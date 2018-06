Spôsob, akým stránky propagujú účinky látok sú protizákonné a nemysliteľné, no napriek tomu sa aj prípad spojený s Bioveliss Tabs objavuje beztrestne v online...

Opäť ste to boli vy, čo ste nás upozornili na novinku. Primitívne stránky o chudnutí, akých sú desiatky v slovenčine a stovky v rôznych jazykoch Európy, používajú do zbláznenia rovnaké fotografie okradnutých ľudí, ktorí ani netušia, že tentoraz ich postava pred a po propaguje prípravok Bioveliss Tabs. Čo na tom, že ľuďom fotografie pokradli z portálu, kde sa chválili chudnutím vďaka cvičeniu a zmenenej strave? Podvodníci ich fotografie už niekoľko rokov používajú na propagovanie fejkov a šmejdov, o ktorých skutočnom pozadí netušíme my, a ani vy nič. Spôsob, akým stránky propagujú účinky látok sú protizákonné a nemysliteľné, no napriek tomu sa aj prípad spojený s Bioveliss Tabs objavuje beztrestne v online priestore.

Bioveliss Tabs je vlastne

Bioveliss Tabs je len jednou z mnohých látok na chudnutie, ktoré propagujú podvodné stránky presne koncipované ako množstvo iných. To, čo predvádza stránka na adrese bestpromocenter(bodka)com/421/bv-bnme-12213-tox/gps/ je záhada. netušíme, či má ísť o pokus blogu, pokus eshopu, alebo o pokus o magazín, či nejaké médium. Táto stránka je webdizajnérsky odpad, no napriek svojej jednoduchosti by dokázala zaujať zúfalého človeka s ťažkosťami a nadváhou. text, ktorý sa tu objavuje, je totiž napísaný v štýle “máme pre vás brutálny zázrak, o ktorom nikto nevie a lekári sú šokovaní. Vy máte šancu, ale rýchlo, prípravok sa míňa. Máme posledné kusy.” neverte však ničomu, o čo sa tieto stránky budú, v súvislosti so snahou predať, pokúšať. podvodné je na nej absolútne všetko.

Dokonca aj podmienky a ochrana osobných údajov je tu celkom na smiech. Stránka porušuje dosť zásadne viacero zákonov, obchodný zákonník, zákon o internetovom predaji a aj niekoľko zákonov o ochrane osobných údajov, vrátane sprísnenej legislatívy známej ako GDPR. To, čo prezentujú tieto stránky je len ďalším neuveriteľným dielom podvodníka, ktorý chce vaše peniaze výmenou za niečo, čo nepotrebujete a jeho účinky sú viac ako len diskutabilné. Opäť nehodnotíme látku, ktorú si za nehorázne peniaze kúpite prostredníctvom tejto stránky. Hodnotíme spôsob a okolnosti, nie to ešte podvodné reklamy, ktoré klamlivo navádzajú na nákup.

Prof. David Berger

Poviete si, že ak už fúzatý starý a múdry profesor David Berger odporúča niečo také, tak to musí fungovať, lenže to by najskôr musel fúzatý profesor Berger existovať. Podvodník v pozadí len vytvoril falošnú identitu profesora, ktorý nikdy neexistoval. Je to snímka, ktorú šmejd zneužil z fotobanky Shutterstock. V skutočnosti je na nej zahraničný model, ktorý sa nechal odfotografovať. Snímku môžete použiť do reklamy, na obaly rôznych výrobkov, alebo do článku, ak píšete o starých ľuďoch. Je ale nemysliteľné, aby ju niekto využil na vytvorenie falošnej identity neexistujúceho človeka, ktorý má presvedčiť na nákup a získať si dôveru ľudí.

Dôkaz – originál snímky modela, nie neexistujúceho profesora

Rovnaké fotografie a rovnaké stránky sme už videli na viacerých miestach. Aj u nás:

veľmi rozšírený podvodný prípravok KANKUSTA DUO

aha aká podobnosť s podvodným prípravkom, ktorý uviedla EUROTELEVÍZIA (žiaľ, publikuje ich veľmi veľa a pravidelne)

To, čo tieto stránky uvádzajú celkom dole? Na hlavu postavený text v znení:

“V záujme bezpečnosti a zabezpečenia služieb na najvyššej úrovni si majiteľ stránok vyhradzuje právo na zavedenie zmien, obsiahnutých v ochrane osobných údajov. Má to za účel zachovanie úplnej anonymity zákazníkov, preto v starostlivosti o ich spokojnosť s poskytovanými službami, umiestnené na stránkach mená a priezviská boli zmenené. Navyše majiteľ stránok naznačuje, že akákoľvek podobnosť so skutočnými postavami je čisto náhodná a nebola použitá zámerne.”

To je dúfajme že len zlý vtip. Oni totiž reálne v tomto texte hovoria asi nasledovné:

– “prepáčte, ale v záujme ochrany osobných údajov neuvádzame presné mená našich zákazníkov.”

Čo my môžeme preložiť do skutočnej reči ako:

– “všetkých ľudí, ktorých na stránke uvádzame, sme si vymysleli. Fotografie sme pokradli už dávno a používame ich ako do zbláznenia na obrovskej sieti podvodných stránok po celej Európskej únii už niekoľko rokov už po niekoľký krát, vždy pri inom prípravku na chudnutie a očakávame, že ľudia sú tak nepozorní a nevšimnú si, že rovnaké tváre zneužitých ľudí používame už toľko krát.”

Ak aj sú ľudia nepozorní, alebo len nemali možnosť vidieť iné stránky v minulosti, sme tu my, aby sme verejnosť varovali.

Upozornenie

Opakujeme po stý krát, že dosiaľ nebola vynájdená žiadna zázračná tabletka, ktorá by pomohla s chudnutím. Placebo efekt nepočítame. Reálne žiadna neexistuje a nikdy neexistovala. Podporné látky a vitamíny pomáhajú, no v prvom rade je nevyhnutné uvedomiť si, že pre chudnutie je nevyhnutné zvýšiť výdaj a znížiť príjem. V opačnom prípade neexistuje ani pri operačných zákrokoch šanca na schudnutie.

Zvýšiť výdaj znamená zvýšiť pohyb, spaľovanie energie a prijímanej potravy, látok, dostať vôbec telo do pohybu. Znížiť príjem znamená znížiť príjem jedla, najmä menej vhodného jedla. Neexistuje škodlivé jedlo. Existuje škodlivé len jeho množstvo. Neverte zázrakom na stránkach, ktoré neuvádzajú skutočné informácie. Najmä reklamy, ktoré sľubujú presné číslo úbytku na váhe za pár dní sú absurdné a zväčša podvodné. Nikto zdravý a mentálne v poriadku nikdy nebude sľúbiť nič také. Najmä ak je efekt individuálny a každý chudne aj pri tvrdom cvičení inou rýchlosťou.