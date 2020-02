Sekcia bezpečnosť je zverejnená a preriedená, aj pre iný projekt

Ohodnoťte článok

Vážení priatelia. Na stránkach HOAX.SK bola niekoľko rokov k dispozícii skrytá sekcia venovaná internetovej bezpečnosti, pedofilom, obetiam pedofílie, spôsobom riešenia, jednotlivým prípadom a postupom. Túto sekciu sme sprístupnili vždy konkrétnym obetiam, alebo rodičom. Mala navigovať, upozorniť, pomôcť, no najmä usmerniť. My nie sme výkonná úradná moc, ani polícia. Nikdy sme nemohli prevziať komunikáciu, vylákať útočníka von a dať mu nakladačku tak, ako to žiadali rodičia a aj neraz my sami sme tak chceli aj postupovať. Materiály, ktoré sme sprístupnili len v takýchto prípadoch a mohli tak nahradiť naše vysvetľovanie, sme vo veľkej miere zrušili. Zmazali a viac nebudú k dispozícii. Nahradzujeme ich verejne prístupnými článkami, ktoré budú obsahovať pôvodné znenie, alebo pospájané celky. Konkrétne riešenia, konkrétne prípady zneužitia detí, dospelých, ktoré ste nám poskytli, a v ktorých sme mohli akokoľvek pomôcť, nebudú zverejnené.

Dôvodom je, že mnoho rodičov nám poskytlo len určitú časť, alebo s veľkým dorazom žiadalo, aby ich príbehy a prípady neboli veľmi spresňované. Vzhľadom na fakt, že sami sa strácame v tom, ktoré príbehy by mohli byť rozpoznateľné aj po rokoch, môžu obsahovať prvky, ktoré sa stále môžu dotýkať obetí, neexistuje ani jediný z prípadov. Dokonca ani v zálohách. Nezachovávame cielene emailovú históriu ani v rámci emailových záloh. Preto nie je nutné mať obavy, že by došlo k zverejneniu akéhokoľvek prípadu. Aj v záujme chrániť jendotlivé prípady. Všetko, čo ste nám s dôverou oznámili, šlo bez záloh do stratena. Zachovávame v rámci dnes už zverejnenej sekcie bezpečnosť na sieti aspoňtie materiály, ktoré sú výrazne všeobecné a dotýkajú sa stále aktuálnych oblastí.

Dôvody zmien

Medzi hlavné dôvody, prečo pristupujeme k zverejneniu doteraz skrytých informácií, sú nasledovné.

Plánujeme výrazne ukončiť svoje pôsobenie. Ide o mimoriadny tlak, niekedy neschopnosť pomôcť. Poznačuje nás niekoľkoročné čítanie o dopadoch, zneužívaniach, vydieraniach, podvodoch. Poznačuje a tak trochu ničí. Miera toho sa stáva neúnosná a už dávno zasahuje aj do osobných životov.

Pripravujeme knihu, presnejšie publikáciu, ktorej budúcnosť je zatiaľ neurčitá. Zámerom je zhrnúť mnoho poznatkov, zaujímavostí, no najmä postupov, ako sa vyhnúť problémom, ako ich riešiť a kde hľadať pomoc. Je toho naozaj mnoho, čo sa vôbec nerieši a malo by sa. Aj preto veríme, že nech už to bude ekniha na stiahnutie, alebo brožúra na školách, tlačená kniha, alebo dokumentárny film, nájde si tento materiál čo najviac ľudí a prispeje k lepšej počítačovej gramotnosti.

Sú témy, ktoré sme nemohli doteraz zverejňovať verejne v dostupných článkoch. Boli to najmä téma vydieranie a nebezpečná pedofília. Nie sme odborníci, len sme vždy vedeli poradiť postup a trvať na kontaktovaní polície, prípadne hľadaní psychologickej pomoci. Mnoho prípadov sme však mali práve v rámci dospelých ľudí, ktorí boli obeťou vydierania, lákania nahých fotografií, cieleného vydierania peniazmi, fotografiami, alebo chúlostivými informáciami. V malej miere to boli aj firmy. Mnoho z týchto prípadov si nás našlo samo, len málo z nich sme riešili ako rozpracované v iných komunikáciách, alebo nám boli odporúčané „divákmi“ a „náhodnými pocestnými“.

POZNÁMKA: Aktuálne je sekcia vyplnená zobrazením len pár článkov, postupnepo očistení od niektorých poznávacích znakov a značiek budú zverejnené aj ďalšie.