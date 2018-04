Kankusta Duo je podvod, stránky majú brutálne primitívne chyby

Ohodnoťte článok Čas.sk a aj ďalšie portály pod Azet.sk nám servírujú denne množstvo podvodných reklám (dnes 1. apríla je síce deň výstrelkov, ale napriek tomu...

Čas.sk a aj ďalšie portály pod Azet.sk nám servírujú denne množstvo podvodných reklám (dnes 1. apríla je síce deň výstrelkov, ale napriek tomu sme vážni. Iný dnešný nález je Quick Speak). Je to nemysliteľné, absurdné a neuveriteľné, ale s tým zrejme nič nenarobíme. Keď už samotní zamestnanci z projektov pod Azet.sk vedia o obsahu reklám a sami nemôžu zakročiť, tak sa aspoň pousmejeme na tom, čo sa tam objavuje. Tak ako napríklad dnes rozoberieme opakovaný a veľmi častý podvod s falošným neexistujúcim profesorom Meyerom (fotorafia muža je z fotobanky) a prípravkom KANKUSTA DUO. Niektoré prvky sme si už približovali v minulosti, ale rozhodli sme sa urobiť jeden súhrn hlúpostí.

“worldinfoclub.com/421/kd-bnme-10264-tox/gps/?utm_source=azetklik&utm_medium=ppc”

Brutálne primitívne chyby, ktoré pobavia

1. Vraj Slovenský lekársky portál

Stránky sa uvádzajú ako SLOVENSKÝ LEKÁRSKY PORTÁL. Nič také neexistuje. Pre hnusnú gramatiku nejde o slovenský a pre podvodný obsah ani len o lekársky web. Tretie slovo “portál” je tiež výsmechom, pretože táto jednostránková neforemná guča obsahu nie je naozaj portálom. Na doméne je samostatných niekoľko stránok, pričom každý jeden odkaz vedie na nákup a nejde o skutočné menu, prvky, odkliky a podobne. Upozorňujeme, že podobných falošných lekárskych portálov je viac.

2. profesor Meyer

Profesor Meyer má byť tá kapacita, ktorá zaručuje účinnosť látky na chudnutie a vysvetľuje všetky tie zázraky. Ako veľmi trápne to ale vyznie, keď vieme, že fotografia je z fotobanky, nikto s takým menom a špecializáciou nikdy neexistoval a už vôbec nemohol napísať obsah stránok. Čiže aj tá jediná kapacita, ktorá má tvrdiť o zázraku superlatíva nakoniec nefunguje. Zlyháva na tom, že je to hnusný výmysel.

3. Nadpis stránok: vedci: Zoštíhľuje za dve hodiny

Za dve hodiny schudnete od požitia nejakej látky jedine ak hovoríme o látke „železo“ a to aj tak v prípade, ak vám kus kilogramovú ruku odreže železná cirkulárka, to ste hneď o kilo chudší. Neexistuje žiaden zázrak, ktorý by z tela za dve hodiny odobral kilogramy. Jedine ak poriadne odsávanie tuku na operačnom stole. Neexistuje ani najmenšia šanca schudnúť čo i len za deň jeden kilogram vďaka takémuto pochybnému prípravku. Títo sľubujú 3 kilogramy výlučkov z čriev po 2 hodinách. To aby vás na záchode urvalo a telo dostane šok, z ktorého sa biologicky nedokáže spamätať. Skrátka šialenosť brutálneho rangu.

4. Bočné odkliky na iné zaujímavé témy

Reklamy na iné zaujímavé témy na boku sú z polovice obrázky, ktoré používajú iné podvodné reklamy smerujúce sem. Zhnité banány, vajíčka rybičiek, či vajcia zafarebné červenou repou. Ani jedna z tých reklám ale viac nevysvetľuje, prečo je na obrázku to, čo tam je.

5. Srdce pred kúrou a po kúre

Neuveriteľné. Vyrezali človeku srdce, aby ho mohli odfotiť. Narezané aorty sú rovným rezom a srdce je vytiahnuté von. Obalené tukom na prvej snímke, neobalené tukom na druhej. Pritom stále je to rovnaká snímka, len inak upravená. Na ľudské srdce sa to ale nepodobá. Ide o kozie, ovčie, alebo srdce iného nie veľkého zvieraťa. Vyzerá to, ako keby ho znova prišili a po „kúre“ znova vyrzali. Sprostosť.

6. Názory užívateľov a Monika Sidorová

Monika Sidorová naozaj existuje. Dokonca je to spolužiačka jedného z redaktorov na HOAX.SK, ale to chúďa nikdy nemalo nič spoločné s týmito stránkami. Moník s týmto menom žije ešte niekoľko. Na fotografii je však žena, ktorej fotografia s aobjavuje na mnohých portáloch a nejde o žiadnu Slovenku. Názor užívateľa, ktorý sa tu prezentuje ako jej názor, nie je názorom skutočného používateľa. Je to opäť len hnusný podvod.

Dokonca je pod jej názorom formulár na pridanie komentára. Je to ale hlúposť, nič z toho nie je Facebook, hoci sa tak snaží vyzerať. Celý falošný formulár, prvky, podobnosť, falošní ľudia, falošné komentáre, nič z toho nie je pravé.

7. Výstraha – dôverujte iba overeným metódam

Na stránke sa v texte nachádza podnadpis „Výstraha – dôverujte iba overeným metódam“, čo pri celom podvodnom obsahu vyznieva ako šialenosť. No veď práve, dôverujeme len overeným metódam. Tento hnusný šmejd nie je overený ničím. A je to on, čo si dovoľuje kázať o používaní len overených metód.

8. Twitter človeka menom Max Bosworth

Zlý vtip. V článku sa nachádza Twittter príspevok cez EMBED Kód… nie, oprava. Falošný Twitter príspevok zahraničného lekára a teraz sa podržte. V slovenčine! Nie, nemôžeme. Celé zle. Tento Max Boswroth a celý príspevok je ďalší falošný podvod. Ani len pán neexistuje nikde na Slovensku, nemôže nič tvrdiť a ani potvrdzovať, že profesor Meyer je tak úžasný. Celý ten Twitter sa len podobá. Tvrdenia o počte zdieľaní a obľúbenosti sú riadne hlúpe.

9. Komentáre pod článkom, ani jeden nie je pravý.

Vyzerajú ako Facebook komentáre v roku 2015, no ide len o skopírovaný dizajn, farebnú škálu a rozmiestnenie. V skutočnosti sú fotografie nakradnuté z USA a RUSKA. Mená sú vymyslené, texty rovnako tak. Celý obsha je len umelo nasadené svinstvo. Nič z toho, čo na stránke vidíte, zákazníci, obsah, text, komentáre, fotografie, nič z toho nie je pravé. Nič.

10. Meno komentujúcej vedie na nákup

Nemysliteľná sprostosť. Ak kliknete na meno komentujúcej, nedostanete sa na jej profil ale na stránku s nákupom podvodného prípravku. Nemysliteľné a predsa možné. Podvodné predajné stránky s rovnakou falošnou fotografiou profesora Meyera, s predajom prípravku bez povinných prvkov, ktoré musí predajný web na Slovensku mať. Ignorácia. Pre úplnosť, ide o tento webstránkový brak „bestpromocenter(bodka)com/421/kd-bnme-10264-tox-d/gps/

11. Výmysly o zákazníkoch

Psychologický nátlak na predajnom webe sa objavuje v hláseniach o tom, koľko kusov zostáva a koľko zákazníkov je na webe práve teraz. Máte tak získať pocit, že je ich veľa a vy musíte rýchlo nakúpiť, inak vám nič nezostane. Stručne povedané debiliny, ktoré v dolnom rohu vybiehajú nie sú v skutočnosti pravdivé. Drísty o tom, kto práve objednal, sú vymyslené. S nápisom „Naposledy uskutočnené nákupy“ sa zobrazujú pani zo Starej Ľubovne, Trenčína, Trnavy, Senice… všimli ste si zásadný problém? Pani Dária z Vrútok, či Uršuľa z Prešova určite nemohla zadať objednávku a v políčku „MESTO:“ zadať namiesto Vrútky priamo tvar „Vrútok“. Neexistuje systém, ktorý by na takto lacnom primitívnom webe vedel vyskloňovať slovenské mestá.

Žiadna dedina, ktorých je viac a ľudia v nich sú početní, všimli ste si?

12. žiadny skutočný zákazník

Na stránke sa prezentujú príbehy tých, čo prípravok vyskúšali. Fotografie ale zachytávajú ruské ženy a zahraničné blogerky o ktorých sme už písali. Nikto neschudol vďaka Kankusta Duo a v žiadnom prípade vďaka profesorovi Meyerovi. Je tu dokonca fotografia, ktorú používajú podvodníci v ich podvodnej reklame na stránkach tlačenej Eurotelevízie, kde lákajú ženy do slušne nechutnej pasce… samozrejme beztrestne inzerujú aj naďalej.

13. Predaj protizákonný

Pozrite si stránky. Žiadne sídlo, žiadna a.s., s.r.o., nič. Neviete kto to predáva a ako to vyzerá, čo všetko dostanete, nepoznáte poriadne podmienky. Absolútne ignorujú GDPR, absolútne ignorujú zákony Slovenskej republiky a pritom ak je web v slovenčine, nie je určený pre Maďarsko, alebo Turecko, ale jasne že pre Slovensko. Celý hnusný podvodný obsah drzo láka ľudí do pasce na nákup niečoho, čo nedostane vysvetlené ani v obchodných podmienkach. Tie sa totiž hneď v nadpise prezentujú ako „PODMIENKY PRE UŽÍVANIE KUPÓNOVÉHO ZĽAVOVÉHO KLUBU“ a vy ste zrazu zaskočení. Netušíte, aký kupónový klub, aké zľavové kupóny, či o čom to vlastne splietajú. Podmienky neobsahujú t, čo v nich chcete nájsť a nepochopiteľne sa uvádzajú aj v slovenčine.