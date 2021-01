Kniha (Ne)bezpečný internet je dodnes v predaji. Vaše názory sú vítané 5 (100%) 1 hlas[ov]

Kniha (Ne)bezpečný internet je vonku. Oddnes ju nájdete v každom dobrom kníhkupectve. Vydavateľstvo Albatros a vydavateľská značka LINDENI už knihu distribuovali do azda všetkých veľkých kníhkupectiev v predstihu. Veríme, že čoskoro sa objaví aj v kamenných predajniach a budete si ju tak môcť prelistovať. To, na čo sa môžete tešiť určite, je jej výskyt v knižniciach po Slovensku. Samozrejme, môžete si to aj overiť jednoducho tak, že do tej svojej knižnice napíšete. Knihu si môžete objednať na viac ako troch desiatkach internetových predajcov a ich počet stále rastie. Veríme, že si v nej nájde odpoveď každý, kto sa chce naučiť niečo viac o internete, stránkach, sociálnych sieťach a hrozbách, ktoré tam môžu číhať.

Čo by ste o knihe mali vedieť?

Nedajte sa veľmi zlákať tou narážkou na negatívnu stránku internetu. Kniha sa snaží pobaviť, zaujať a často krát prezradiť mnoho zaujímavého, čo sa bežne v iných informačných zdrojoch neobjavuje. Niekoľko rokov na hoax.sk skrátka prinieslo množstvo skúseností o ktoré bolo nevyhnutné sa podeliť.

Čo vás kniha môže naučiť?

V prvom rade to, na čo naozaj slúžia jednotlivé systémy, sociálne siete, počítače, ako má vyzerať poriadny email a ako vyzerajú tie zlé. Ako rozoznávať podvodníkov, ako to robia, že im to stále vychádza, ako sa menili praktiky a trendy, ale tiež ako rozoznávať hrozbu, ak príde. Nezaškodí niekoľko teoretických faktov, niečo zo slovenskej reality a pod.

Objednali ste si ju, alebo už práve čítate? Dajte nám vedieť

To, čo autora knihy poteší vždy, je názor. Knižka nie je pre IT špecialistu, ktorý už všetko vie. Je pre tých, ktorí potrebujú pomocnú ruku. Potrebujú vysvetliť úvod a naviesť možno na správnu cestu pochopenia. Ak sa niečo také podarí, píšte. Je to cenná informácia. Rovnako, ako informácia o tom, že sa to nepodarilo.

Vďaka

