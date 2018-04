NikotinOFF (Nicoin), falošný blog, podvodné praktiky a klamstvá

NikotinOFF a Borisov blog, to je taká lahôdka. Stránky, ktoré sa javia ako blog nejakého Borisa prinášajú čitateľom osobné skúsenosti s tým, ako sa...

NikotinOFF a Borisov blog, to je taká lahôdka. Stránky, ktoré sa javia ako blog nejakého Borisa prinášajú čitateľom osobné skúsenosti s tým, ako sa dá naozaj prestať fajčiť. Samozrejme za nehorázne predraženú sumu, keďže prípravok si kúpite na ebay oveľa lacnejšie. Ale ani to nie je záruka, že pomôže. Podvodníci, ktorí ho zrejme nakúpili v tisícoch, vytvorili obrovské množstvo falošných stránok.

Vymyslený Boris je len kvapkou v mori, ktorá sa pokúša presvedčiť verejnosť, že tento zázrak je to najlepšie, čo môžete použiť v boji proti fajčeniu. O tom, že žiadny Boris neexistuje a že stránky sú falošné hádam ani nemusíme veľmi písať.

Stránky s podvodným obsahom uvádzame v závere článku.

Borisov blog plný lží a klamstva

Všetok obsah všetky prvky na stránke sú fingované a jedným veľkým klamstvom. Dátum publikovania článku, článok samotný, doména, stránka, celé ggtrf.info, čo je len jeden hrozný zlý vtip plný podvodných stránok s rôznymi dizajnmi a medzi nimi aj Borisov výmysel. Aj toto je stránka, ktorej nefunguje vôbec nič. Žiaden odklik v menu, žiaden odklik v článku, nikde.

Komentáre na falošnej stránke dole vyzerajú ako Facebook. Ide o písmo “tahoma” a vzhľad komentárov Facebook pluginu z pred roka 2012. Dnes tak komentáre nevyzerajú. Nie je ani šanca ich také ponechať. Dizajn len skopírovali, upravili podľa seba a v konečnom dôsledku toto ani nie je systém komentárov. Len natvrdo nasadený text do kódu webu. Toto nemá nič s komentármi. Fingované s nakradnutými fotografiami ľudí na fotografiách. Žiaden váš komentár stránky ani nedovolia pridať. Na predajné stránky sa ani nedostanete, pretože sú zavírené a každý dobrý antivírusový program vás zastaví. NikotinOFF sa však opakovane mení v názve. Aj Borisove fotografie sú na toľkom množstve webov, že je ťažké zistiť, ktorý bol celkom prvý a kde fotografiu vlastne podvodníci ukradli.

Na stránke tiež nefunguje žiaden odkaz, chýba komentár, prevádzkovateľ, reálna identita autora, čokoľvek identifikovateľné a overiteľné.

NikotinOFF, Nicoin alebo NicoFrost? Vyberte si

Keby aspoň hlupáci, čo stoja za týmto podvodným výmyslom schovali stránky propagujúce rovnakú látku menom NICOIN, nebil by celý tento primitívny podvod tak do očí. Keď sa totiž pozriete na stránky s látkou Nicoin, zistíte, že je to presne to isté. Alebo látka menom NicoFrost? To je hneď tá druhá, predávaná v Rusku a znova ten istý Boris a rovnaké výmysly, len vymenili názov prípravku:

blogchanie(bodka)com/nic/sk/boria/?&TID=5A39F8D37EED7B50320E4834&host=topleadbit.com

livejorhh(bodka)ru/nicofrost/?ref=5539

Adresa odkazu podvodnej stránky, ktorá je propagovaná momentálne v reklamnej sieti AdNow, napríklad na českom portáli Extra, či slovenskom Chillin: ggtrf(bodka)info/azxzaygrfc/nyJOh3gCtDOBg3J/?utm_term=17&subacc=TE_24349_21586_SK&esub=-7EA5QCQIfyJfQdQFzrgEDEAEDyiUzgSUdXxNSVBMAAxEJChEBIgdubDEAAA&utm_content=cs&subid2=U0NCLTEwNy1zc3AtYjFhNGJkMDEtNTMxZi1mMDlmLTVkOWEtMTUyMjA3OTAwNS1qZjhlamgxMy05dzk6MDoyOTA3MDg6MDo0NA%2A%2A&utm_source=290708&subacc2=TE_Tango&s_trk=CgidkDlSjYYozhCRvtvWBRidquTVBQ%2A%2A&rid=-6AAAAAAAEAxABAAAAAAAAAASb0vvyAAAA#init