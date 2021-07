SAFELab – online kurzy bezpečnosti na internete

Ohodnoťte článok

Internet nie je bezpečné miesto. Čitatelia portálu Hoax o tom určite dobre vedia z mnohých publikovaných článkov. Internetoví podvodníci sú v dnešnej dobe oveľa aktívnejší ako v minulosti. Svoje podvody a internetové útoky vedia automatizovať a podvodné správy rozosielať na státisíce emailových adries jedným kliknutím. Denne sa objavujú nové obete internetových podvodov, ktoré prišli o svoje peniaze, osobné dáta alebo účet na sociálnych sieťach. Počas pandémie Covid-19 sa počet ľudí, využívajúcich pravidelne internet, podstatne zvýšil.

Aj ľudia, ktorí pred pandémiou na internete nenakupovali, boli nútení začať nakupovať online, pretože kamenné obchody boli zatvorené. Veľké množstvo seniorov začalo používať internet, aby mohli ostať v kontakte so svojou rodinou a blízkymi. Takíto ľudia sú na internete neraz po prvýkrát, sú z neho nadšení a užívajú si všetko, čo im ponúka. Žiaľ, okrem pozitívnych vecí na nich online striehne aj množstvo negatívnych zážitkov, keďže počas pandémie raketovo vzrástol aj počet internetových a telefonických podvodov.

Na slovenskom internete si môžete nájsť rôzne články o internetovej bezpečnosti a o tom, ako sa brániť pred internetovým útočníkom, či podvodom. Veľakrát sú ale tieto články zamerané len na jeden konkrétny prípad, alebo tému nepopisujú dostatočne. Zároveň neexistovalo jedno miesto, kde by používateľ internetu našiel všetky potrebné informácie vo forme online kurzov, testov a video-analýz. Práve toto sa snaží zmeniť projekt SAFELab, ktorý vznikol po dvoch rokoch usilovnej práce. Projekt SAFELab ponúka online kurzy bezpečnosti na internete pre dospelých, seniorov a taktiež pre deti a tínedžerov. Autorom a garantom kurzov pre dospelých je IT bezpečnostný analytik Peter Daniška, ktorý sa o internetovú bezpečnosť zaujíma dlhé roky, hlavne o tému internetovej bezpečnosti ľudí a sociálneho inžinierstva.

Na stránkach SAFELab.sk nájdete 9 online kurzov pre dospelých

Prečo je internetová bezpečnosť dôležitá? – Online kurz popisuje to, ako internetový podvodník rozmýšľa, na čo cieli a ako sa vás snaží oklamať. Po absolvovaní kurzu budete mať všeobecný prehľad o tom, ako podvod prebieha, aké nátlakové metódy sú zneužívané, a čo je sociálne inžinierstvo a sociálny inžinier.

Základy počítačovej bezpečnosti – V kurze sa zoznámite so základmi IT bezpečnosti na internete a s tým, ako správne používať svoj počítač a smartfón. Najskôr budete sami prekvapení, kde všade vám hrozí nebezpečenstvo.

Identifikujeme podvodné a phishingové emaily a správy – Kurz vás detailne a vyčerpávajúco zoznámi s problematikou phishingu na internete. Ukáže vám praktiky, ktoré zneužívajú podvodníci a v názorných video-ukážkach vás naučí ako správne preveriť email alebo správu na sociálnej sieti.

Identifikujeme podvodné a phishingové webstránky – Kurz priamo nadväzuje na predošlý kurz venujúci sa phishingovým správam. Naučí vás ako rozoznať podvodnú webovú stránku, čo všetko je potrebné skontrolovať a v neposlednej rade vás naučí ako odhaliť podvodný internetový obchod.

Telefonické podvody – V poslednej dobe sa opäť čoraz častejšie objavujú telefonické podvody. Kurz vás zoznámi s tým, aké praktiky zneužívajú podvodníci, a čo všetko môže byť podvodný telefonát alebo SMS správa. Taktiež sa naučíte praktické kroky ako telefonické podvody odhaliť.

Ďalšie rozšírené typy podvodov – V kurze sa dozviete o 17-ich najčastejších internetových podvodoch. Je to neskutočné, no na internete sa môžete so všetkými v kurze popisovanými internetovými podvodmi reálne stretnúť. Rovnako sa dozviete ako podvod odhaliť, čo všetko je potrebné overovať a ako sa pred internetovým podvodníkom brániť.

Hoaxy a dezinformácie – V dnešnom svete internetu je niekedy veľmi ťažké rozoznať, čo je hoax a čo je pravda – hlavne pre nových online používateľov. Kurz vás naučí ako si overovať informácie, čo všetko by malo mať internetové médium uvedené, aby sa dalo označiť za dôveryhodné, a ako odhaľovať hoaxy a dezinformácie.

Nielen internetová bezpečnosť pre seniorov – Kurz, ktorý by mal absolvovať každý senior používajúci technológie. V kurze sa zoznámi s najčastejšími typmi podvodov, ktoré cielia na dôchodcov, a to nielen z online sveta.

Internetové podvody cielené na službu PayPal – Tento kurz vám bližšie predstaví rôzne typy podvodov, ktoré cielia na populárnu online platobnú službu PayPal, a naučí vás ako sa nenechať nachytať.

Pozadie

Garantom a recenzentom kurzov pre tínedžerov je známa slovenská detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, ktorá je autorkou troch kníh a projektu Deti na nete. V 17-tich kurzoch bezpečnosti na internete pre tínedžerov sú spracované dôležité témy. Napríklad závislosť na internete, gaming, falošné profily na internete, kyberšikana, kybergrooming a sexuálni predátori na internete. Taktiež zdieľanie informácií a fotografií, dezinformácie a hoaxy, trolling a hejting, netiketa, nebezpečné blogy a weby, násilie na internete a ďalšie témy.

Kurzy bezpečnosti na internete pre najmenších sú vytvorené s najväčším dôrazom na citlivosť. V troch animovaných rozprávkach, určených pre deti od 6 do 12 rokov, sa dozvedia o tom, prečo nemôžu na internete dôverovať každému. Ako si strážiť čas za počítačom a telefónom. A tiež prečo sa vyhýbať nevhodnému obsahu na internete.

Pre prístup k online kurzom bezpečnosti na internete sa stačí bezplatne zaregistrovať na stránkach projektu SAFELab:

https://safelab.sk/internetova-bezpecnost/online-kurzy-pre-ludi

Po registrácii získate bezplatný prístup k dvom online kurzom pre dospelých, šiestim kurzom pre tínedžerov a jednej vzdelávacej rozprávke pre najmenších. Rovnako si môžete vyskúšať jeden phishingový test, v ktorom si overíte svoje schopnosti v odhaľovaní podvodných emailových správ. Ak sa vám budú kurzy páčiť, tak môžete projekt SAFELab podporiť zakúpením predplatného v hodnote symbolického jedného eura mesačne (12 eur za rok). Zakúpením predplatného získate prístup ku všetkým online kurzom internetovej bezpečnosti pre dospelých, seniorov, deti a tínedžerov.

Zároveň získate prístup ku všetkým online testom, video-analýzam, certifikátom o absolvovaní kurzu a ďalším materiálom. Len sa zamyslite, koľko miniete mesačne na online nákupy alebo zábavu? Neoplatí sa investovať jedno euro mesačne do vzdelania o bezpečnosti na internete? Je to naozaj malá cena, za ktorú si môžete ušetriť budúce problémy s odcudzením údajov, peňazí, či bezpečím vašich detí…

