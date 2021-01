Falošný email od falošného DHL o zásielke si sám podpílil konár 5 (100%) 1 hlas[ov]

DHL či iní kuriéri nie sú bez pozornosti podvodníkov. Aj po nich siahajú viac či menej, v rôznom čase. Trend v slovenských schránkach je teraz hlavne o pošte. Falošné emaily o doručení zásielky chodia v posledných mesiacoch najmä v súvislosti so Slovenskou poštou. Pošta sama ich neposiela, ale odosielateľom je podvodník zo zahraničia, ktorý tak dokáže zarobiť a preto v tom náruživo pokračuje. Je celkom jedno, či email o zásielke obdrží pracovníčka pri pokladni, policajt s vyššou hodnosťou, alebo manželka IT technika. Ktokoľvek môže očakávať zásielku, vnímať koronaobmedzenia ako prejav zmien vo fungovaní pošty. Zareagujú na email, platbu nejakých 5 eur nepokladajú za hrozbu, lenže vo výsledku si podvod stiahne z karty aj 700 eur. Že ide o výnosný biznis sme už upozorňovali.

inzercia:



O to je horšie, ak karta transakciu pustí, čo je ale dnes už málo pravdepodobné. Je z hľadiska autora tohto podvodu pochopiteľné, keď sa snaží o perfektnú slovenčinu, používa logo a podpis skutočnej pošty a aj platobná brána na falošnej doméne je spravená tak, že ju hneď nepozorný používateľ neprekukne. Ale email falošného DHL, ktorý dorazil na niekoľko schránok včera – ten je nepochopiteľný.

Falošný email z falošného DHL

DHL je jeden z najznámejších doručovateľov na trhu a má teda dobré postavenie, poznáme ho, hodnotíme ho pozitívne a keďže sa teraz všetko orientuje na zásielky online, skôr budeme chcieť vedieť, čo email píše. Vracia sa však v čase. Pri dokonalosti slovenčiny, ktorú podvodníci pri týchto scamoch používajú, je zvláštne, že tento (hovorme mu) amatér sa vracia k základom. K hnusnej grafike, neforemnej úprave, k dopleteniu slovenčiny so slovinčinou. Nie je schopný si preveriť, aký jazyk má cieliť na slovenské adresy, no posiela. Text bez logiky, zmixovaný z niekoľkých pochybení naraz.

Bez urážky. Ak by ste uverili takémuto emailu, chýba vám zmysel pre dizajn. Možno ak by malo ísť o firmu riadenú jediným človekom, ktorý sa k počítaču dostal pred mesiacom a v živote nevidel iný upravený email, vtedy by mohlo mať zmysel, prečo prichádza email v takejto podobe. Stále by sme potrebovali byť slepí, alebo prijímať slovinčinu a slovenčinu ako identický jazyk. Obsahuje adresu na DHL.com a vystopovanie zásielky. Nie podľa čísla zásielky, ale podľa emailu, čo by bola zásadná zmena od toho, na čom je postavený tracking zásielok.

Platobná brána je výsmech

Ak už si dá podvodník námahu s fingovaním emailu z neoriginálneho servera (samozrejme, aj to má svoje ochranné prostriedky), pod neoriginálnym menom, a dá si námahu so zakúpením emailovej databázy na Slovensko, nedáva logiku, prečo tak fatálne zlyháva už po otvorení emailu. Nelogická úprava, strašný neslovenský jazyk. A cieľ? Cieľové stránky samozrejme nie sú DHL.com, ale úplne iná nezmyselná adresa LINK1. Tá má síce v názve DHL, ale len v pod-doméne domény webdirect.org.

Stránky majú úpravu 6 ročného náruživého pracanta za tatkovom počítači. Buď ide o náhodné slová na klávesnici, alebo skôr posunutá znaková sada nevedno akým smerom. Platobná brána na týchto stránkach má nehoráznu úpravu. Varovným signálom ako ďalším v poradí mnohých iných varovných signáloch tu má byť neprehľadnosť podivného webu a nejasné zadanie. Okienka pre zadanie platobných údajov z karty nechýbajú, ale ak neviete nešifrovať neexistujúci jazyk, ste zachránení. Aspoň do chvíle, než sa autor tohto spackaného podvodu nespamätá a ten konár, čo si pod sebou podpílil neprilepí na strom späť. Všetko je hrôza, ale hlavne reklamu majú v nemčine. Tak to už pletie na poriadok…

Odkazy v článku

LINK1 : https://placatidhl.webredirect.org/www/bc6d3dc7c1d1d6bb855eee575369e21a/

Odporúčanie: Ako rozoznať podvodný email od doručovateľa alebo pošty?

Na odlíšenie falošného emailu z pošty alebo doručovateľa vám postačí pár jednoduchých pravidiel. Pošta vám nikdy nebude posielať email s požiadavkou na platbu. Platby prebiehajú celkom inak – na pošte, alebo vopred pri ePodacom hárku. To, čo predvádzajú podvodníci, nemá s reálnym fungovaním pošty nič spoločné. Doručovatelia nikdy:

nežiadajú peniaze v emailoch

uvádzajú aj reálne trasovanie či inú identifikáciu zásielky, aby ste presne vedeli o ktorej zásielke vás informujú.

ak by aj v budúcnosti niektorý doručovateľ chcel nejaké poplatky, či potvrdenia, vždy uvedie aj informácie – 1. kto vám posiela balíček a zároveň 2. dátum buď odoslania, predpokladaného doručenia, alebo nejaká lehota

Najmä link z emailu na stránku doručovateľa musí byť vždy stránkou doručovateľa. Ak v emailoch nájdete posta.sk/niečo alebo dhl.com/niečo, je nevyhnutné, aby aj po kliknutí bola táto adresa stále tá, za ktorú sa vydáva. Napísať nejaké slovo a nastaviť mu celkom iný odkaz je úkon na pár sekúnd. Pri kliknutí na DHL.com sa ocitnete na https://platbapredhl.nejakadomena.org/www/akoževygenerovanýhash ? Raz ponúkaná doména ak sa zmení na inú, už to má byť podozrivé. O to viac, ak nejde o oficiálne stránky, ale stránky, ktoré si vytvorí aj 6 ročné dieťa. Tie na obrázku určite.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0