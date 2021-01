Varovanie: podvodné Regiony24.sk a liečenie zraku cez deravé okuliare 5 (100%) 1 hlas[ov]

Zaujala nás reklama na nemenovanom denníku smerujúca z Google reklamy priamo na doménu Regiony24.sk. Najskôr zaujalo to, že ide o kópiu loga portálu Aktuality.sk aj s ich červenou značkou. Následne tým, že reklama obsahuje akúsi podivnú varovnú správu. Prekvapený jej znením a teda aj zvedavý, klikám a otváram neznámy portál Regiony24.sk. Foto: ukážka reklamy, ktorá tvrdí o náhodnom objavení liečby porúch zraku – nižšie.

Upozorňujeme na Regiony24.sk a podvodný obsah

Podvodníci stojaci za touto doménou a fingovaným magazínom nemajú problém s tým, že kopírujú logo, farebné prvky aj symbol. Je im jedno, že zavádzajú obsahom v reklame, zlyhávajú na funkčnosti stránok a že na podvodné stránky regiony24.sk vlastne nesmeruje žiadna pozitívna mienka, odkaz, recenzia, čokoľvek, čo by mohlo potvrdiť, že stránky fungujú a píšu reálne informácie. Namiesto toho prezentujú fatálne zlyhania a bludy.

foto: to sú krásne bludy, falošný magazín, falošné odkliky, menu, falošné prihlásenie, ktoré nikdy nemalo byť prihlásením…

Najmä však návštevník musí za varovné signály pokladať nasledovné fakty:

neexistujúci magazín, ktorý sa objavil náhle. Pritom nemá žiaden obsah, teda mimo falošný článok

stránky tvrdia o liečbe porúch zraku. žena, ktorá nevie prečítať nápis na škatulke, má zrejme evokovať dojem, že stránky prinášajú riešenie, vďaka ktorým nebudete potrebovať ani lupu a ani dioptrie. Uvádzajú čitateľa do omylu, pretože zázračné dierkované okuliare ponúkajú ako liečebnú pomôcku

okuliare sú absurdne predražené niekoľkonásobne.

okuliare s dierkami nemajú tento efekt, o ktorom podvodník na stránkach hovorí a nelieči poruchy zraku

komentáre na stránke nie sú komentáre, ale natvrdo v kóde nasadený text. ten je súčasťou webu od prvého spustenia

neexistuje prevádzkovateľ portálu

na stránke nie je skutočné absolútne nič

ide o smutný príklad toho, že SK domény je dnes schopný zneužiť akýkoľvek podvodník zo zahraničia.

Pinhole Glassess či Optica Brille?

Predajné stránky smerujú na doménu s okuliarmi, ktoré uvádzajú tentoraz pod značkou Optica Brille a za cenu 33 EUR. Napriek tomu, že okuliare stoja 2,32 EUR s poštovným zadarmo. Ide pritom o presne tie isté okuliare, aké je možné kúpiť na ebay.com za pár dolárov. Obrázok dokonca dokazuje, že ide o presne tie isté. Na Ebay ide totiž o inzerát identický s tým, ktorý tam beží viac ako rok. Čo bolo skôr? Nemusíme ani odpovedať. Keďže zdrojové stránky narážajú na Covid-19 v komentároch “zákazníkov”, domyslíme si, čo bolo naozaj skôr.

Dizajn je absolútne presne ten istý, veľkostne, materiálom, aj prvkami. Originál na eBay.com – fotografia na eBay je dlhé roky používaná tá, ktorú použili aj podvodnícke stránky vyššie.

Upozornenie

O probléme s dierkovanými okuliarmi sme už písali. Ich cena je oveľa nižšia a nemajú účinky, ako prezentujú podvodníci v záujme “legálne” predať len relaxačnú pomôcku pre tých, čo sú po operácii oka, alebo nemôžu oko veľmi zaťažovať. Nejde o žiadnu liečbu objavenú náhodou ako tvrdí reklama, či záchranu oka pri vážnych problémoch.

Upozornenie

Článok nepoškodzuje dobré meno žiadnej spoločnosti. Uvádza dôležité fakty a varuje pred reklamou, ktorá zavádza a klame. Tvrdí niečo o náhode a liečbe. Stránky na peknej doméne ale pritom skôr zneužitej na podvod, kopírujú logo iného média. Vytvárajú do určitej miery nebezpečenstvo zámeny s iným médiom. Systém webu klame, zavádza. Celkom tvrdí bludy a cielene propaguje nehoráznu hlúposť. Investuje do reklamy nemalé prostriedky, aby do predajného webu dorazili už len klamstvami namotaní zákazníci. Napriek tomu, že rovnaké fotografie a dizajn výrobku ponúkajú už celé mesiace, či dokonca roky pod cenu 3 eurá, objavuje sa ponuka za 33 EUR.

Takéto konanie dostáva neodškriepiteľne nálepku zavádzania a podvodu, zneužívania materiálov, klamanie v reklame, v narafičenom webe a jednotlivých prvkoch. Neriešime autora webu, nerozoberáme účel, pôvod. Účelom článku je upozorniť na vážne pochybnosti, ktoré sú v článku spomenuté.

