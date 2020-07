Slovákom chodia podvodné korešpondenčné lístky a máte mu zavolať 5 (100%) 1 hlas[ov]

Pozor na korešpondenčné lístky, ktoré vás kontaktujú vo veci nutného kontaktu neznámeho čísla. Netušíte prečo by ste niekoho mali kontaktovať, čo chce údajný pán Mikulec a o čo tu vlastne ide. Korešpondenčný lístok má vašu adresu a vyzýva vás, aby ste niekam volali, pretože máte problém, alebo skrátka musíte niečo doplniť. Ak zatelefonujete, dozviete sa niečo o nejakej finančnej službe, kde máte dlh a ste nútení nadiktovať svoje osobné údaje. Nepochopiteľný postup pozostáva z jednoduchej psychologickej taktiky. Vyvoláva strach, hrozí pokutou, či postihom. Vytvorený pocit následne prinúti človeka hľadať riešenie a z ponúkaných riešení je nadiktovať údaje, aby sa vec vyriešila. Lenže práve neprehľadnosť celej veci je len zneužitie osobných údajov. Tým, že ste sa stali obeťou a nadiktovali údaje niekomu neznámemu, ste poskytli cenné údaje pre rôzne formy zneužitia.

Vytvorenie pôžičky, alebo rôzneho iného záväzku na Vaše údaje

Vytvorenie bankových kont, účtov v rôznych zahraničných službách

Vytvorenie určitej zábezpeky, ktorá však bude vymáhaná od nositeľa mena, identifikačných prvkov a osobných údajov

Inak povedané, s osobnými údajmi dokáže skúsený človek narábať mnohými spôsobmi a veľmi zásadne poškodiť obeť. Ak totiž žiada konkrétne údaje, už má pripravené a vytvorené prostredie a postupy na to, aby dáta vedel spracovať a použiť.

Keďže akákoľvek podobná činnosť si žiada zapojenie ľudí, rozposlanie lístkov, je nákladná, musí byť aj zisková. Existuje dôvod prečo to robí a tento dôvod musí byť prínosný a výnosný. Aj preto je oveľa viac pravdepodobné, že ide o služby, ktoré prinášajú priamy zisk páchateľovi v priebehu krátkej doby, než niečo dlhodobé s rizikom odhalenia, zastavenia a zrušenia nástroja, cesty, či prístupu k ďalším obetiam.

Odporúčanie:

Akékoľvek lístky či pohľadnice, prípadne emailové výzvy, ktoré vás žiadajú o to, aby ste ich kontaktovali a vyžadujú osobné údaje, musia byť vopred dohľadateľné, overiteľné, máte možnosť presne vedieť. Mali by ste mať možnosť zložiť a opätovne zavolať po overení čísla a firmy, ktorá sa predstaví na druhej strane. Neexistuje možnosť, ani spôsob, pri ktorom by ste mali byť pri prvom vašom zavolaní povinní bezodkladne udávať svoje údaje, súhlasiť s nejakými službami a nemať čas na prehodnotenie, overenie, kontrolu a pod. Žiaden telefonát vás nesmie za žiadnych okolností zaväzovať k okamžitej reakcii, či súhlasu. O to viac, ak sa zaväzujete k nejakej službe, či problémom a požadujú vaše údaje.

Podľa zdroja: https://www.neznamecislo.sk/cislo/0950103110 sa páchateľ predstavuje ako “Pohotovosť”. Tento názov sa už na jednu firmu viaže. Aj tu je priestor, aby sama bojovala za svoj obchodný názov, alebo vydala stanovisko. Viac sa týmto problémom nebudeme zaoberať. Najmä však ide o oblasť, ktorá presahuje online priestor. Ďakujeme za pochopenie.

Update: Poslali ste nám číslo 0950103343, pre doplnenie. (RK) Ďakujeme.