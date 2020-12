HOAX: Sestrička vraj zomrela po podaní vakcíny proti COVID-19 5 (100%) 1 hlas[ov]

Pre nás zatiaľ neznámy portál REFORMY z Českej republiky je ďalším krásnym príkladom toho, ako vznikajú HOAXy pre prehnanú horlivosť, snahu o nájdenie sprisahania a čítanosť…. alebo len zlý preklad. Na odkaze:

https://www.reformy.cz/sestra-z-tennesse-zemrela-pred-kamerou-par-minut-po-vakcine-na-covid-19/

…ste sa mohli niekoľko hodín dočítať šokujúcu správu, ktorú sa naozaj nikde inde nedočítate (narážka na slogan portálu). O tom, že zdravotná sestrička zomrela 10 minút po tom, čo si dala pichnúť vakcínu proti COVID-19. Nadpis síce zmenili po veľkej kritike verejnosti, ale URL – čiže link na článok, zostáva ten istý. Článok sa stal okamžite krásnym sústom pre všetkých odmietačov očkovania. Veľmi rýchlo sa zdieľal po komunitných stránkach, aj rôznych regionálnych skupinách v ČR. Sledovali sme “úžasnú” diskusiu a nenávistné komentáre, ktoré sa radovali, že existuje dôkaz o škodlivosti očkovania. Dôkaz? Kde? Na konšpiračnom portáli, respektíve v konšpiračnom článku, ktorý si úmrtie vymyslel?

inzercia:



Foto: TITLE tag článku a všetky zdieľania na Facebooku zobrazovali “Sestrička z Tennesse zemřela pred kamerou pár minut po vakcíně na COVID-19”. Hrdo podpísané pod portálom. A napriek tomu nadpisu sa predsa v článku objavuje aj vyjadrenie samotnej “zomrelej”… po údajnom úmrtí. Zombie teda nie je výmysel?

Čo článok tvrdí?

Sestrička vraj 10 minút po podaní vakcíny zomrela. Dokonca konkrétny článok v texte ďalej uvádza, že zomrelá sa neskôr vyjadrila, že má zdravotné ťažkosti. Čiže očkovanie u nej spôsobí kolaps. Áno, zomrelá sa neskôr vyjadrila. Už keď autor píše článok o úmrtí, mohol by premýšľať nad tým, či mu niečo nesedí. Ale nestalo sa tak. Nedokážeme to pochopiť.

Čo článok spôsobil?

Ak sme na Facebook skupinách upozornili, že ide o zlý preklad a že článok je konšpiračný, nastalo to, čo vždy. Osobné útoky popieračov vážnosti situácie, existencie koronavírusu. Útoky voči mne, lebo vraj nie som epidemiológ (vyjadrenie Petra K.). Je to zaujímavé tvrdenie od niekoho, čo pracuje ako obkladač. Nie, nie som epidemiológ, ale prečítam si dokonca uvedený zdroj v angličtine a vidím, že autor článok prekladal článok tak ako chcel. Na toto nemusí byť človek epidemiológ. Autor českého textu získal priaznivcov. Vyvolal tak úžasnú čítanosť svojho článku a ponúkol krásne sústo všetkým, ktorí horlivo čakajú na takéto články. Nie na úspešnosť, na vyliečenie chorých. Nechcú vidieť, že vakcína zaberá. Chcú vidieť informácie, kde ten jeden z tisíca pocíti nejaké vedľajšie účinky. Presne na toho čakajú, aby bol vytiahnutý na Slnko, nech si ho každý pozrie. Toho treba zdieľať…

Aká je pravda?

Pravda je taká, že šlo o záznam sestričky. Tá má zdravotné problémy dlhodobo a reakcia jej tela na očkovania je… skrátka nezomrela. Omdlela. Ak by šlo o očkovanie proti malárii a omdlela by, celý svet by bol ticho. Keď omdlela naposledy, zaujímalo to možno len tých okolo nej. Omdlela pri očkovaní proti COVID-19 a pretože svet, či skôr časť súčasného sveta nezaujíma zvyšok pravdy a fakty, výsledok je jasný. „Očkovanie zabíja…” aj keď je to hlúposť. Skôr teda aspoň z neho ľudia môžu omdlieť…

Čo je škoda?

Prípadov, keď hoax vzniká pre zlý preklad a nepochopenie toho, čo niekto číta, je naozaj mnoho. Ale tak krásne ukážkový priamy zdroj na portáli, ktorý sa svojou doménou môže javiť ako niečo vierohodné, to bežné nie je. Je to výborný príklad. V čase dokončenia mojej knihy, ktorá vychádza v januári 2021, som nemal po ruke tak krásny prípad vymysleného faktu na fotografii. Kniha dokončená ešte vo februári 2020 sa mi podarila doplniť len pár informáciami o hoaxoch týkajúcich sa koronavírusu počas leta 2020. No tento predvianočný prípad tam už nevtesnám. Je už žiaľ neskoro. Knižka je o pár týždňov na trhu. Verím však, že aj tých pár starších prípadov, ktoré o tejto téme budú niečo v knižke hovoriť, bude krásnym a dostatočným príkladom na poučenie aj pobavenie…. hoci bez obrázkov. Škoda.

Škoda je aj to, že článok je upravený. Pár ľuďom stačilo, že videli “zomrela” a v hlave zostala zafixovaná informácia “vakcína zabíja”. Takýmto ľuďom už nič nepomôže. Ani nejaké HOAX.SK, údajne financované zo zahraničia. (stále nevieme od koho a kam vlastne tie údajne peniaze idú, prosíme aj o takúto informáciu.) Článok je upravený, ale neexistuje vyjadrenie, či ospravedlnenie v ňom, že údaje boli nesprávne. Veríme, že nemálo ľudí článok ani neotvorilo. Stačil nadpis o úmrtí a emócie sa naštartovali. Porozumieť tomu, že kolaps nebol spôsobený nebezpečnosťou vakcíny, ale niečím celkom iným a individuálnym, je žiaľ ťažké.

Čo je nebezpečné?

Nebezpečný je fakt, ku ktorému sme sa dostali ešte včera večer. V nemenovanej stránke o dianí v jednom z veľkých českých miest bola horlivá diskusia o tomto článku. Dnes už nie je k dispozícii a žiaľ nemáme zálohu. Text, ktorý článok uviedol, spomenul, že ide o zlý preklad. Napriek tomu sa v komentároch diala horlivá diskusia o tom, ako nás očkovanie pozabíja a že nás do toho mocnosti nútia. Aké mocnosti? Aké zabíjanie? To už pri celej jednoduchosti premýšľania nie je dôležité. Dôležité pre ľudí dnes je čítať „vakcína zabila sestričku“ a chápať do ako „vakcína zabila sestričku a zabije aj teba, teba aj teba“. Bezohľadu, či je článok vymyslený, kto je autor a prečo vznikol.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 1 Hlúposť 0