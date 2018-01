Falošný Slovenský lekársky portál, zdravotný inštitút, či blog lekárov. Stále to isté podvodné... niečo. Reálne v pozadí nie je žiaden lekár, len podvodník.

Na množstve stránok sa z cez Google reklamu a aj cez reklamy na Cas.sk dostanete na stránky „sk.stayslimeveryday.eu“. Tie bez toho, aby vôbec o nich niekto vedel, vyhlasujú, že sú Slovenským lekárskym portálom. Vyhlasujú to preto, že sa sami rozhodli tak stránky nazvať bez toho, aby na stránke reálne pracoval nejaký lekár, či človek s lekárskym vzdelaním.

V podstate na celom webe nerobil žiaden lekár a aj fotografie kapacít sú len snímky múdro vyzerajúcich ujov z fotobanky. Stránky plné podvodného obsahu a zavádzania sa snažia len vyzerať ako magazín, no reálne nejde o žiadnu stránku ale len jednostránkový odpadový balast s množstvom zavádzajúcich prvkov. Celé to vo výsledku propaguje starý známy fejk s menom Kankusta Duo na predajnom fingo-webe „bestpromocenter.com/421/kd-bnme-10264-tox/gps/”

Falošné lekárske stránky sa nám rozmohli

Už je to takmer rok, čo sa na Slovensku a v online priestore rozmohli rôzne stránky s názvom ako Slovenský lekársky portál, lekársky magazín, portál slovenských lekárov, portál slovenského zväzu lekárov a iné slovné spojenia. Nie, v žiadnom prípade na nejakom podivnom podozrivom webe s podivnou koncovkou a s príšerným názvom domény nehľadajte skutočné informácie skutočných lekárov. V skutočnosti slovenskí lekári nemajú žiaden portál, kde by prezentovali konkrétne výrobky. Niečo také je nemožné.

Podvodníci, ktorí stoja za týmto konceptom robia len to, čo sa im osvedčilo. Oklamať ľudí, dôverčivých ľudí, ktorým stačí povedať, že lekár Ján Mrkvička má dlhoročnú prax a potvrdzuje, že Cement do betónu zmiešaný s mliekom zlepší trávenie. Žiaľ, nech akokoľvek absurdne to znie, vo výsledku je množstvo obetí, ktoré uverili sľubom vymyslených ľudí so skopírovanými fotografiami. Stačí uviesť vymyslené meno s titulom a vznikne autorita s vierohodnosťou.

Múdro vyzerajúce fotografie sú medzi podvodníkmi žiadané. Čo na tom, že existuje 50 rôznych verzií stránok v 50 jazykoch a v každom štáte sa daný lekár volá inak a pochádza z iného mesta. No sú to aj prípady, kedy je lekár nemenný a používa rovnaké meno. Pre spresnenie, podvodník používa vymyslenej osobe rovnaké meno. Tak ako napríklad Adrián Meyer, ktorý neexistuje, nikdy neexistoval a fotografia pána Meyera je fotografia pánskeho fotomodela, pričom jeho fotografiu si môžete taktiež kúpiť a umiestniť na billboard. To, že ju niekto zneužije a vytvorí falošnú osobu, to je žiaľ vecou jednotlivca.

Pravdou však zostáva, že slovenský internet máme zaplavený množstvom podvodných portálov s lekárskou tematikou. Ľudia im veria, pretože zapôsobí odbornosť a imidž. V skutočnosti žiaľ verejnosť stále nedokáže rozoznávať fingované podvodné stránky od skutočných. Snažíme sa upozorňovať na všetky, no aj to je nad naše sily. Je preto na vás overovať mená a názvy ponúkaných prípravkov v internetových vyhľadávačoch. V nich sa často ukrýva pravda o pozadí niektorých mien a názvov.

K už spomenutým stránkam sk.stayslimeveryday.eu

Radi by sme zhrnuli, že prípad stránok sk.stayslimeveryday.eu je čistým prototypom podvodných stránok s akými sa posledné roky stretávame. Sú to hlavne nasledovné prvky:

Falošný obsah s veľmi zle gramaticky napísaným textom, skôr prekladom z češtiny

Podvodné fotografie, vymyslení ľudia, neexistujúce ženy a muži, ktorí vraj prípravok použili

Falošné informácie, údaje, mená, mestá, inštitúty a výsledky výskumov, ktoré nikto nikdy v skutočnosti nerobil

Falošné prvky Facebooku a rôzne iné prvky

Falošné komentáre s obrázkami ľudí, ktoré nakradli už dávnejšie na ruskej sociálnej sieti VK.com

Predaj výrobku cez pochybné stránky bez toho, aby ste vedeli čo i len náznak toho, čo obsahuje naozaj, odkiaľ je, kto ju vyrába a kto vám výrobok predáva. Neexistuje sídlo, predajca, záručné podmienky.

Nedozviete sa dôvod, prečo stránky tak príšerne klamú a zavádzajú. Prečo používajú falošné fotografie a ľudí, ktorí neschudli s týmto prípravkom, ale ich fotografie pochádzajú z celkom iných stránok.

