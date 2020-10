Varovanie: žiadne tajné bankovníctvo ani nový zákon o „legitímnosti“ 5 (100%) 1 hlas[ov]

Je to už niekoľko mesiacov čo sa na internete nachádzajú desiatky stránok, neustále sa zapínajú a vypínajú, prístupné sú len cez konkrétne adresy a informujú o novej legislatíve. O akomsi novom zákone a novom bankovníctve. Tvrdia niečo o tom, že nové zákony na Slovensku museli prijať legitímnosť tajného bankovníctva, ktorý prináša neuveriteľné zisky. V podstate akási práca na doma, pri ktorej získate veľký zisk. Tajný systém nejakého zárobku, ktorý mohol otriasť ekonomikou, no cez tieto stránky sa môžete dozviete, o čo vlastne ide a ako získať tie peniaze.

inzercia:



V realite však kliknete na reklamný banner, objaví sa stránka s fotografiou budovy Úradu vlády, na ktorom len nedávno šialenci chceli vyvaliť bránu, no tieto stránky hlásia práve niečo z podivných bludov o novom bankovníctve. Reálne sa však ocitnete na stránke plnej podvodných drístov o kryptomenách, spôsoboch zárobku a čítate o hlúpostiach, ku ktorým by nemal nikto odvahu sa priznávať vlastným menom. Nič z toho, č sa prezentuje na tomto podvodnom webe nemôžu pisatelia myslieť vážne. Laik možno pochopí, že zarobí závratné peniaze. Človek s trochou skúseností si ale povie, že je nemysliteľné, čo autor týchto textov v zlej slovenčine splieta.

Onen pochybný portál je v tomto prípade hytq.pro. Všetko, prvá aj druhá stránka, prelinky, rôzne podstránky, všetko je priamo na doméne hytq.pro.

Autor nie je zo Slovenska

Autor tohto podvodu nie je zo Slovenska. Prezrádza to už samotná reklama, ktorá nás prekvapila v inzertnom priestore na jednom denníku. Podvodník, ktorý vytváral tento blud si pozrel, aké je platidlo na Slovensku zrejme na veľmi starej stránke a použil desaťkorunáčku s ešte bronzovým krížom z 10.-11. storočia nájdeným vo Veľkej Mači. Páchateľ a strojca podvodu si jednoducho myslel, že tým osloví slovenské publikum. No skôr ich zneistí ak rozmýšľajú, čo sa snaží autor grafiky desaťkorunáčkou povedať.

Grafika samotná tvrdí niečo o budúcnosti, úsporách a podobne. Nevedno na čo sa snaží upozorniť, ak je celá podvodná. Do neznámeho systému láka pomocou nepravdivých informácií. Do tohto systému vás láka informáciou, kde zatajuje, že akékoľvek investovanie je riziko. O to viac, ak ide o investovanie cez pochybné systémy, ku ktorým sa viaže marketing hodný Paľa s čučom v ruke, čo sedí pod mostom. Odporúčame vyhýbať sa oblúkom podobným reklamám, nereagovať na falošné portály, ktoré prezentujú informácie o nových zákonoch, ktoré pritom neexistujú, žiadne sa neschválili a už vôbec nie o tom, čo píšu stránky.

Dotyčný link: https://hytq.pro/land/crpt/tsr/v11/?tid=560931&cnt_id=sk_gg_hl02&ad=PSK_COIN_3&ac=GG4_SK_P&target=pluska.sk&placement=pluska.sk

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0