Ako rýchlo sa dajú falšovať dejiny a zbierať lajky podvodom?

Sfalšovať dejiny sa dnes dá do 60 sekúnd a stačí k tomu príkaz umelej inteligencii. ďalší krátky čas potrebujete na zverejnenie. Nahratie príspevku na pochybný profil, či stránku zaberie 10 sekúnd a zosmoliť nejaký príspevok 20. Za 90 sekúnd je dnes možné vytvoriť niečo, čo odhaľujete práve vy a dezinformátori, či ľudia naladení na vlnu „veriť všetkému, čím ma nakŕmi názorovo spriaznený profil“, majú jasno. Nie je nutné zdroje, pôvod videa, pôvod fotiek. Títo ľudia už svoju pravdu majú. Túto grafiku sme vytvárali na demonštráciu jednoduchosti falšovania dejín a faktov, fotodôkazov a údajných historických fotografií.

Príklad toho, ako rýchlo sa to dá a čo môžeme dosiahnuť

Dali sme si vygenerovať tiež takéto grafiky, aké sa objavujú v debilných videách na sociálnych sieťach, ako je úlovok na: https://www.facebook.com/hoaxsk/videos/1935258030230919 a grafika, ktorá upozorňuje na jednoduchosť zneužívania nástrojov na generovanie fotografií nakoniec zabrala asi 3 minúty. Žiaľ, vždy bude náročnejšia pravda a realita, ako ilúzie a klamstvá. Náročnejšie je ich vyvracať a uvádzať na pravú mieru. Vytvoriť grafiky v podobnom duchu naozaj zvládneme, no nikdy by sme ich neprezentovali ako skutočnosť, ak zachytávajú kľúčovú situáciu, ktorá sa nestala.

Upozorňujeme a pevne veríme v to, že nič v tomto texte neprináša inšpiráciu ďalším internetovým bludárom a zbieračom lajkov. Chaosu je príliš a naozaj nie je našim cieľom ho ešte zvyšovať.

Aj vzhľadom k tomu, čo sa odohráva na internete by sme vítali zmeny v legislatíve, ktoré by sa týkali práve uvádzania takéhoto obsahu. Nie ilustračných záberov, ale takých záberov, ktoré nám uvádzajú, alebo sami seba považujú za autentické zábery popisovanej udalosti, javu, osoby, činnosti a skutočnosti. Vydavatelia, médiá, pochybné profily, zábavné stránky aj jednotlivé profily by mali mať za psiu základnú povinnosť takéto diela uvádzať ako umelo vygenerované. Nie pre pozorných ľudí, ale pre všetkých tých, ktorí hltajú takéto zdroje a informácie ako pravdu, niečo, čo nám utajujú a vytvára sa tým neustály pocit informačného chaosu a utajovania akejsi pravdy oficiálnymi kruhmi pred verejnosťou.