Internetové kníhkupectvo BUX.sk zneužili podvodníci na Facebooku 5 (100%) 2 hlas[ov]

Na Facebooku poznáme mnoho prípadov falošných súťaží a profilov. Jedno z najväčších kníhkupectiev na internete, BUX.sk, sa momentálne stalo obeťou takýchto podvodníkov. Na Facebooku narazíte na dva rôzne falošné profily osôb, ktoré sa však nazývajú ako Bux-sk, napriek tomu, že nemajú s BUX.sk nič spoločné. Pravdepodobne ide o rovnakých páchateľov, ako pri falošnom Marekovi Hamšíkovi, Vilovi Rozborilovi a ďalších.

inzercia:



foto: Pozor na falošné osobné profily s menom Bux-sk. Zaujímavý je aj profil. Časť z príspevku na profile je totiž aj v správe, ktorú píše vytipovaným obetiam. Výhercom je ten, koho si pridá tento profil ako priateľa. To je naozaj ojedinelosť. Dva spôsoby lapania do pasce naraz. Aspoň minimálne dva sa podarilo zachytiť.



Kto všetko je v ohrození?

Falošné fingované profily zneužívajú obchodný názov a aj vystupujú v mene Bux.sk. Podvodníci vstupujú do priestoru originálnych stránok Bux.sk, kde náhodne vytipovaným ľuďom píšu správy o tom, že vyhrali. Znenie týchto správ je skôr chaotické, písané takmer nezrozumiteľnou slovenčinou. Správy tvrdia, že nárok čoskoro vyprší a že je nutné sa registrovať na konkrétnom odkaze. Ten sa stále tvári ako nejaká súťaž. Dokonca používa ukradnutú grafiku. (LINK1) Lenže z nej vedie odkaz cez ďalšie affiliate kódy, maskovania a presmerovania, až sa ocitnete na jednej zo stránok, ktorých existujú desiatky, vždy s inou doménou. Poznáme ich. Smeruje tam mnoho pochybných stránok. Stránky tvrdia, že tam je všetko. V tejto chvíli majú pôsobiť zrejme ako miesto, kde si máte vyzdvihnúť výhru. (LINK2) Lenže stránka nemá nič spoločné s výhrami. Len čo zobrazí registračné okno a vyžiada si čísla z platobnej karty, mala by vám zasvietiť varovná kontrolka v hlave. Rýchlo preč. Tu žiaden nárok na výhru skrátka nezískate. SKôr o niečo prídete.

Podvodný profil však nie je skutočnou stránkou. Prečo osobný profil a nie stránka? Ak súťažíte na originálnej stránke a napíše vám používateľ s menom Bux-sk, môžete ho naozaj v nepozornosti považovať za originálneho usporiadateľa súťaže a preto si myslieť, že vyhodnotenie je skutočné. Ide pritom o falošného používateľa zneužívajúceho podobnosť. Obeťou tak môže byť ktokoľvek, kto si nevšimne rozdiel, podivného pisateľa.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že akákoľvek súťaž na Facebooku spájaná s BUX.sk je pravá jedine ak je priamo na stránkach BUX.SK na adrese nižšie. Skutočnou stránkou je totiž:

https://www.facebook.com/bux.sk/

BUX.sk totiž pravidelne usporadúva rôzne súťaže o knihy. Nikdy nie o hotovosť, auto, zájazdy, spotrebiče a podobne. Za žiadnych okolností BUX.sk nevyžaduje žiadne platobné karty a ani žiadne iné platby. Podvodník, ktorý značku zneužil, si stiahol rôzne grafiky z originálnej stránky kníhkupectva, aj staršie grafiky, ktoré originál nasadil dávnejšie, kým nový falošný profil len včera.

To je prípad falošného profilu na adrese:

https://www.facebook.com/patriks.kristian

a rovnako tak ďalšieho falošného profilu:

https://www.facebook.com/dewi.p.loveyou

Ak od vás žiada ktorákoľvek z týchto falošných osôb čísla karty, osobné údaje, alebo iné údaje, neposkytujte im ich. Požadujú čísla z platobných kariet. Vydávajú sa za kníhkupectvo BUX.sk, čím vytvárajú nebezpečenstvo zámeny, nekalosúťažnú praktiku, zavádzanie, zneužitie značky, loga, renomé, poškodzovanie dobrého mena… a ďalšie prečiny. Za upozornenie na podvodné osobné profily, ich činnosť a vyladenie obsahu článku ďakujeme čitateľom VK, HK, SR, a TG.

Spomínaný nebezpečný odkaz:

LINK1 = https://buxsk.launchaco.com/

= https://buxsk.launchaco.com/ LINK2 = https://signup.funtimesmedia.com/en/html/sf/registration/eone_m3dsc.html

Aktualizácia: 25.10.2020, 00:05: Facebook upozornenia neberie vážne

Facebook profily sme počas soboty 24.10. 2020 nahlásili prostredníctvom nášho účtu, ako aj cez priateľov. Facebook pri každom jednom prípade zakrátko oznámil, že nahlásenie podozrivého účtu skontroloval a účet spĺňa normy kvality, preto nie je nijako penalizovaný. Je to prekvapivé, keďže ako osobný profil vystupuje pod značkou, maskovanou doménou, logom a z účtu musí byť aj pre samotný Facebook sledovateľná podozrivá komunikácia. Ide tak len o ďalší prejav ignorancie Facebooku. Po novom je totiž nemožné nahlásiť podozrivý profil, ak sa prezentuje ako firma. Táto možnosť bola dlhé roky súčasťou Facebooku. no po novom už chýba. Rovnako tak chýba možnosť reagovať na rozhodnutie Facebooku, že profil spĺňa normy kvality. V opačnom prípade by sme radi argumentovali a ľahko napravili slepotu administrátora, ktorý je zodpovedný za takého zhodnotenie nebezpečnosti falošného profilu a obsahu jeho komunikácie s obeťami jeho podvodu.

Naďalej však odporúčame podvodné stránky nahlasovať ako falošné. Facebook totiž k týmto problémom pristupuje priveľmi ležérne.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0