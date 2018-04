Pozor na stránky na omladzujúcu látku s menom BIOfiller alebo BIO Filler a stránky mycosmeticsecret(bodka)com/sk_bio-filler_r3/. Banner na neprekvapivom mieste, po prihlásení na Centrum.sk do...

Podvodné stránky a reklamy na BIO FILLER a zneužitá Eva Herzigová

Pozor na stránky na omladzujúcu látku s menom BIOfiller alebo BIO Filler a stránky mycosmeticsecret(bodka)com/sk_bio-filler_r3/. Banner na neprekvapivom mieste, po prihlásení na Centrum.sk do emailu, tvrdí, že omladnete vďaka prírodnej latke, no v skutočnosti vám podvodné stránky odprezentujú neznámu látku neznámeho zloženia, ktoré nepochybne nie je prírodné.

Tak ako klame na webe a v marketingu, nepochybne klame aj v tejto reklame. Predstavujeme vám ďalší podvod, ktorý beztrestne propagujú slovenské portály a beztrestne fungujú aj naďalej.

Čo sa stane ak kliknete na reklamu?

Z reklamy sa nedostanete rovno na nákup. Stále ste na rovnakej doméne, no najskôr sa vám zobrazí podvodný magazín. Alebo blog. Ťažko povedať. V skutočnosti je to jediná stránka, žiaden web. Podvodná nafingovaná stránka neobsahuje nič, všetko menu je klikateľné rovno na nákup. Fingovaný podvodný obsah je narafičené svinstvo plné klamstiev. Ba čo viac, stránky, ktorých celá adresa znie:

“Mycosmeticsecret(bodka)com/1102498.html?banner_id=2&utm_source=etarget&utm_medium=cpc&utm_campaign=etarget”

sa zmenia vždy po každom vstupe. Sú tam rôzne stránky rôznych dizajnov a menia sa. Pritom ste na rovnakej doméne. NIečo take je nemysliteľné. Zámerne uvádzajú návštevníka do omylu, len aby uveril drístom o latke menom BIO FILLER. Vraj sérum, no ťažko sa dá uveriť stránkam, ktoré celý článok vyplnia nakradnutými obrázkami z iných miest.

Česká modelka Eva Herzigová a kampaň DIOR zneužitá

Predajné stránky na “mycosmeticsecret(bodka)com/sk_bio-filler_r3/” zneužili fotografiu českej modelky Evy Herzigovej a použili na to obrázok z kampane DIOR. Niečo take si nedovolí len tak hocikto. Konkrétne táto snímka ku krému DreamSkin: https://models.com/models/eva-herzigova

Zaujímavá je aj odborníčka, ako garancia účinkov – Beáta Fedorová, dermatologička, Csc.,Majiteľka siete salónov krásy po Slovensku. Meno je vymyslené, žiadna sieť niekoho takého neexistuje. Táto žena vôbec nie je Slovenka. Fotografia je kradnutá. Nachádza sa hlavne v Rusku.

Ide o absolútne identickú kópiu ruskej podvodnej stránky prezentovanej na tejto stránke. tovary-obzor(bodka)ru/biofiller/ – len dodáme, že odborníka na pleť už má ruské meno, aby to nebolo veľmi nápadné, rovnako ako zákazníci.