, ktorí nám za posledné roky priniesli adrenalínové stavy tvorené obrovským množstvom podvodných magazínov, falošných recenzií a najmä falošných blogov, webov, domén, liekov a lekárov. V tomto prípade je na vás pripravená lavína podvodných článkov, ktoré propagujú množstvo úžasných zázrakov na liečbu rôznych problémov. Buď nachádzame fotografie z fotobanky, alebo fotografie z ruských webov, na ktorých sú reálni odborníci a tváre typické pre túto časť sveta.

Doslova každá jedna téma na týchto stránkach je falošná. Informácie v článkoch sú zhlukom nepochopiteľných nesúvisiacich viet. Ak vás ale už chytili, vašu pozornosť úspešne odláka neuveriteľné množstvo reklamy. Náhľadové obrázky sú tvorené pohyblivými gifmi, takže na jednej ploche po vstupe máte viacero lákadiel, ktoré upútajú zrak a pozornosť lepšie, ako nepochopiteľný tupý článok. Obrovské množstvo podvodných prípravkov sa vám pred očami otvára každým jedným klikom. Otvárajú sa v nich falošné magazíny, sfalošnými príbehmi falošných lekárov a údajných spokojných zákazníkov.

Ak sa na tieto stránky dostávate prostredníctvom reklamy, v tom čase je adresa platná a v tom danom čase zobrazí aj onen článok o údajnej nehode, či katastrofe, či smrti. Články samotné sú nezrozumiteľné zámerne. Netušíte, či niekto zomrel, pretože zmienky o „veľkej tragédii“ sú zväčša spojené s očakávaniami tragickej smrti. Články sa však nedostávajú k žiadnemu záveru. Usudzujeme preto, že cieľom je jednoznačne nalákanie ľudí na stránku, kde je na jednu vetu falošného článku prislúchajúcich 10 podvodných reklám. To hlavné však je, že Eva Máziková, Marika Gombitová aj Milan Kňažko sú v poriadku. Nič sa im nestalo. Aspoň v to dúfame, keďže práve v tejto chvíli nevidíme do ich domácnosti a do zdravotnej dokumentácie. Pochopiteľne.