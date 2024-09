Štefan Kvietik obeťou podvodných článkov a médií o údajnej nehode 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už niekoľko rokov upozorňujeme na podvodné reklamy, falošné správy a informácií o úmrtiach. Po prvýkrát sa však od augusta stretávame so zneužívaním tváre a mena Štefana Kvietika, významnej hereckej legendy, žijúceho herca a mimoriadne cenného človeka v dejinách našej kinematografie. Jeho tvár, fotografie a meno podvodníci zneužili do podvodnej siete reklám, ktoré sú prezentované pod článkami rôznych magazínov, ktoré sa neštítili zobrazovať takýto obsah na stránkach a nechávať si za to platiť. Falošné správy, varovania na rôzne nehody, škandály, zranenia, alebo dokonca smrť. Aspoň tak je tvorený nadpis a headline reklám, aby ste na to klikli. Reálne sa však nedostávate na spravodajstvo. Známe tváre sú zneužité do neuveriteľných vymyslených titulkov. Cieľ je totiž niečo celkom iné.

inzercia:



Štefan Kvietik ako obeť známeho podvodu

Pán Štefan Kvietik je v tomto prípade obeťou známych podvodníkov z Ruska a Poľska (zdroj prípravkov, zdroj a náznaky v zdrojovom kóde, opakované indície a niekedy ponechané sídlo predajcu). Jeho meno zneužívajú, aby prilákali prevažne staršiu generáciu dôverčivých používateľov internetu na podvodný magazín. Nejde v skutočnosti o žiadne médium, ale nafingovaný podvodný web, v ktorom je len veľmi málo textu o údajnej smrti, alebo zranení zneužitej celebrity. V prípade Štefana Kvietika dokonca podvodníci doplietli jeho meno a v článku prezentujú jeho skomoleninu. Tvrdia niečo o nehode a kritickom stave. Článok je však neforemný, nečitateľný, rozkúskovaný a popretkávaný obrovským množstvom podivnej reklamy. V reklamách je pritom neustály pohyb. Preblikávajú gify s červami, odhnívajúcimi prstami, vnútornosťami neznámeho pôvodu, vidíme pohlavný úd, aj rôzne tváre údajných lekárov s ruským výzorom.

text v skutočnosti nemá žiadnu hodnotu, nič neobsahuje a pôsobí zvláštne. Vymyslená udalosť je ale druhoradá, pretože pozornosť čitateľa musí prevziať šialené množstvo reklamy na nebezpečné podvodné prípravky. O mnohých sme už informovali. Prípadne o mnohých nafingovaných stránkach a ich prvkoch sme už písali v súvislosti s inými látkami. Podvodné „zdravotnícke portály“ tu prezentujú falošných lekárov, falošných zákazníkov a ich recenzie, ako aj rôzne údajné výskumy a certifikáty. Fotografie lekárov zachytávajú modelky z fotobanky, mená sú vymyslené a údajní spokojní zákazníci sú v skutočnosti ľudia z rôznych zdrojov, opakovane zneužívaní, niekde dokonca a fotografii ženy uvádzajú, že ide o pána Ernesta, alebo pána Tibora.

Upozorňujeme preto: pán Kvietik nemá nič spoločné s prípravkami, ani webom. Nie je obeťou nehody a nič, čo je popisované na takýchto a im podobných stránkach, pravdepodobne nebude pravdivé. Domén, ktoré publikujú veľké množstvo podvodného obsahu, môže byť viacero.