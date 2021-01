Predaj cez inzerát: Pozor na takýchto “COVID pozitívnych” podvodníkov 3.5 (70%) 2 hlas[ov]

Stáva sa to postupne trend. Koronakríza nás uväznila doma, je teda jasné, že osobný odber v inzeráte momentálne nie je úplnou samozrejmosťou. Vyvolať dojem, že chcete kúpiť mobil a osobne, môže byť prvým prvkom vyvolania skutočného záujmu. Dokonca tvrdiť, že zaplatím o 50 eur navyše, len aby ste prišli, je krásny pokus namotania predajcu akousi primitívnou psychológiou. Lenže deje sa to. V inzerátoch si podvodníci nájdu predajcu drahého telefónu, konzoly, či počítača, vyvolajú dojem, že ho nutne potrebujú pre dieťa, pre vyučovanie online a následne píšu o dušu, ako veľmi ho nutne potrebujú. Ideálne osobne. Tento konkrétny prípad nižšie je však unikátny. Najmä ide o toho istého človeka, skutočné číslo v SMS a neskôr zrejme falošný profil na Facebooku.

Príďte a predajte mi osobne, pridám 50 €… pošlete prosím SMS?

To, čo sa k nám dostáva už po druhý krát, je však príklad podvodníčky (alebo podvodníka, keďže vždy vystupuje pod ženským rodom), ktorý chce, aby predajca prišiel a zaplatí rád 50 EUR navyše. Nemá problém si priplatiť len aby pani prišla, alebo drahý mobil poslala. Ba čo viac, ona si zažiada skôr, než čokoľvek zaplatí sama, aby ste poslali SMS. Takýto počin nemá žiadnu logiku, vyznieva absurdne. Človek čo predáva mobil, má poslať nejakú SMS a presne tá zarobí peniaze podvodnému záujemcovi o mobil.

Teraz to príde, v druhom obrázku. podvodník vyvolá dojem, že už už posiela peniaze. Ale odrazu zvrat, pridáva celkom novú tému, niečo nové. Namotaného zákazníka, ktorému odrazu podvodník sľúbi ešte 70 EUR navyše, lebo “sľúbila synovi”, celkom zaslepuje. V podstate prosí, či oslovený predajca nepošle SMS synovi na hru. Vraj kupón je 40 EUR, ale ona pošle 70 EUR. Tak tých 70 EUR je odrazu na toto? Najskôr +50 EUR a teraz + 70 EUR, ale -40 EUR? Síce to vyzerá na prvý pohľad na zisk 80 EUR… ale niečo tu smrdí. Celé je to zvláštne.

Čo sa tu odohráva?

Nejde o nič iné, len prázdnu komunikáciu falošného záujmu, kde falošný záujemca vyvolá pocit, že predajca má peniaze takmer vo vrecku a ešte zarobil. Pri rýchlej matematike mu príde, že pani sa ponáhľa, potrebuje pomôcť a tak je ochotná zaplatiť viac a ešte k tomu synovi chce nejakú hru. To najhoršie čo môžete spraviť je pri tomto falošnom záujme, ktorý ale nevidíte ako falošný, pristúpiť na malú službičku – poslanie onej SMS. Následne sa pani už ani neozve, pretože účel komunikácie bol naplnený.

Podvodník získa 40 EUR a možno viac cez spoplatnenú SMS

Obeť podvodu nepredá mobil, príde o nervy, príde o 40 EUR alebo viac cez spoplatnenú SMS. Nič viac k tomu netreba dodať.

Podvodník operuje s rovnakým príbehom aj na Facebooku

Presne to isté sa odohráva na Facebooku. Rovnaký pokus, rovnaký príbeh. Rovnaká stratégia. Píše predajcom na Marketplace

Znova podvodník hrá na to, že je COVID pozitívny a nemôže nikam. Je samozrejme hneď jasné, že bud ide o rovnakého páchateľa, alebo skopírovanú techniku a komunikáciu. Dávajte si preto na seba pozor, podobné pokusy nahlasujte sociálnym sieťam a buďte obozretní. Nenechávajte sa zaslepiť sľubmi a medovými motúzmi pod nosom, ak nemáte peniaze za predaj naozaj už na svojom účte.

Ďakujeme za snímky našej čitateľke a za súhlas publikovania. Jej osobné údaje a prvky boli zahalené. Číslo záujemcu s podivnými požiadavkami bolo ponechané.

