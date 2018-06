Falošné emaily z FIO banky sa snažia získať vaše heslá

Veľmi primitívny email, ktorý neniesol žiadne prvky originality, ani logo, či pokus sa podobať na skutočnú banku, sa pokúšal o prienik do FIO účtu....

Veľmi primitívny email, ktorý neniesol žiadne prvky originality, ani len logo, či pokus sa podobať na skutočnú banku, sa pokúšal o prienik do nášho účtu. Spam, ktorý prichádza v mene banky FIO nemá s bankou v skutočnosti nič spoločné. Logo banky a stránky, kam sa dostanete cez odkaz v emailovej správe upozorňujú na nutnosť sa prihlásiť. Neprihlasujte sa. Stránky, ktoré sa vám otvoria totiž vôbec nie sú stránkou banky, ale stránkou podvodníkov. Okrem toho stránky obsahujú trójskeho koňa, ktorý môže v počátači spôsobiť dosiaľ neznáme škody a rozsah škôd vôbec.

Zdrojový kód spamu / scamu

Nasledovný kód emailovej správy je zdrojovým kódom prijatého emailu. Hviezdičky nahrádzajú jedinečné kódy, ktorými by bolo možné identifikovať nás a ďalej útočiť. Upozorňujeme, že s podvodnými emailami rozposielanými v mene banky FIO Banka nemá samotná banka nič spoločné. Stránky, ktoré po kliknutí na odkaz otvoríte, nie sú HTTPS zabezpečené stránky a už vôbec nie stránky banky. Banka nikdy v takýchto prípadoch nevyžaduje prihlásenie cez email a ani nenavádza na prihlasovanie takýmto spôsobom.

Received: from relayout05-q01.dominioabsoluto.net (relayout05-q01.dominioabsoluto.net [217.116.26.102])

Received: from relayout05-redir.dominioabsoluto.net (relayout05-redir.dominioabsoluto.net [217.116.26.107])

by relayout05.dominioabsoluto.net (Postfix) with ESMTP id 4160WC5RRVzMp9N;

Thu, 14 Jun 2018 12:40:07 +0200 (CEST)

Received: from 212.237.35.176 (unknown [212.237.35.176])

(using TLSv1 with cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))

(No client certificate requested)

(Authenticated sender: content3.infosclient.es)

by relayout05-dsp.dominioabsoluto.net (Postfix) with ESMTPSA id 4160W53HR3zMp5b;

Thu, 14 Jun 2018 12:40:01 +0200 (CEST)

Date: Thu, 14 Jun 2018 12:39:10 +0200

To: undisclosed-recipients:;

From: “Fio, Banka” <fiobankasupport@clubparlavoley.com>

X-VF-Scanner-Moved-Subject: FWD

Message-ID: <a8f9e2*****@clubparlavoley.com>

List-Unsubscribe: mailto:bounce04****@clubparlavoley.com?subject=list-unsubscribe

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed;

boundary=”11ec”

Content-Transfer-Encoding: 8bit

X-CTCH-Score: 0.000

X-CTCH-ScoreCust: 0.000

X-PostalOut-Country: IP: 212.237.35.176 | Country: IT

X-PostalOut-Information: AntiSPAM and AntiVIRUS on relayout05

X-PostalOut-MsgID: 4160W53HR3zMp5b.AE8AB

X-PostalOut-SpamCheck: no es spam, Unknown

X-PostalOut-From: fiobankasupport@clubparlavoley.com

Žiadosť:

pokiaľ ste používateľmi aplikácií, ktoré využívajú užívateľmi nahlasovanú databázu na posudzovanie nebezpečnosti stránok, prosíme o pridanie týchto stránok medzi nebezpečné. Pomôže tak aj ostatným. Ratingové pluginy do prehliadačov, či hodnotiace servery riešiace bezpečnosť na internete tým získajú odozvu k adrese a pokusom na nej.