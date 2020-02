HOAX.SK pripravuje zásadnú novinku. Veríme, že nás úspešne nahradí

Ohodnoťte článok

Ako sme už avizovali v minulosti niekoľko krát, a aj v tomto článku na to narážame opäť, miera toho, čo sa na slovenskom internete deje bez akejkoľvek kontroly a riešenia, poznačuje aj nás, náš osobný život, no v prvom rade ničí životy ľudí tam vonku. Začali sme pred rokmi a s určitými prestávkami sme tu už vlastne od roku 2013. Za ten čas sa na nás nalepilo mnoho vedomostí. Suplovali sme množstvo iných služieb a druhov pomoci. Za celé roky nepoznali slovenské médiá, ani slovenská polícia pojmy kyberšikana, zneužívanie a online vydieranie. Dalo nám nesmierne veľa práce presvedčiť mnoho miest, že túto tému je nutné riešiť. Rovnako presvedčiť ľudí, že sa musia brániť.

HOAX.sk potrebuje náhradu a dostane ju

Je rok 2020. Rok prináša ďalšie hrozby, ale tiež sa odrazu prebúdza záujem verejnosti o témy zneužívania a vydierania. Už nejaký čas sledujeme TV Markíza a jej snahy bojovať proti pedofilom, sami dokonca radi prispejeme nejakým zistením a námetom, ktorý televízia prijme. No riziká internetu odrazu objavujú aj oficiálne miesta, pojmu kyberšikana odrazu rozumie každý. V susedných Čechách má dokonca vzniknúť film o zneužívaní dievčat, čo nás veľmi teší. Pritom všetkom už ani nebude vyznievať prekvapujúco, že aj u nás sa chystá projekt, ktorý bude vyústením veľkej snahy nahradiť HOAX.SK niečím stálym a odbornejším. Vznikalo to viac ako 5 rokov a nikdy to nebude celkom hotové…

Prichádza však čas, kedy my sami plánujeme oslabiť naše pôsobenie. Znamená to, že HOAX.sk bude fungovať, no spomalíme naše tempo. Chceme totiž zastaviť zásahy internetových hrozieb do nášho vlastného súkromia, životov, radi by sme znížili počet obetí a peňazí, o ktoré sú Slováci deň čo deň okradnutí. Chcelo by to náhradu za HOAX.sk,oveľa viac dostupnejšiu masám. Aj preto ju portál dostane.

Ako ste si možno všimli, HOAX.SK nie vždy bolo písané odborne. Na mnoho vecí sme museli ísť priamo až ležérne, vyjadrovať sa jasne a ľudovo, v opačnom prípade sme niektorými jednoducho uvažujúcimi čitateľmi boli hravo označení ako propagátori podvodov a samotní podvodníci, ktorí im predali zázračný výrobok. Našim čitateľom nevyhovovoval odborný štýl, potrebovali jednoduché vysvetlenia. Pripravovaná publikácia sa však snaží nájsť kompromis medzi jednoduchosťou, aj odbornosťou. Musí byť pre všetkých.

V knižnej podobe všetko a ešte viac

Od roku 2014 som pripravoval viacero materiálov, ktoré sa nikdy neobjavili na HOAX.SK. V roku 2015 až 2017 som výrazne prekopával obsah tak, aby nebol len archívom, ale stále aktuálnym pohľadom na spôsoby, akými sa prejavuje kyberšikana, zneužívanie, vydieranie a podvádzanie na internete. Inšpiráciou k mnohým materiálom boli emaily poškodených, ľudia, postupy páchateľov, obsah emailov, správ, vydierania a úspešnosť riešenia. Od roku 2019 som si bol viac istý, že pôjde o knihu, kým dovtedy sa čiastočne niektoré informácie objavovali v našej skrytej časti venovanej obetiam a zúfalým ľuďom – obetiam podvodníkov. Práve koncom roka 2019 sa mi podarilo nájsť viacero vydavateľov, ktorí majú záujem o vydanie týchto poznatkov a príbehov v knižnej podobe. Dovtedy pár pokusov o vydanie skončilo odpoveďou, že “Ako autor nie som psychológom a ani známym (pod konkrétnym menom známym) odborníkom vo odbore“.

Je pravdou, že v záujme ochrany vlastného života a rodiny som pre určité projekty nemohol otvorene hovoriť o tom, kto som a aj preto som nikdy v TV Markíza nevystúpil pod svojim vlastným menom, prípadne v iných médiách, denníkoch a vyjadreniach pre tlač, či univerzitné projekty. Záujem však predsa len je. Súčasné nálady, kedy aj mnohé iné miesta upozorňujú a ešte len budú výrazne upozorňovať na hrozby, nachádzajú svoju šancu. Aj pripravovaný projekt tak získal tú svoju. Aj preto počas roka 2020 budeme dôsledne pracovať na tom, aby publikácia naozaj vznikla.

Čo si od nej sľubujem?

Mala by nahradiť časť pomoci, ktorú by ste dostali online. HOAX.SK už niekoľko krát oznamovalo svojim návštevníkom, že nevládze. Pomáha nám niekoľko partnerov a miest, no projekt stále nie je ziskový, prináša len a len nehmotné veci. Nahradzovali sme úrady, ktoré majú prvé varovať pred falošnými a nebezpečnými výrobkami. Varovali sme pred podvodníkmi, praktikami, čo majú robiť najskôr masové médiá, no nedeje sa tak. Osobne som sa angažoval v mnohých snahách o zviditeľnenie nedostatkov v počítačovej gramotnosti a opakovane som sa pokúšal zmeniť viac vecí v chápaní rizík. Publikácia má byť širokodostupným zdrojom informácií lepším než je HOAX.SK. Má byť pomocníkom, zdrojom odpovedí, aj inšpiráciou k tomu, ako veci nerobiť, prípadne, ako niektoré veci naopak spraviť.

Ktokoľvek má námet, ktorému by sa mala publikácia nejakým spôsobom venovať, alebo máte otázky k obsahu, píšte.

Držte palce knihe, ako aj jej budúcnosti.

Autor T.S.