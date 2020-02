Pozor na podozrivé nátlakové akcie a šunt Mozzy Stop proti komárom

Ohodnoťte článok

Rôzne magazíny a portály, ktoré si nainštalovali pochybné reklamné siete a prezentujú ľuďom zámerne výhradne podvodné prípravky na chudnutie, prípravky proti kŕčovým žilám a rôzne vychytávky, majú medzi tými technickými aj údajný zázrak v boji proti komárom. Špekulanti však len nakúpili repelent, ktorý sa dá na ebay kúpiť za 11 dolárov a predávajú ho pod novým názvom Mozzy Stop za 79,95 EUR. Sami sme si ho pred pár rokmi kúpili za 11 dolárov, takže cena 79,95 EUR, čo má byť zľava z 159,90 EUR uvádzanej ako pôvodná cena, je poriadna vec… poriadna blbosť! Vzhľadom na túto cenu ide o “šunt”. Nerobí totiž to, čo robia kvalitné nástroje za 50 až 100 EUR. Jedine, ak by bolo všetko inak. Je?



Na stránkach, ktoré propagujú Mozzy Stop sa nachádza niekoľko problémov. Tak napríklad:

Nátlakové akcie sa pokúšajú dotlačiť k nákupu, pretože údajná zľava skončí za 00:29:02/01/00… až sa dostanete na nulu a po obnovení stránky zľava pokračuje odznova.

Ďalšia psychologická nátlaková finta – zobrazujú informáciu o tom, že zostáva už len 8 a 57 osôb si pozerá produkt.

Ak predajca ponúka produkt v češtine, potom prečo nerešpektuje české zákony? Aj tam je nevyhnutná jasná identifikácia predajcu, reklamačný poriadok a všetky náležitosti v rovnakom jazyku v akom je ponuka. Ten jazyk tu nie je. Všetko je v angličtine, nedostatočné. Obchod, či skôr falošná stránka píše, že poskytuje 2 roky záruku.

Umožňuje platbu kartou alebo cez paypal. Ale pozor. Platobná brána tu nie je platobnou bránou. Oni trúfalo uvádzajú okná s údajmi pre kartu priamo u seba. Nie na externom riešení, ale ako súčasť neznámeho eshopu, ktorý ani nie je eshopom. Toto je mimoriadne nebezpečná vec. To, že majú HTTPS je jedna vec, no ide o základný SSL certifikát, bez žiadnej autority.

Reklamácia? To čo stránka prevádza ani nemyslia vážne.

Stránka sa ukazuje v slovenčine/češtine, predáva s cielením na Čechov/Slovákov, ale neposkytuje obchodné podmienky v češtine/slovenčine? To má znamenať čo? Kde sú prepravné podmienky? Kde je jasná identifikácia predajcu? Až v obchodných podmienkach je uvedená španielska firma. Ak sa chcete sťažovať, podľa podmienok musíte ísť do Madridu. Čo má toto znamenať? Pochybujeme, že španielske zákony vôbec dovoľujú predaj pomocou nátlakových akcií, klamstiev, cez rôzne stránky plné klamstiev, ktoré vás privedú sem a ešte k tomu s takými strohými obchodnými podmienkami, aké majú tu.

Obchod nemožno odporúčať ako bezproblémový. Nátlakové podvodné akcie s pohybom čísiel, odpočítavaním, a údajnými zákazníkmi, sú totožné o 02:00 ako aj o 16:30. Stránky majú brutálne chyby aj v češtine, nieto v slovenčine, ak už lákajú aj Slovákov. V logu je podivný nápis PRODEJA, ktorý nie je ani v jedinom našom jazyku. Výrobok je tu brutálne predražený a ešte k tomu neposkytuje tú ochranu, ktorú garantuje. Berte to prosím ako review – recenziu, skutočné ohodnotenie niečoho, čo máme reálne doma a najradšej by sme to dávno vyhodili nebyť valcovej konštrukcie, ktorú sme minulý rok použili na prerobenie na iný druh repelentu bez nutnosti prívodu energie s aktívnou lákavou chémiou.

Skutočné testovanie výrobku:

Keďže máme po nejakom čase možnosť sa priamo a osobne vyjadriť k výrobku, neodporúčame jeho nákup pre slabú účinnosť. Krásne svieti, vyzerá pekne, elegantne a je veľmi ľahký. Na prenášanie nie je problém. Problém je jeho nabíjanie na USB. Zapojíte ho do notebooku, alebo routru, no pri grilovačke vám bude na nič. Budete potrebovať USB aj s dvojvidlicovou zástrčkou, napríklad z mobilu. Na pohľad pekný, no reálne nezabíja komáre tak, ako sľubuje. Môže byť len ako dekorácia, kým viac zaberajú spreje. Nedokážeme pochopiť, ako je možné toto predávať, no slovenské komáre nereagujú. Viac ich bolo na vlastných rukách, než v okolí prístroja.

Na ebay majú presne ten model, ktorý sa ukazuje u nich v Youtube videu ako ukážka funkčnosti. Kúpiť sa dá presne na týchto odkazoch za už uvádzanú sumu 11 dolárov. To čo predajca predvádza s malou obmenou dizajnu, je stále o tom istom výrobku.

Výrobok z ich videa:

Potom máme výrobok, ktorý sa objavuje na ich grafikách. Ten stále nestojí pôvodne 150 EUR a ani 79 EUR. Je v bežnom predaji za 31 dolárov z Číny. Lacno nakúpené výrobky tak zrejme vykúpili vo veľkom a robia ťažký biznis na nepozornosti ľudí a u tých, ktorí nepoznajú produkty.