Podvodník na FB sa vydáva za UniCredit Bank a rozdáva kupóny 500 EUR 5 (100%) 2 hlas[ov]

Ak sme si ešte nedávno mysleli, že podvodné súťaže a rôzne podvodné Facebook stránky nedospejú k tomu, aby zneužili renomé slovenských bánk a veľkých hráčov na finančnom trhu, tak sme sa mýlili. Banka UniCredit je jednou z tých, ktoré majú na Slovensku mimo oficiálne stránky aj tie neoficiálne – podvodné. Aj vďaka všímavosti našej čitateľky Marcely, sme sa mohli pozrieť na novinku,ktorou je čerstvá práve začínajúca stránka s názvom UniCredit Slovakia.

Podvodná súťaž cez falošný príspevok s kupónmi v hodnote 500 EUR

Využíva fotografie zahraničnej pobočky tejto banky a veľmi malý obsah. Zatiaľ má len veľmi málo obetí, no i to stačí, pri všímavosti už obozretnejších ľudí, aby rozoznali, že tu niečo nehrá. Strányk vznikli len 18. februára 2020, čiže dnes. Dokázali zatiaľ získať 181 fanúšikov a počet rastie. TO, čo je zarážajúce viac, je rýchlosť s akou jediný príspevok získal 647 komentárov a 705 zdieľaní v momente, kedy na stránky pristupujeme kvôli analýze my sami. Príspevok sľubuje 10 kupónov v hodnote 500 eur. Samozrejmosťou falošnej súťaže je primtívny text, nejaká tá gramatická chyba, absurdná súťaž vôbec, aj nezmyselná akcia ako taká.

Do čerta ale aké kupóny? Ide o presnú kópiu logikou, úpravou, štylizáciou a celým spôsobom šírenia, s akými sa stretávame v prípade iných podvodných súťaží a stránok. V tomto prípade si podvodník zobral obchodný názov banky, pridal lokačné spresnenie – Slovakia, čiže Slovensko. Tým pádom nie len jazykové, ale aj názvom, je smerovanie na slovenského návštevníka. Obeťou má byť tak slovenský návštevník, ktorý UniCredit Bank pozná, a teda zneužitou je tak nepopierateľne práve skutočná slovenská UniCredit Bank, ktorá za žiadnych okolností nemôže mať súvis s takouto činnosťou na Facebooku. Stránka nemá nič spoločné so skutočnosťou stránkou banky.

Pozor na vyhodnotenie súťaže a posielanie preukazov totožnosti

Páchateľ prichádza s celkom inou novinkou, ktorá bude zrejme len jednou z viacerých praktík tejto stránky. Je ťažko uveriteľné, že mu toto bude prechádzať a či vôbec nájde dôverčivých ľudí. Na druhej strane, je možné, že sa obete spoliehajú na dôveru v značku UniCredit a tým si sami uškodia.

Páchateľ totiž oslovuje niektorých výhercov a oznamuje im, že sú jedným z výhercov. Oslovuje pritom veľké množstvo ľudí už teraz a žiada od nich poslanie obojstrannej snímky občianskeho preukazu a selfie človeka s prázdnym papierom. Prečo? Ide zrejme o akési postupy, ktoré vyžaduje neznáma platená služba. Selfie môže byť dôvodom, že páchateľ chce ľudí zneužiť na ďalšie praktiky. Napríklad na prázdny list doplniť nejaké znenie podľa jeho potreby, prípadne chce tieto fotografie zneužiť a predať, keďže snímky s bielym listom je teoreticky naozaj možné speňažiť. O to viac, ak máte na daných ľudí aj kontaktné údaje a dokáže sa na nich založiť konto, účet, dlžoby a podobne. Do prázdnych bielych listov totiž môže páchateľ cez grafický software vložiť nejaké potvrdenie, čo môže byť splnenie neznámej úlohy dokázania, že sa človek registruje svojvoľne. S podobnou podmienkou sme sa už stretli, žiaľ nemáme možnosť spätne overiť rozsah a miesto.

Pomocou zneužitia občianskeho preukazu si môže páchateľ vytvoriť rôzne účty, zneužívať obete na ďalšie podvodné praktiky, môže si nechať vystaviť splátkový predaj. obete pokojne môže spraviť dlžníka nejakého záväzku. Posielanie občianskeho preukazu prostredníctvom Facebooku považujeme za nemysliteľné a za žiadnych okolností to neodporúčame nie len podvodnej stránke, ale ani blízkym a známym v osobnej overenej komunikácii.

Dôležité upozornenie “v záložnom prípade”

Upozorňujeme na fakt, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o dielo toho istého páchateľa, ako u identických súťaží predtým. V tomto prípade, ako je uvedené, ide o snahy získať preukazy totožnosti na rôzne ďalšie účely zneužitia. Avšak, ak sa aj zmení rétorika a pravidlá, predpokladáme, že sa páchateľ vráti k pôvodným zámerom a teda kšeftovaniu s platobnými kartami. Napríklad získa dostatočný počet preukazov a následne bude na vytvorené kontá prevádzať získané peniaze. Nepochybne tak môže ísť alternatívne o priame snahy získať čísla platobných kariet, ako tomu bolo doteraz. Kým zájazd na Maldivy, drahé kuchynské linky a podobne sa ťažko vysvetľovali, snahy o poslanie 500 EUR na kartu pôjdu podvodníkovi ľahšie. Tým, že si vyžiada čísla z vašej platobnej karty, nemôže peniaze poslať. Akonáhle poskytnete čísla svojej karty, dôjde jedine k jej zneužitiu, keďže peniaze vám na kartu môžu poslať len ak šlo o platbu na pevnom fyzickom termináli a šlo o vrátenie predtým vykonanej platby, alebo vrátenie zálohy. Poslanie peňazí na kartu posklytnutím údajov z nej nie je možné a vždy ide o podvod, ktorý je nebezpečný voči váma vašim peniazom.