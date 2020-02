HOAX.SK odhaľuje skryté problémy v skrytej časti BEZPEČNOSŤ

Ohodnoťte článok

Priatelia, počas posledných rokov sme sa mohli venovať rôznym témam. Vďaka riešeniu podvodníkov a falošných stránok sme však prilákali množstvo obetí aj ďalších trestných činov, vydierania a zneužitia. Za niekoľko rokov nás tak výrazne poznačili príbehy ľudí a miera hrozieb, ktoré neustále pôsobia a ničia životy už malých detí zatlačených do kúta. Aj preto postupne vyplávajú na povrch niektoré novinky, ktoré sme donedávna držali skryté. Zaniknú pritom akékoľvek materiály, ktoré by aj po rokoch mohli akokoľvek poškodiť, či masovo poskytnúť informácie o tom, čo sa po celé roky dialo na slovenskom internete.

Staro-nová sekcia venovaná pedofilom a podobným hrozbám

Ak ste nás navštevovali počas rokov 2014 až 2019 s problémom konkrétneho vydierania, alebo vážnych hrozieb, získali ste u nás prístup do sekcie, ktorá nebola verejnosti prístupná. Najvýraznejšie sme túto oblasť nášho obsahu prerábali v rokoch 2016 až 2017, hoci mnoho podnetov v nej vzniklo už v roku 2010. Informácie obsahovali postupy riešenia, spôsoby získania podrobností o pôvode emailov, spôsoby overenia pravosti stránok, držiteľa domén, spôsoby ako pripraviť trestné oznámenie pre rôzne prípady čo najdôslednejšie a čo povedať polícii. Taktiež sekcie obsahovali mnoho postupov a faktov ohľadom spôsobov, ako sa vyhnúť zneužitiu.

V prípade detskej pornografie sme uvádzali dôležité upozornenia, čomu sa vyvarovať a s čím urýchlene kontaktovať políciu. Sami sme za celú dobu neboli a dosiaľ nie sme prechovávateľmi žiadneho materiálu detskej pornografie. Boli sme však len držiteľmi správ rodičov a aj niektorých obetí, ktoré sa na nás v niekoľkých rokoch obracali s prosbami o pomoc. Pevne veríme, že sme počas toho obdobia odpovedali každému jednému emailu a prosbe. Žiaden z emailov sa u nás nenachádza. Komunikácia z každého roka je u nás tradične zmazaná vždy k marcu, alebo aprílu za celý predošlý rok. Neuchovávame tak ani osobné údaje, mená, nič, čo by mohlo v prípade poľavenia akejkoľvek bezpečnosti znamenať problém v budúcnosti.

Niektoré články a postupy sme celkom zmazali. Iné zostávajú ukryté. Rozhodli sme sa zverejniť len malú časť z nich, poupraviť a upriamiť pozornosť na ďalší projekt, s ktorým súvisí naša snaha zverejniť informácie, ktoré nepatria medzi bežné. Keďže k nám prichádzali rôzne prípady, najčastejšie ženy v produktívnom veku zahnané do kúta, zneužívané finančne, aj sexuálne prostredníctvom Skype, Facebooku či Pokecu, mali sme vždy po ruke postupy. Dokázali sme reagovať. Žiaľ, niekedy po niekoľkých dňoch, no odpoveď bola. My však už teraz vieme, že príde doba, keď odpovedať môcť nebudeme. Možno nie tak rýchlo a možno nie každému. Preto chceme,aby niektoré témy boli vonku aj bez ochrany heslom. Práve preto sa na verejnosti objavila sekcia na HOAX.SK, do ktorej bežne verejnosť prístup nemala. I to však vo veľmi obmedzenej miere. Zmenili sme permalinky a názov kategórie pôvodného heslového prístupu. Zverejnené články pôvodnej skrytej sekcie sa nachádzajú pod kategóriu BEZPEČNOSŤ.

UPOZORNENIE: súčasťou podobne nazvanej sekcie bolo donedávna viacero konkrétnych prípadov a rozsah toho, čo je nutné polícii dodať. Takmer všetky prípady zanikli a neboli zachované ani v zaheslovanej časti.Ide o prípady, ktoré sme sa rozhodli ďalej nedržať pri živote, keďže sme ich zovšeobecnili v článkoch v sekcii BEZPEČNOSŤ. Dôvodom bolo, že opakujúce sa prípady a podobné prvky mali vo výsledku rovnaké odporúčania. Články, ktoré sú v súčasnosti uvedené ako riešenia v časti BEZPEČNOSŤ majú byť plnohodnotnou a jednotnou náhradou za pôvodný obsah. Časť pôvodného obsahu sa objaví v pripravovanom projekte, ktorý má časom nahradiť aspoň čiastočne HOAX.SK