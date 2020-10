Pozor na falošný predaj nastaviteľných okuliarov (Adjustable Eye Glasses) 5 (100%) 1 hlas[ov]

Zahraničné portály tlačových agentúr a spravodajstva sú tiež poznačené falošnými reklamami. Inzerujú u nich rôzne pochybné dohadzovacie agentúry a zverejňujú reklamy v angličtine. Smerujú na falošný blog (LINK1). Ten nám tvrdí, že ľudia na Slovensku objavili úžasný zázrak, skvelé okuliare, ktoré sadnú na rôzne potreby. Popisujú ich tak, ako keby ani nešlo o bežné nastaviteľné okuliare, aké nájdete na Amazone (LINK2) za 21 dolárov. Čuduj sa však svete, podvodníci prinášajú falošný blog, falošných zákazníkov, rôzne pofidérne vymyslené superlatívy a hlavne, ponúkajú tento zázrak za 99,99 EUR. Podoben ako iné šmejdy, ktoré dokonca liečili slepotu.

inzercia:



foto: píšu, “Prečo by mal každý senior na Slovensku nosiť tieto nové geniálne nastaviteľné okuliare”. Senior na Slovensku? Na fotografii je mlaďoch. Samozrejme, to, že celý blog aj predajný web je zložený z hlúpostí a nátlakových podvodných praktík, to sa tam nedozviete. No pozorný návštevník si to všimne.

Teda pardón, ak nakúpite do 30 minút, získavate 50% zľavu. Zaplatíte tak iba 49 EUR. Reálna cena je však 21 dolárov. Falošný predajca a marketing viazaný na tento portál predpokladá, že natrafí na dôverčivú obeť so znalosťou angličtiny. Ako je zvykom, je otázka času, kedy dorazí na Slovensko aj slovenská verzia so slovenským textom. Podvodníci predávajú zázračné okuliare ako prevratnú novinku s povymýšľaným textom.

Stránky sú falošné – vo všetkom

Prvé stránky sa snažia vyzerať ako blog, no falošné je na nich absolútne všetko. Neprirodzená podpora na klikanie na ich odkazy je príliš okatá. Následne samotné predajné stránky sú typický príklad nátlakového podvodného webu. Odpočítavanie 30 minút má vytvoriť dojem, že ste práve natrafili na posledné minúty super akcie a potom už výhodná ponuka vyprší. Skúste o 20 minút prísť z iného počítača a objavíte, že počítadlo ide odznova. Skúste na stránky prísť zajtra, či pozajtra, vždy bude počítadlo bežať od 30 minút. Psychologická nátlaková praktika má za cieľ motivovať k rýchlejšiemu neuváženému nákupu. Najväčšie riziko sa viaže na priamo online platbu kartou. Ak ste sa jej vyhli a očakávate dobierku, je to ten lepší prípad, kedy jednoducho zásielku stále môžete odmietnuť a nemusíte sa obávať žiadnych sankcií.

Za žiadnych okolností nedávajte údaje z karty!

Konkrétne predajné stránky na adrese LINK3 sú hrozbou. Požadujú totiž čísla z platobnej karty. Upozorňujeme, že je nemysliteľné, aby obchod takéhoto typu, falošný predajca bez potrebných obchodných podmienok a jasnej identifikácie, v slovenčine a so všetkými náležitosťami, mal prvok platobnej brány priamo u seba. Ak ste svoje údaje zadali, tieto stránky vaše údaje majú a môžu ich kedykoľvek použiť. To, akým spôsobom si priamo vyžiadajú údaje, je… Horšie je, že nie sú platobnou bránou, nemajú potrebné oprávnenia a certifikácie, ktoré na Slovensku môžeme považovať za prijateľné a dôveryhodné. To, že tieto stránky uvedú niekoľko log rôznych organizácií a antivírusov je absurdné a irelevantné. Nemajú nič spoločné s certifikáciou výrobku, predaja, či brány.

Problémom v každom prípade je:

Falošné odpočítavanie

Žiaden odborník

Falošné informácie o tom, že práve teraz niekto z Bratislavy objednal vás majú presvedčiť, že čoskoro bude neskoro, pretože majú len posledných 20 kusov. Lenže aj toto je podvod, majú algoritmus cez ktorý zobrazujú priebežne takéto informácie aj o druhej ráno. V žiadnom prípade nie je informácia presná.

Zaujímavosťou je, že odkliky na podmienky a prevádzkovateľa, hoci sú neprehľadné, v tomto prípade naozaj existujú. Vedú na stránky http://ecomerzpro.net/, ktoré sú zaujímavé veľmi zlým hodnotením na internete a zaujímavá je aj Facebook stránka, kde teda poriadne tejto firme nakladajú nespokojné obete falošných informácií. Stačí sa pozrieť na LINK4 a úrpimné hodnotenia skutočných ľudí. Nie tých, ktorých si falošný blog vymyslí.

Odkazy z článku:

LINK1 = https://techdiscountdaily.com/vzB9/global-dial-vision/d1/amazing-adjustable-eyeglasses-1111?c=6610713&b=2934576140&s=msn-en-ww#tblciGiDJtm2FaVkC-cKGuk4y2bRSGTQmZt50bkDlmq8X6Y2fxiCXwlE

LINK2 = https://www.amazon.com/dp/B085TBYSYW/ref=as_li_ss_tl?SubscriptionId=AKIAJO7E5OLQ67NVPFZA&ascsubtag=962058637-2-933192375.1603296587&tag=shopperz_origin3-20

LINK3 = https://dialvisionshop.com/?widipub_id=5c8aa394ef286449d5376f00&wtrd_offer_id=5d5eb1b1ef28640c5526c051&wtrd_offer_lids=5f6631cecdeb45726a571502&widipub_custom1=1062943423792447942

LINK4 = https://www.facebook.com/ecomerzpro/reviews/

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0